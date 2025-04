Graficul zilei: USDIDX (24.04.2025)

Dolarul este din nou sub presiune în urma unei serii de declarații ambigue din partea Casei Albe cu privire la negocierile comerciale în curs dintre SUA și partenerii săi. Indicele USDIDX a scăzut cu aproximativ 0,5%, iar capitalul se îndreaptă în principal către „active de refugiu” precum yenul, francul și euro. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Scăderea încrederii în dolar alimentează creșterile suplimentare ale aurului. Sursa: xStation 5 Acordul cu China nu va fi unul rapid Promisiunea de ieri de a normaliza relațiile cu China a fost rapid minimalizată de secretarul Trezoreriei SUA. Potrivit lui Scott Bessent, ajungerea la un acord comercial complet ar putea dura 2-3 ani, iar SUA nu va face oferte unilaterale Chinei. După cum a subliniat Donald Trump - restul depinde de Beijing. Între timp, Xi Jinping a declarat astăzi că China va lucra „cu alți parteneri” pentru a restabili ordinea în comerțul internațional. Confuzia s-a adâncit după ce un purtător de cuvânt al Ministerului chinez al Comerțului a declarat că „în prezent nu au loc negocieri între China și SUA”, contrazicând recentele comentarii ale lui Trump. Trump, mesaje mixte în privința lui Powell Noua zi a adus, de asemenea, o a treia schimbare în această săptămână în retorica lui Trump față de președintele Fed, Jerome Powell. Marți, Powell a fost etichetat de președinte drept un „mare perdant”, potențial responsabil pentru o încetinire a economiei americane. Miercuri, Trump a reasigurat piețele că nu intenționează să îl concedieze pe Powell, pentru ca astăzi să numească nivelul actual al ratei o „greșeală”. Anxietatea pieței în legătură cu poziția lui Trump față de Powell pare să fie mai ridicată decât haosul din politica comercială în curs de desfășurare observat de la începutul lunii aprilie. În acest context, asistăm la o creștere a aurului, la o volatilitate record a acțiunilor și la o apreciere puternică a monedelor „sigure” - yenul, francul și euro. Dolarul se află acum la cel mai scăzut nivel din aprilie 2022, iar impredictibilitatea politicii economice americane actuale ar putea continua să împingă capitalul către piețele instituțional stabile. De la începutul anului, dolarul s-a depreciat constant față de principalele valute. În martie, euro și francul s-au alăturat yenului în fruntea clasamentului performanțelor. Grafic: Câștigurile cumulate ale monedelor în comparație cu dolarul american. Sursa: XTB Research

