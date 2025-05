Graficul zilei - US100 (30.05.2025)

Contractele futures pe indicele Nasdaq 100 au scăzut cu 0,3% în tranzacțiile din presesiune, deoarece o curte federală de apel a restabilit temporar tarifele globale ale lui Trump, aducând o nouă incertitudine în piețe, în ciuda câștigurilor constante din această săptămână, datorate evoluției încurajatoare a discuțiilor comerciale dintre SUA și UE și câștigurilor puternice ale Nvidia. Hotărârea privind tarifele exercită presiuni asupra sectorului tehnologic Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Curtea de Apel a SUA i-a acordat lui Trump o suspendare temporară a deciziei de miercuri a tribunalului comercial care blocase părți importante din programul său tarifar, considerându-l ilegal. Având în vedere că ședințele de informare trebuie să aibă loc la 9 iunie, iar cazul se îndreaptă probabil spre Curtea Supremă, hotărârea menține tarifele în vigoare în timp ce contestațiile legale continuă. Acțiunile din sectorul tehnologic se confruntă cu o sensibilitate sporită, având în vedere lanțurile lor globale de aprovizionare și expunerea internațională. Se așteaptă datele PCE Vineri, indicele prețurilor cheltuielilor de consum personal din aprilie, indicatorul preferat al Fed în materie de inflație este în centrul atenției. În timp ce impactul tarifelor nu este așteptat în datele din aprilie, orice presiuni subiacente asupra prețurilor ar putea amplifica îngrijorările cu privire la efectele inflaționiste ale taxelor comerciale, în timp ce Casa Albă explorează autorități tarifare alternative. TACO pus la încercare Raliul din această săptămână a exemplificat „tranzacția TACO” (Trump Always Chickens Out), în care piețele pariază pe schimbări de politică. Cu toate acestea, răspunsul sfidător al lui Trump, care a calificat hotărârea inițială drept „oribilă” și „amenințătoare pentru țară”, sugerează că administrația ar putea lupta mai dur de această dată, punând la îndoială ipoteza pieței privind retragerea președintelui sub presiune. Bătălia juridică privind tarifele, combinată cu datele cheie privind inflația și cu plecarea anunțată a lui Elon Musk din guvern, creează un fundal volatil pentru Nasdaq 100, în timp ce investitorii cântăresc incertitudinea politică împotriva impulsului recent al sectorului tehnologic. US100 (interval zilnic) Nasdaq 100, reprezentat de contractul US100, încearcă să depășească maximele recente și să rămână peste nivelul de retragere Fibonacci de 78,6% - o zonă cheie care poate acționa ca rezistență. Taurii vor încerca să retesteze maximele anterioare, în timp ce urșii pot urmări o retragere spre mediile mobile de 200 și 100 de zile, nivelul de retragere Fibonacci de 61,8% fiind următoarea țintă potențială într-un scenariu de scădere. RSI începe o divergență în sus, în timp ce MACD se îngustează după o încrucișare negativă. Sursa: xStation 5

