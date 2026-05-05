Graficul zilei 📈Va ajunge petrolul la 150 de dolari? Enverus lansează un avertisment (05.05.2026)

Contractele futures pe petrolul Brent (OIL) înregistrează o ușoară scădere după creșterea de luni, când investitorii au reacționat cu panică la noua escaladare a tensiunilor dintre SUA și Iran. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, are programată astăzi o conferință de presă, pe care piețele o vor urmări în căutarea unor semnale suplimentare de escaladare – contractele futures ar putea rămâne volatile. Țițeiul Brent a scăzut la aproximativ 113 dolari pe baril, după ce luni a înregistrat o creștere de aproape 6%. Sute de nave se adună în apropierea Dubaiului, în timp ce unele nave evită Strâmtoarea Ormuz, ca răspuns la eforturile Iranului de a-și extinde zona de control.

Mohammad Bagher Qalibaf, președintele parlamentului iranian și negociatorul șef în discuțiile cu Statele Unite, a avertizat că Iranul „nici măcar nu a început” confruntarea privind Strâmtoarea Ormuz. „Știm foarte bine că menținerea status quo-ului este intolerabilă pentru America; în timp ce noi nici măcar nu am început încă”, a scris el pe X. Coreea de Sud ia în considerare aderarea la o coaliție pentru a asigura libertatea de navigație prin Ormuz, în timp ce Iranul nu a confirmat oficial și nici nu a negat atacurile asupra centrului petrolier din Fujairah.

Petrolul și-a menținut cea mai mare parte a creșterilor semnificative după escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu, unde SUA și Iranul au schimbat focuri în apropierea Strâmtorii Ormuz, WTI oscilând în jurul valorii de 105 dolari pe baril după o creștere de peste 4%.

Luni, 4 mai, armata SUA a respins atacurile iraniene în timp ce escorta două nave sub pavilion american prin această cale navigabilă strategică, potrivit Comandamentului Central al SUA, în timp ce un terminal petrolier din Fujairah (EAU) a fost lovit, stârnind îngrijorări cu privire la securitatea infrastructurii energetice din regiune.

SUA a încercat să elibereze o trecere prin Strâmtoarea Ormuz pentru navele blocate de conflict, dar aceste acțiuni au subminat durabilitatea armistițiului de patru săptămâni dintre Washington și Teheran. Potrivit Eurasia Group, fără un acord între SUA și Iran, strâmtoarea va rămâne probabil închisă, ceea ce implică o presiune continuă în sensul creșterii prețurilor petrolului.

CEO-ul Chevron, Mike Wirth, a declarat administrației Trump că aprovizionarea globală cu petrol se „restrânge” din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz. Prețul țițeiului american a crescut cu peste 80% în acest an deoarece conflictul a eliminat milioane de barili de pe piață.

Strâmtoarea Ormuz rămâne efectiv închisă pentru majoritatea navelor, unele sonde regionale fiind închise. Ruta este supusă unui dublu blocaj: Iranul încearcă să oprească tranzitul, în timp ce SUA blochează navele care navighează spre sau dinspre Iran.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că discuțiile cu Washingtonul „fac progrese”, dar a avertizat SUA și Emiratele Arabe Unite să nu se lase antrenate din nou în conflict. El a adăugat că evenimentele din Ormuz arată că „nu există o soluție militară la o criză politică”. Donald Trump a declarat recent că războiul, care a început la sfârșitul lunii februarie, ar putea dura încă două-trei săptămâni, adăugând că „timpul nu este esențial” pentru ajungerea la un acord.

Carl Larry, de la Enverus, a afirmat că petrolul va crește probabil „treptat”, întrucât escaladarea rămâne scenariul de bază, iar perspectivele de pace se estompează. El a remarcat că consecințele unei escaladări suplimentare sunt greu de prevăzut, dar „nu vor fi bune”.

Creșterea costurilor energiei alimentează îngrijorările legate de inflație și de încetinirea creșterii economice. Investitorii se protejează din ce în ce mai mult împotriva unui scenariu în care Rezerva Federală ar putea fi nevoită să-și schimbe cursul și să majoreze ratele dobânzilor pentru a reduce presiunile asupra prețurilor.

OIL (Grafic D1)

Petrolul înregistrează o tendință treptată de creștere, iar dacă impulsul de la sfârșitul lunii februarie, care a atins maximul la începutul lunii aprilie, s-ar repeta într-un model 1:1, nu poate fi exclusă o mișcare către 150 USD pe baril.

Pe de altă parte, intervalul 113–118 dolari reprezintă o zonă în care profit-taking-ul ar putea accelera deoarece marchează maxime multianuale și crește riscul de volatilitate în ambele direcții. Un suport cheie al impulsului este media mobilă exponențială (EMA) de 50 de zile, care se situează în prezent aproape de nivelul psihologic de 100 de dolari. Dacă tensiunile din Strâmtoarea Ormuz vor crește, ceea ce ar putea afecta și Strâmtoarea Bab-Al Mandeb precum și conducta Est-Vest și infrastructura din Marea Roșie, un preț al petrolului de 150 de dolari ar putea fi un scenariu realist în acest an. În prezent, în ciuda prețului petrolului de 113 dolari, nu se observă o scădere a cererii mondiale de petrol, potrivit analizei Morgan Stanley.