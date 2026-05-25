US100 crește cu 1,5% 📈

Perspectivele de progres în negocierile dintre Statele Unite și Iran, semnalate de președintele Trump în weekend, determină creșteri pe piețele globale de acțiuni - în special în cazul contractelor futures pe indicele Nasdaq 100 din SUA (US100), care au înregistrat o creștere de peste 1,5%, în ciuda faptului că piețele americane vor rămâne închise astăzi, fiind o zi de sărbătoare legală. Contractele futures pe petrolul Brent (OIL) au scăzut astăzi cu aproximativ 4%, reducând randamentele obligațiunilor și susținând fluxurile către activele de risc, în timp ce dolarul american se depreciază. Indicele MSCI All Country World a urcat aproape de maximele istorice, în timp ce sesiunea asiatică a fost dominată de un sentiment optimist, indicele Nikkei din Japonia câștigând aproape 3% pe fondul avansurilor puternice înregistrate de acțiunile din sectorul tehnologic.

Săptămânile recente au arătat că cele mai mari companii de tehnologie din lume rămân pregătite să investească sute de miliarde de dolari în infrastructura AI, susținând multe companii listate la Nasdaq. În același timp, creșterea profiturilor din primul trimestru în rândul companiilor din S&P 500 a atins aproximativ 26% față de aceeași perioadă a anului trecut – potrivit Bank of America, cel mai puternic rezultat din 2021. În ciuda tonului prudent al directorilor executivi, previziunile rămân clar peste mediile istorice.

Rapoartele cheie privind profiturile din această săptămână vor veni de la Marvell Technology și Salesforce miercuri, urmate de retailerii Costco, Dell, Best Buy, Dollar Tree și Gap joi. Investitorii vor urmări, de asemenea, cu atenție viitorul raport privind inflația PCE, indicatorul preferat al Rezervei Federale pentru măsurarea inflației. Piețele continuă să monitorizeze un potențial acord cu Iranul și posibila redeschidere a Strâmtorii Ormuz, evoluții care ar putea influența prețurile petrolului și viitoarele decizii ale Fed privind rata dobânzii. US100 (interval D1) Sursa: xStation 5

