Graficul zilei: USDJPY – o schimbare de tendință? (03.07.2026)

Miercuri, perechea USDJPY a atins cel mai înalt nivel din decembrie 1986 (162,8). De atunci, însă, a înregistrat o scădere de peste 1%.

O schimbare de abordare în ceea ce privește intervențiile valutare

Încercările de intervenție din luna iunie ale autorităților japoneze s-au dovedit a fi fără succes. După scăderi temporare, perechea USDJPY a atins noi maxime.

În consecință, potrivit rapoartelor Reuters, oficialii sunt pe cale să renunțe la practica anterioară de a semnaliza riscurile de intervenție, luând în schimb măsuri pentru a exercita presiune asupra speculatorilor și a crește costurile asociate pariurilor împotriva yenului. Se preconizează, de asemenea, renunțarea la comunicările care semnalau niveluri specifice ale cursului de schimb care ar putea declanșa acțiuni din partea autorităților.

Această schimbare de abordare pare să câștige aprobarea pieței; ieri dimineață, yenul s-a apreciat cu aproape 0,9% față de dolar, menținându-și câștigurile până la sfârșitul zilei datorită unui raport privind locurile de muncă din sectorul non-agricol (NFP) din SUA mai slab decât se aștepta.

Astăzi, moneda japoneză se apreciază în continuare, posibil influențată de slăbirea generală a dolarului precum și de comentariile ministrului de Finanțe, Satsuki Katayama, care a declarat că Tokyo rămâne pregătită să intervină pe piața valutară, subliniind totodată cooperarea strânsă cu Washingtonul în această privință. Ea a abordat, de asemenea, creșterea randamentelor obligațiunilor, menționând că politica fiscală va fi condusă într-un mod care să restabilească încrederea pieței.

Se preconizează noi majorări ale ratei dobânzii

Banca Japoniei se află în prezent la un punct de cotitură istoric, îndepărtându-se de decenii de politică monetară extrem de relaxată. La jumătatea lunii iunie, aceasta a majorat rata principală a dobânzii la cel mai înalt nivel din 1995 (1%).

În conformitate cu consensul pieței și semnalele transmise de membrii consiliului de administrație (inclusiv de Naoki Tamura, cunoscut pentru poziția sa „hawkish”), acesta nu este sfârșitul ciclului de înăsprire monetară. Piața se așteaptă ca ratele să crească sistematic, la intervale de câteva luni, către rata neutră, care, potrivit factorilor de decizie, se situează în prezent între 1,5% și 2,0%.

Administrația guvernamentală exercită presiuni puternice pentru majorări ale ratei dobânzii, în vederea prevenirii unei deprecieri excesive a monedei. Ca o paranteză, merită menționat faptul că unul dintre principalii beneficiari ai acestei situații este sectorul bancar japonez.

Înăsprirea politicii monetare susținută de datele macroeconomice

Datele rămân fundamentul continuării orientării restrictive. Banca a majorat semnificativ previziunile privind inflația, estimând că inflația de bază va crește la 2,5-3% în anul fiscal 2026, cu mult peste ținta de inflație de 2%.

Așteptările privind inflația pe termen mediu și lung rămân, de asemenea, ridicate. Mai mult, inflația nu mai este determinată exclusiv de factori externi. Salariile au crescut în aprilie (3,5%) cu cel mai rapid ritm din 2024, iar companiile japoneze sunt din ce în ce mai dispuse să transfere costurile mai mari cu forța de muncă asupra prețurilor finale.

Analiză tehnică

Figura 1: USDJPY (03.12.2025 - 03.07.2026)

Sursă: xStation, 03.07.2026

În ciuda unei corecții semnificative, perechea se află încă într-un trend ascendent stabil pe termen lung. Structura de bază (un model de maxime și minime tot mai ridicate pe graficul zilnic) nu a fost încă infirmată definitiv.

Zona de 160,2 acționează în prezent ca o zonă defensivă critică, rezultată din convergența a doi factori tehnici semnificativi: media mobilă exponențială pe 50 de perioade (EMA 50 – 160,268) și nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% pentru valul ascendent mai amplu.

Indicele RSI a ieșit din zona puternică de supracumpărare și s-a stabilizat la un nivel aproape complet neutru (50,2). Acest lucru creează spațiu pentru generarea unui nou impuls direcțional.

Dominanța pe termen scurt a părții vânzătoare este confirmată de indicatorul MACD. Intersecția liniei de semnal din partea superioară și histograma negativă în creștere reflectă un impuls descendent, ceea ce impune prudență atunci când se presupune prematur că corecția s-a încheiat definitiv.

Michał Jóźwiak, analist piețe financiare XTB