Graficul zilei: USDJPY – Dolarul câștigă încă o rundă, dar Tokyo pregătește un răspuns

Piața USDJPY seamănă în prezent cu o nouă rundă a unei lupte între doi contendenți din categoria grea. Pe de o parte se află dolarul, susținut de randamentele ridicate ale activelor americane și de avantajul continuu în ceea ce privește ratele dobânzilor. Pe de altă parte se află yenul, care, în ciuda faptului că Banca Japoniei a început procesul de normalizare a politicii monetare, rămâne sub presiune.

Japonia a făcut primul pas de îndepărtare de politica sa monetară extrem de relaxată, dar diferența dintre nivelurile ratelor dobânzilor din Statele Unite și Japonia rămâne extrem de mare. Această diferență continuă să fie principalul argument în favoarea dolarului.

În același timp, USDJPY se tranzacționează la niveluri care atrag o atenție sporită din partea speculatorilor și a autorităților japoneze. Ziua de astăzi este zi liberă în Japonia, ceea ce înseamnă o lichiditate redusă a pieței, iar astfel de condiții sporesc adesea riscul unor mișcări bruște ale prețurilor. Tokyo semnalează de luni de zile că nu va tolera o volatilitate excesivă a yenului, ceea ce înseamnă că piețele trebuie să țină cont în continuare de posibilitatea unei intervenții directe.

În prezent, perechea USDJPY seamănă cu o luptă în care dolarul continuă să acumuleze puncte datorită avantajului său fundamental, dar fiecare mișcare suplimentară în sus sporește riscul unei reacții din partea Japoniei.

Sursă: xStation5

Factorii cheie care influențează în prezent cursul USDJPY

1. Japonia și riscul unei intervenții valutare

Cel mai important factor psihologic pentru piața USDJPY rămâne posibilitatea unei acțiuni directe din partea autorităților japoneze.

Ministerul Finanțelor din Japonia monitorizează de luni de zile evoluțiile de pe piața valutară și a subliniat în repetate rânduri că volatilitatea excesivă a yenului ar putea impune luarea de măsuri. Problema nu este doar nivelul absolut al cursului USDJPY, ci, mai ales, viteza cu care se produce această evoluție.

Istoria arată că Japonia a reacționat de obicei atunci când deprecierea yenului a devenit prea rapidă și a început să afecteze așteptările întreprinderilor și gospodăriilor. Tokyo înțelege că o monedă excesiv de slabă crește costul energiei și al materiilor prime importate, îngreunând lupta împotriva inflației.

Ziua de astăzi, care este zi liberă în Japonia, atrage și mai multă atenție asupra pieței. În condițiile unei lichidități reduse, chiar și fluxurile de capital mai mici pot genera fluctuații mai mari ale cursurilor de schimb. Pentru autorități, astfel de condiții ar putea crea o situație în care o potențială intervenție ar avea un impact psihologic mai puternic.

În același timp, Japonia trebuie să rămână răbdătoare. Utilizarea prea rapidă a rezervelor valutare ar putea produce doar un efect pe termen scurt dacă fundamentele continuă să favorizeze dolarul. Tokyo are nevoie de momentul potrivit, când piața este cea mai vulnerabilă la o schimbare de direcție.

2. Diferențialele de dobândă rămân principalul argument în favoarea dolarului

Cel mai important factor fundamental pentru USDJPY rămâne diferența dintre politica monetară din Statele Unite și cea din Japonia.

Banca Japoniei a început să majoreze ratele dobânzilor, dar traseul către o politică mai restrictivă va rămâne probabil foarte gradual. Rezerva Federală, între timp, continuă să mențină ratele la niveluri ridicate, în timp ce investitorii continuă să evalueze când și cât de repede ar putea Fed să înceapă un ciclu de reducere a ratelor.

Pentru piața valutară, factorii-cheie nu sunt doar nivelurile actuale ale ratelor dobânzilor, ci și randamentele obligațiunilor și așteptările privind politica monetară viitoare.

Dacă Fed menține o abordare prudentă și continuă să limiteze așteptările privind o relaxare rapidă a politicii monetare, dolarul ar putea rămâne susținut. Chiar și în contextul unei inflații mai scăzute în Statele Unite, dolarul își poate menține puterea atâta timp cât ratele reale ale dobânzii rămân atractive pentru investitori.

Japonia se confruntă cu o provocare diferită. Banca Japoniei trebuie să găsească un echilibru între necesitatea normalizării politicii monetare și riscul încetinirii creșterii economice. O accelerare prea rapidă a creșterilor ratelor dobânzilor ar putea afecta economia, motiv pentru care procesul de înăsprire rămâne unul prudent.

3. Tensiunile din Orientul Mijlociu și prețurile petrolului sporesc presiunea asupra yenului

Un alt factor care influențează perechea USDJPY rămâne situația geopolitică din Orientul Mijlociu.

Intensificarea conflictului din Golful Persic a sporit importanța pieței petrolului și riscul de întreruperi ale aprovizionării cu energie. Creșterea prețurilor petrolului poate afecta monedele prin mai multe canale.

Primul canal este inflația. Costurile mai ridicate ale energiei îngreunează reducerea în continuare a presiunilor asupra prețurilor și pot limita marja de manevră a băncilor centrale în ceea ce privește relaxarea politicii monetare.

Al doilea canal este legat de securitate. În perioadele de incertitudine sporită, investitorii își direcționează adesea capitalul către dolar, ca principală monedă de rezervă la nivel mondial. Acest lucru oferă un sprijin suplimentar monedei americane în perioadele de risc crescut.

Situația este deosebit de dificilă pentru Japonia, întrucât țara rămâne un important importator de energie. Creșterea prețurilor petrolului poate agrava balanța comercială și poate spori costurile la nivelul întregii economii. În consecință, evoluțiile geopolitice pot acționa în prezent împotriva yenului, în ciuda faptului că moneda japoneză a beneficiat, din punct de vedere istoric, în perioadele de aversiune crescută față de risc.

USDJPY: Dolarul încă conduce, dar Japonia rămâne în luptă

Situația actuală a perechii USDJPY este rezultatul mai multor factori care se suprapun și care împing piața în direcții diferite.

Dolarul continuă să beneficieze de avantajul ratei dobânzii și de randamentele ridicate ale titlurilor de stat americane. În ciuda datelor mai modeste privind inflația, Rezerva Federală rămâne prudentă în privința inițierii unui ciclu rapid de relaxare monetară, ceea ce limitează presiunea asupra monedei americane.

Japonia, între timp, se află în continuare într-o poziție dificilă. Banca Japoniei a început să schimbe direcția politicii monetare, dar ritmul de normalizare rămâne lent. În același timp, fiecare scădere suplimentară a yenului sporește presiunea asupra Ministerului Finanțelor, care trebuie să ia în considerare costurile economice ale unei monede excesiv de slabe.

Din perspectivă tehnică, perechea se menține într-un trend ascendent și continuă să se tranzacționeze în cadrul unui canal ascendent. Indicatorul RSI se menține în teritoriu pozitiv, dar nu a atins încă niveluri extreme de supra-cumpărare, ceea ce sugerează că presiunea de cumpărare rămâne prezentă.

Întrebarea cheie pentru piață este dacă avantajul fundamental al dolarului va fi suficient de puternic pentru a depăși riscul crescând al unei intervenții din partea Japoniei.

Concluzii