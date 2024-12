Graficul zilei - USDIDX (11.12.2024)

Indicele dolarului american se confruntă cu o conjunctură critică înainte de datele CPI de miercuri, așteptările pieței înclinându-se spre presiuni inflaționiste persistente care ar putea întârzia reducerile anticipate ale ratei Fed. Inflația de bază rămâne încăpățânată, în timp ce tranziția politică adaugă noi straturi de incertitudine la traiectoria dolarului. Statisticile cheie ale pieței: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Core CPI așteptat la 0,3% MoM pentru luna noiembrie, marcând a patra lună consecutivă de citiri ferme

Probabilitatea estimată de piață a unei reduceri a ratei dobânzii în decembrie scade, pe măsură ce cresc îngrijorările privind inflația

Dolarul își găsește suportul tehnic, în timp ce randamentele Trezoreriei mențin nivelul minim de 4% pe principalele termene Direcția pe termen scurt a dolarului depinde în mod esențial de raportul privind inflația de miercuri, meteorologii anticipând încă o lună de presiuni persistente asupra prețurilor. Se preconizează că indicele prețurilor de consum de bază, excluzând alimentele și energia, își va menține ritmul lunar de 0,3%, ceea ce sugerează că drumul Rezervei Federale către obiectivul său de 2% rămâne dificil. Prognoza Core CPI. Sursa: Bloomberg Presiunile inflaționiste notabile persistă în mai multe sectoare, prețurile mașinilor de ocazie fiind așteptate să crească cu 1,2% în noiembrie, după o creștere de 2,7% în luna precedentă. Costurile locuințelor continuă să prezinte semne limitate de decelerare semnificativă, chiria echivalentă a proprietarului urmând să crească între 0,3% și 0,4%, menținându-și ritmul peste cel pre pandemic. Imaginea tehnică arată o prudență sporită în rândul investitorilor instituționali, datele recente privind fluxurile dezvăluind o reducere semnificativă a duratei și vânzarea de titluri cu scadență lungă de către fondurile mutuale. Această ajustare a poziționării, combinată cu reechilibrarea portofoliilor la sfârșitul anului, sugerează un potențial sporit de volatilitate a pieței. Reduceri ale ratelor implicate de piață. Sursa: Bloomberg Privind în perspectivă, atenția pieței rămâne ferm concentrată asupra publicării CPI de astăzi și asupra implicațiilor acesteia pentru politica Fed. În timp ce traderii încă anticipează în mare măsură reduceri ale ratelor în lunile următoare, persistența unor valori ridicate ale inflației de bază ar putea determina o abordare mai graduală a relaxării politicii monetare decât se preconizează în prezent. Tranziția politică adaugă un alt nivel de complexitate la perspectivele dolarului, politicile propuse, inclusiv potențialele tarife și reduceri de taxe, putând crea noi presiuni inflaționiste. Unele întreprinderi ajustează deja strategiile de stabilire a prețurilor în anticiparea acestor schimbări de politică, ceea ce ar putea complica eforturile Fed de combatere a inflației. Poziționarea covârșitor dovish a pieței creează un potențial de mișcare semnificativă a dolarului în cazul în care datele privind inflația surprind în sens pozitiv. Economiștii Deutsche Bank remarcă faptul că, deși o reducere a ratei din decembrie rămâne posibilă, este probabil ca mesajele Fed să pună accentul pe un ritm mai gradual de relaxare în viitor, în special dacă inflația continuă să manifeste rezistență la înăsprirea monetară. Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul anului, interacțiunea dintre presiunile inflaționiste persistente, potențialele schimbări de politică și poziționarea pieței sugerează că dolarul s-ar putea confrunta cu o volatilitate sporită. Wells Fargo estimează că drumul către ținta de inflație de 2% a Fed s-ar putea prelungi până în 2026, cu progrese limitate așteptate în anul următor. USDIDX (interval D1) Indicele dolarului american se tranzacționează în prezent peste nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%. O pauză sub acest nivel ar putea duce la o retestare a maximelor din iulie, la 105,728. Dimpotrivă, taurii vizează nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% ca următoarea rezistență, cu un ochi spre o retestare a maximului istoric (ATH). RSI începe să aibă o tendință ascendentă, semnalând o potențială divergență crescătoare, ceea ce sugerează consolidarea impulsului. Între timp, MACD se strânge, indicând o încrucișare probabilă care ar putea confirma impulsul crescător în următoarele sesiuni. Acești factori poziționează indicele într-un punct pivotal, cu niveluri critice care acționează ca markeri de decizie pentru următoarea sa mișcare. Sursa: xStation

