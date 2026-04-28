Graficul zilei 🚩USDJPY: reacții mixte la decizia prudentă a Băncii Japoniei. Se îndreaptă Japonia spre stagflatie? (28.04.2026)

Banca Japoniei a menținut ratele dobânzilor neschimbate la 0,75%, în conformitate cu așteptările pieței, deși reacția perechii USDJPY la această decizie pare destul de mixtă. Guvernatorul Băncii Japoniei (BoJ), Kazuo Ueda, a vorbit în cadrul conferinței de presă, explicând motivele pentru care rata dobânzii de referință a fost menținută la 0,75% în cadrul ședinței din aprilie. Creșterile ratei dobânzii vor continua în funcție de evoluția economiei și a inflației, acordându-se o atenție deosebită impactului situației din Orientul Mijlociu. Obiectivul rămâne atingerea unei rate a inflației stabile de 2%, deși se preconizează că expansiunea economică a Japoniei va încetini în 2026. Prețurile mai mari ale petrolului vor reduce probabil profiturile companiilor și veniturile reale ale gospodăriilor, deși economia va fi susținută de măsuri guvernamentale, precum subvențiile pentru combustibil.

Concluzii importante ale conferinței BoJ

Situația din Orientul Mijlociu rămâne incertă. Economia Japoniei se redresează moderat, deși sunt vizibile unele semne de slăbiciune. Creșterea economică va încetini probabil în anul fiscal 2026 din cauza evoluțiilor din Orientul Mijlociu. Trebuie acordată o atenție deosebită modului în care aceste evoluții afectează piețele financiare, piețele valutare, precum și economia și prețurile din Japonia. De asemenea, este necesar să se monitorizeze cu atenție riscul ca inflația să devieze semnificativ în sens ascendent, ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra economiei. Ratele reale ale dobânzii rămân la niveluri foarte scăzute. BoJ va continua să majoreze ratele și să ajusteze gradul de acomodare monetară în funcție de activitatea economică, prețuri și condițiile financiare. Momentul și ritmul ajustărilor vor fi evaluate în contextul impactului evoluțiilor din Orientul Mijlociu și al probabilității de realizare a scenariului de bază.

Decizia a fost luată cu 6 voturi pentru și 3 împotrivă, Nakagawa, Takata și Tamura exprimându-și dezacordul, deoarece au propus majorarea ratei la 1%.

Observațiile membrilor consiliului

Tamura a sugerat includerea unei declarații conform căreia inflația de bază este în conformitate cu ținta, în timp ce Takata a propus menționarea faptului că CPI a atins deja nivelul țintă. Ambele propuneri au fost respinse în cele din urmă.

Comentarii suplimentare

Prețurile petrolului ar putea avea un impact mai puternic asupra inflației decât înainte. Banca are nevoie de mai mult timp pentru a evalua efectele situației din Orientul Mijlociu. Inflația de bază se situează în prezent ușor sub 2%. Este dificil de determinat când va avea loc următoarea majorare a ratei dobânzii. Politica monetară va fi condusă într-un mod care să evite rămânerea „în urma curbei”. Decizia de a menține ratele reflectă o probabilitate mai mică de realizare a scenariului de bază. Opunerea a trei membri ai consiliului evidențiază dificultatea de a conduce politica monetară în condițiile actuale. Nu există o nevoie imediată de a majora ratele, dar acestea ar putea deveni necesare dacă șocurile de ofertă generează efecte secundare. Riscul creșterii inflației ar putea fi un motiv pentru majorarea ratelor, deși nu este singurul.

Raportul trimestrial de perspectivă al BoJ

Ratele reale ale dobânzii rămân foarte scăzute. Se preconizează că inflația de bază va atinge niveluri compatibile cu ținta de 2% în a doua jumătate a anului fiscal 2026 și în 2027. Riscurile la adresa creșterii economice sunt orientate în sens descendent, în timp ce riscurile la adresa inflației sunt orientate în sens ascendent. Se preconizează că expansiunea economică va încetini în 2026, dar ar trebui să se accelereze moderat începând cu 2027. Se preconizează că majorarea prețurilor petrolului va afecta atât inflația CPI, cât și veniturile.

Previziunile BoJ

Inflația CPI de bază

2026: 2,8% (anterior 1,9%)

2027: 2,3% (anterior 2,0%)

2028: 2,0%

PIB real

2026: 0,5% (anterior 1,0%)

2027: 0,7% (anterior 0,8%)

2028: 0,8%

Riscuri cheie evidențiate de BoJ

BoJ a remarcat că majorarea prețurilor petrolului se poate reflecta acum mai ușor în prețurile bunurilor și serviciilor decât în trecut. Există, de asemenea, riscul unor creșteri mai puternice ale prețurilor alimentelor, în special dacă se reflectă în costurile de producție costurile mai mari ale materiilor prime. Banca a subliniat posibilitatea unor perturbări semnificative în lanțurile de aprovizionare globale, care ar putea afecta în mod substanțial activitatea de producție a firmelor japoneze.

Raportul a abordat, de asemenea, tema inteligenței artificiale. Investițiile corporative puternice în AI ar putea susține economia globală, dar dacă acestea nu sunt însoțite de o creștere a profiturilor, ar putea duce la presiuni de ajustare pe piețele de active. BoJ a subliniat, de asemenea, că fluctuațiile cursului de schimb au acum un impact mai mare asupra inflației decât în trecut, în timp ce politicile comerciale implementate până în prezent au modificat parțial cursul globalizării. Așteptările privind inflația pe termen mediu și lung sunt în creștere moderată.

USDJPY (intervale H1, D1)

Sursa: xStation5

Sursa: xStation5