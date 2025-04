Graficul zilei - USDJPY (25.04.2025)

Yenul japonez s-a depreciat vineri în raport cu dolarul american, USDJPY urcând cu 0,7%, ca urmare a creșterii datelor Tokyo privind inflația, în timp ce tensiunile comerciale cu Statele Unite au continuat. Creșterea inflației ridică așteptările privind rata dobânzii Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Inflația de bază din Tokyo a urcat la 3,4% pe an în aprilie, de la 2,4% în martie, depășind previziunile de 3,2%. Aceasta a marcat un maxim al ultimilor doi ani, depășind cu mult ținta de 2% a BOJ. În ciuda acestor presiuni, se așteaptă ca Banca Japoniei să mențină ratele stabile la reuniunea sa din 1 mai, din cauza incertitudinilor comerciale, deși analiștii văd acum o posibilitate mai mare de creștere a ratei până în iunie sau iulie. Tensiunile comerciale influențează perspectivele de politică Tariful de 25% impus recent de președintele Trump asupra importurilor de automobile japoneze și tariful temporar de 10% asupra tuturor produselor japoneze au complicat procesul decizional al Băncii Japoniei. Ca răspuns, prim-ministrul Ishiba a anunțat un pachet economic de urgență care include sprijin pentru finanțarea întreprinderilor, subvenții pentru benzină și reduceri ale facturilor la utilități. Diplomația valutară continuă Ministrul de finanțe Kato s-a întâlnit cu secretarul Trezoreriei SUA, Bessent, la Washington, convenind asupra unui dialog valutar „constructiv”, menținând în același timp că ratele de schimb ar trebui să fie determinate de piață. Negociatorul comercial de top al Japoniei va vizita Washingtonul săptămâna viitoare pentru discuții suplimentare, rapoartele sugerând că Japonia ar putea crește importurile de soia din SUA pentru a aborda dezechilibrele comerciale. Yenul s-a întărit deja cu aproximativ 9% față de dolar începând cu luna ianuarie, participanții la piață urmărind îndeaproape semnalele de pe frontul politicii comerciale și monetare. USDJPY (D1) USDJPY se apropie de nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%. Taurii vor încerca să testeze SMA de 30 de zile, cu o țintă potențială la nivelul de retragere de 38,2%. Vânzătorii, pe de altă parte, vor căuta să împingă prețul sub minimele recente de la 139. RSI formează o divergență crescătoare cu maxime mai ridicate, în timp ce MACD se lărgește în urma unui crossover crescător.

