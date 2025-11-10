Graficul zilei - USDCAD (10.11.2025)

Perechea USDCAD atrage astăzi atenția pieței, prezentând o volatilitate semnificativă. În prezent, perechea se tranzacționează în jurul valorii de 1,4013, reflectând aprecierea dolarului canadian față de dolarul american în ultimele zile. Fluctuațiile acestei perechi oglindesc sentimentul actual din economiile ambelor țări precum și evoluțiile de pe piețele globale. Dinamica cursului de schimb rezultă dintr-o combinație complexă de factori macroeconomici, decizii ale băncii centrale, modificări ale prețurilor mărfurilor și evoluții politice. Observarea acestor mișcări ajută la o mai bună înțelegere a relației economice dintre Canada și SUA și a direcției potențiale a perechii valutare. Sursa: xStation 5 Ce influențează USDCAD astăzi? Datele privind piața muncii din Canada Datele solide privind piața muncii din Canada susțin în mod clar dolarul canadian. În octombrie, ocuparea forței de muncă a crescut cu 66,6 mii de locuri de muncă, depășind cu mult așteptările de 2,5 mii de locuri de muncă pierdute. În același timp, rata șomajului a scăzut la 6,9% de la 7,1% în septembrie, în timp ce salariul mediu pe oră a crescut cu 4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Acest lucru demonstrează că piața muncii din Canada rămâne rezistentă, în ciuda unor perturbări cauzate de greve, exercitând o presiune suplimentară asupra dolarului canadian. Politica monetară a Băncii Canadei Datele solide privind piața muncii întăresc așteptările că Banca Canadei va menține ratele dobânzilor la nivelul actual de 2,25%, după recenta reducere cu 25 de puncte de bază. Piața anticipează din ce în ce mai mult că ciclul de relaxare monetară se apropie de sfârșit, ceea ce susține stabilitatea și consolidează și mai mult dolarul canadian față de dolarul american. Rolul prețurilor petrolului și al sentimentului global: Un sprijin suplimentar pentru dolarul canadian vine din creșterea prețurilor petrolului, deoarece Canada este un exportator important de petrol către SUA. Prețul WTI a depășit acum 60 de dolari pe baril, sporind atractivitatea CAD ca monedă legată de mărfuri. În același timp, îmbunătățirea sentimentului pieței globale, determinată în parte de datele macroeconomice mai puternice din China și SUA, stimulează apetitul pentru risc, ceea ce favorizează monedele legate de mărfuri. Situația SUA și impactul asupra USD Sentimentul mai slab al consumatorilor din SUA, reflectat în scăderea indicelui Universității din Michigan, afectează și mai mult dolarul american. Așteptările privind încheierea blocajului guvernamental din SUA și optimismul legat de etapele inițiale ale acordurilor Senatului susțin scăderea USD față de CAD. Rezumat și perspective Combinația dintre datele solide privind piața muncii din Canada, creșterea prețurilor petrolului și îmbunătățirea sentimentului global determină aprecierea dolarului canadian față de dolarul american, perechea USDCAD tranzacționându-se în prezent în jurul valorii de 1,4013.

