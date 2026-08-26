Graficul zilei 🚩 US100 înaintea publicării rezultatelor financiare ale Nvidia – vor fi afectate sectorul semiconductorilor sau vor primi un nou impuls?

Contractul futures pe indicele Nasdaq 100 (US100) va fi urmărit cu atenție astăzi de piețele globale, în așteptarea rezultatelor financiare ale Nvidia (NVDA.US), cea mai mare companie listată la bursă din lume după capitalizarea de piață, care urmează să fie publicate după închiderea pieței din SUA. Rezultatele vor influența probabil sentimentul investitorilor față de producătorii de cipuri și sectoarele legate de infrastructura de inteligență artificială. Investitorii se așteaptă ca firma să raporteze o creștere a veniturilor de aproape 100% față de aceeași perioadă a anului trecut, dar simpla depășire a estimărilor de consens și revizuirea în sens pozitiv a previziunilor s-ar putea să nu fie suficiente pentru a impulsiona semnificativ sentimentul pieței. Pentru a reaprinde dinamismul în sectorul semiconductorilor, Nvidia ar putea avea nevoie să surprindă investitorii cu ceva cu adevărat nou sau să ofere mai multe detalii cu privire la evoluțiile care au apărut în mass-media globală în ultimele săptămâni.

Una dintre aceste evoluții este creșterea cu 15% a prețurilor pentru infrastructura de servere Vera Rubin și Grace Blackwell. Dacă firma își îmbunătățește perspectivele privind marja de profit, menținând în același timp previziuni solide privind vânzările, sectorul semiconductorilor ar putea recâștiga avântul, susținând potențial o revenire a indicelui US100 peste 30.000 de puncte. Dacă Nvidia prezintă rezultate excelente, dar nu reușește să ofere un nou catalizator semnificativ, reacția pieței ar putea fi mixtă. Într-un scenariu cu surprize negative care afectează oricare dintre indicatorii cheie, nu poate fi exclusă o retragere către aproximativ 28.600 de puncte, corespunzând retragerii Fibonacci de 38,2% a ultimei mișcări descendente.

Datele de la Wolfe Research indică faptul că acțiunile cu dinamică puternică se străduiesc să recâștige mediile mobile cheie de 50 și 200 de zile, care acționează în prezent ca niveluri de rezistență.

Această slăbiciune sporește importanța rezultatelor financiare ale Nvidia, care ar putea determina direcția pe termen scurt a unui grup larg de acțiuni din sectoarele de creștere și semiconductori, unde capitalul s-a concentrat într-o măsură fără precedent în ultimii doi ani.

Indicele Nasdaq 100 se tranzacționează în prezent la un raport P/E mediu de aproximativ 23x, comparativ cu aproximativ 30x la apogeul boom-ului dot-com și cu o medie pe 20 de ani de aproximativ 20x. Prin urmare, evaluările rămân ridicate, dar până acum au fost susținute de fundamentale solide, inclusiv boom-ul investițiilor în IA și creșterea rapidă a profiturilor.

Graficul US100 (Interval D1)

În ultimele 30 de zile, US100 a înregistrat o creștere de aproximativ 4%, dar indicele a trecut și prin câteva sesiuni mai slabe și nu a reușit să se mențină mult timp peste 30.000 de puncte. Nivelurile cheie de rezistență de astăzi sunt 29.500 și 30.000 de puncte, în timp ce zonele importante de suport de urmărit sunt 28.600, corespunzând retragerii Fibonacci de 38,2%, și 28.000 de puncte. Indicele a găsit recent suport în jurul EMA200 și și-a menținut de atunci tendința ascendentă pe termen mediu, în ciuda pierderii de impuls observate în ultimele câteva săptămâni.