Graficul zilei - US2000 (15.11.2024)

Indicele Russell 2000 demonstrează o vulnerabilitate semnificativă la schimbările de politică monetară, înregistrând un declin de 1,3% față de indicii mai mari, în timp ce comentariul moderat al președintelui Fed, Powell, reduce așteptările privind reducerea ratelor. Acțiunile cu capitalizare mică, în mod tradițional mai sensibile la modificările ratei dobânzii din cauza costurilor de împrumut mai ridicate și a concentrării pe piața internă, se confruntă cu o presiune sporită pe măsură ce se prelungește perioada de relaxare monetară. Principalele statistici de piață: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Russell 2000 (IWM) a scăzut cu 1,3% după discursul lui Powell de la Dallas

Contractele futures pentru Fed Funds indică o probabilitate de 58% de reducere a ratei în decembrie, în scădere de la 80%

Cinci sesiuni consecutive de rezistență a dolarului (UUP) Peisajul titlurilor cu capitalizare mică s-a schimbat dramatic în urma discursului lui Powell de la Dallas, în care acesta a subliniat performanța „remarcabil de bună” a economiei și a respins urgența reducerii ratelor. Această poziție are un impact deosebit asupra companiilor cu capitalizare mică, care, de obicei, au datorii mai mari și se bazează mai mult pe condițiile economice interne decât omologii lor cu capitalizare mare. Traiectoria estimată a modificărilor ratei dobânzii de politică monetară. Sursa: Bloomberg Sentimentul pieței a fost influențat în mod semnificativ de afirmația lui Powell potrivit căreia Fed poate aborda deciziile privind ratele cu atenție, având în vedere puterea economică actuală. Reducerea bruscă a probabilității de reducere a ratei din decembrie de la 80% la 58% a creat obstacole în special pentru acțiunile cu capitalizare mică, care beneficiază adesea în mod disproporționat de costurile de împrumut mai mici. Reacția pieței în sens larg arată un sentiment clar de reducere a riscului, doar sectorul energetic menținându-se pe un teritoriu pozitiv (+0,4%). Declinul mai accentuat al Russell 2000 comparativ cu indicii cu capitalizare mare evidențiază sensibilitatea sporită a titlurilor cu capitalizare mică la așteptările privind politica monetară și expunerea lor mai mare la condițiile economice interne. Previziunile privind politica Fed sugerează în prezent o abordare mai graduală a reducerii ratelor în 2025, estimările indicând doar trei reduceri de un sfert de punct. Această perspectivă reprezintă o provocare deosebită pentru societățile cu capitalizare mică, care se confruntă de obicei cu costuri de împrumut mai ridicate și au bilanțuri mai puțin solide decât societățile cu capitalizare mare. Caracteristica distinctivă a acestei vânzări a fost impactul său disproporționat asupra titlurilor cu capitalizare mică, reflectând sensibilitatea crescută a acestora la așteptările privind rata dobânzii și la condițiile economice interne. Forța susținută a dolarului adaugă un alt obstacol, afectând în special capitalizările mici, care se concentrează preponderent pe piața internă. US2000 (interval H4) US2000 se află pe un trend descendent de la începutul săptămânii, pierzând 4,62% până în prezent. Suportul inițial se află la maximul de la jumătatea lunii octombrie, 2.307,9, cu suport suplimentar la maximul de la sfârșitul lunii octombrie, 2.265,3, în cazul în care vânzătorii împing în jos. RSI arată o divergență bearish, apropiindu-se de nivelurile de supravânzare, în timp ce MACD se lărgește, semnalând de asemenea o divergență bearish. Sursa: xStation

