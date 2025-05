Graficul zilei: US500 (19.05.2025)

Contractele futures pe S&P 500 întrerup o serie de creșteri care a durat o săptămână, scăzând cu aproape 1,2% la deschiderea sesiunii. Reducerea ratingului de credit al SUA de către Moody's a reînviat starea de spirit „vinde America” — acțiunile sunt în scădere, în timp ce randamentele trezoreriei în creștere pun în evidență costul serviciului datoriei SUA. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil De la 22 aprilie, indicii americani recuperaseră pierderile înregistrate în ultimele două luni, provocate de noile runde de tarife impuse de Donald Trump în cadrul războiului comercial. US500 a închis săptămâna trecută la pragul psihologic de 6.000 de puncte, atingând zona de supra-cumpărare (RSI > 70). Sursa: xStation 5 Timp de ani de zile, datoria a fost principalul produs de export al Americii, iar încrederea durabilă în excepționalismul și eficiența economică a SUA a permis țării să atragă sume record de capital. Acest peisaj s-ar putea schimba după ce Moody's — ultima dintre cele trei mari agenții (alături de S&P și Fitch) — a retrogradat ratingul Statelor Unite. Raționamentul Moody's reflectă temele abordate de Donald Trump în campania electorală din 2024. Accentul se pune pe creșterea neîncetată a datoriei federale. Între 2012 și 2024, raportul dintre datorie și PIB a crescut de la 70% la 98%, iar niciunul dintre partide nu a propus măsuri durabile pentru a stopa spirala datoriei. Costurile serviciului datoriei sunt în creștere, după cum reflectă randamentele mai mari ale titlurilor de stat. Moody's notează că dobânzile la datoria federală au consumat 18% din venituri în 2024, față de 9% în 2021. Deși președintele Trump a cerut reducerea datoriei încă din campania electorală, acțiunile administrației sale – și prognozele Moody's – nu indică progrese rapide. Deficitul bugetar pentru 2025 este cu aproape 210 miliarde de dolari mai mare decât în 2024, iar reducerile fiscale planificate ar putea să nu fie acoperite în totalitate de tarife, având în vedere eforturile de dezamorsare a războiului comercial. Reducerile programelor sociale prevăzute pentru 2026 ar reduce cheltuielile federale cu doar aproximativ 15%, lăsând în mare parte intacte cele mai mari cheltuieli (de exemplu, Medicare și plățile de dobânzi). În ciuda agendei lui Trump, Moody's prevede că datoria SUA va ajunge la 134% din PIB înainte de 2035. Statele Unite au ieșit din clubul debitorilor suverani cu rating maxim. De remarcat însă că majoritatea economiilor care încă au rating AAA sunt ele însele în curs de revizuire pentru posibile modificări ale statutului („u” = în curs de revizuire). Sursa: Bloomberg Finance L.P.

