Graficul zilei - US500 (18.02.2025)

76% dintre companii au depășit estimările privind câștigurile pe acțiune (EPS), ușor sub media pe 5 ani și pe 1 an de 77%, dar peste media pe 10 ani de 75%. Creșterea anuală a câștigurilor pentru companiile raportoare a atins un nivel impresionant de 16,9% - cel mai bun rezultat din Q4 2021. La sfârșitul lunii decembrie, consensul Wall Street se aștepta la o creștere anuală de aproximativ 12%. Până în prezent, 42 de companii au emis previziuni de câștiguri dezamăgitoare, în timp ce 33 au furnizat orientări pozitive. Companiile care au raportat câștiguri au depășit așteptările cu o medie de 7,3%, comparativ cu o medie pe 5 ani de 8,5% și o medie pe 10 ani de aproximativ 6,7%.

62% dintre societățile din S&P 500 au depășit așteptările privind veniturile, sub media pe 5 ani de 69%, dar doar puțin sub media pe 10 ani de 64%. Creșterea veniturilor companiilor din S&P 500 se situează la 5,2% de la an la an, comparativ cu o creștere de 5,9% în rândul companiilor cu o expunere semnificativă a vânzărilor în afara SUA (în principal Big Tech). În medie, companiile depășesc așteptările privind veniturile cu 0,8%, în timp ce media pe 5 ani pentru depășirea veniturilor S&P 500 este de 2,1%, iar media pe 10 ani este de 1,4%.

