Calendarul economic: Piețele din SUA, Marea Britanie și anumite țări din Europa vor fi închise pentru tranzacționare 💡 (25.05.2026)

Atenție: volumul tranzacțiilor este foarte redus astăzi. Piețele sunt închise în SUA (Memorial Day), Marea Britanie (Sărbătoarea de primăvară) și anumite țări din Europa (Germania, Franța, Elveția – Rusaliile). Euronext și Xetra vor fi deschise, dar cu volume reduse de tranzacții, orice știre din Teheran sau Washington ar putea declanșa mișcări volatile. 🌍 Ce influențează piața? Subiectul principal este discuțiile dintre SUA și Iran și Strâmtoarea Hormuz. În weekend, Trump a anunțat inițial că acordul a fost „în mare parte negociat”, pentru ca duminică să-și schimbe poziția – blocada navală rămâne în vigoare până la semnarea și ratificarea acordului. În ciuda acestui fapt, piața este susținută de optimism: două tancuri de GNL au părăsit Strâmtoarea Hormuz, iar un superpetrolier care transporta petrol irakian către China a părăsit Golful după ce a fost reținut timp de aproape trei luni. 📈 Deschiderea pieței – apetit pentru risc Contractele futures europene se deschid în modul „apetit pentru risc”: DE40 1,65% (25.252 puncte), EU50 1,60% (6.094 puncte). Nikkei 225 a atins astăzi un record istoric – depășind succesiv 64.000 și 65.000 de puncte, închizându-se la 65.263 de puncte (3,04%). Taiex din Taiwan a atins, de asemenea, un maxim istoric de peste 43.000 de puncte (2,91%). Contractele futures pe S&P 500 sunt în creștere cu 0,7%, iar cele pe Nasdaq cu 1,2%. 🛢️ Petrolul – cel mai mare perdant PETROLUL (Brent) a scăzut cu 5,35% la 94,52 USD/baril, în timp ce WTI a scăzut cu 5,75% la 90,65 USD/baril – cele mai scăzute niveluri din ultimele două săptămâni. Aceasta este o reacție directă la progresul înregistrat în negocierile cu Iranul. Aurul a crescut cu 1,21%, ajungând la 4.562 USD/uncie – impulsionat de un dolar mai slab, nu de clasicul efect de refugiu sigur. Argintul este mai puternic, fiind în creștere cu 2,91%. 💱 Valute Dolarul este sub presiune: USDIDX a scăzut cu 0,30%, ajungând la 98,93. EUR/USD a urcat la 1,1643, iar GBP/USD la 1,3486. Yuanul chinez la fixarea PBOC se situează la 6,8318 – cel mai puternic nivel al său din februarie 2023. 📋 Datele macroeconomice importante astăzi niciuna 🔑 La ce ar trebui să fim atenți? Orice tweet sau postare a lui Trump, sau orice declarație a lui Rubio cu privire la Iran, ar putea declanșa mișcări volatile ale prețului petrolului, dolarului și contractelor futures pe indici. În condiții de lichiditate redusă, efectul ar putea fi amplificat. O sesiune de tranzacționare completă, cu lichiditate normală, nu va fi reluată până marți – moment în care piața se va confrunta și cu sezonul raportărilor financiare: miercuri Salesforce și PDD Holdings, joi Royal Bank of Canada, Dell Technologies și Autodesk

