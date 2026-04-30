Graficul zilei: Yenul depășește pragul de 160, pe măsură ce piața testează limitele „liniei roșii”

USDJPY a depășit în mod decisiv pragul psihologic de 160, atingând noi maxime pe mai multe luni și intrând într-un teritoriu care, până de curând, era considerat o linie roșie informală pentru autoritățile japoneze. Este important de menționat că această depășire nu a fost întâmpinată cu o reacție verbală puternică din partea Ministerului Finanțelor, ceea ce piața interpretează ca o toleranță crescândă față de o slăbire suplimentară a yenului, cel puțin pe termen scurt.

Această mișcare nu are loc izolat. Ea reflectă combinația clasică a două forțe macroeconomice dominante: un diferențial de dobândă persistent ridicat și presiuni crescânde în cadrul economiei reale a Japoniei, care devin din ce în ce mai greu de ignorat.

Ce influențează cursul USDJPY?

Ratele de dobândă stabile ale Fed și BOJ, perspective divergente

Atât Rezerva Federală, cât și Banca Japoniei au menținut ratele dobânzilor neschimbate, ceea ce, în sine, nu a constituit o surpriză pentru piețe. Atenția s-a concentrat însă asupra nuanțelor comunicării, care au accentuat și mai mult divergența dintre cele două economii.

Fed rămâne relativ “hawkish”, subliniind reziliența economiei americane și lipsa unei urgențe de a se orienta către reduceri ale dobânzilor. Ca urmare, dolarul continuă să beneficieze de randamente mai mari și de atractivitatea susținută a strategiilor de carry trade.

Pe de altă parte, BOJ rămâne prudentă, încercând să găsească un echilibru între încheierea politicii monetare extrem de relaxate și riscurile unei înăspriri prea rapide. Cu toate acestea, devine din ce în ce mai clar că problema nu mai este doar inflația importată determinată de materiile prime, ci și slăbiciunea yenului în sine, care amplifică acum presiunile interne asupra prețurilor.

Japonia prinsă într-o strânsoare a costurilor și a materiilor prime

Fundamentele economice ale Japoniei transmit semnale din ce în ce mai mixte. Vânzările cu amănuntul sugerează o oarecare reziliență a cererii de consum, în timp ce producția industrială a dezamăgit în martie, parțial din cauza întreruperilor lanțului de aprovizionare și a presiunilor crescânde asupra costurilor legate de tensiunile globale privind materiile prime.

De o importanță deosebită este situația din jurul Strâmtorii Hormuz, care continuă să sporească riscurile pentru fluxurile globale de petrol și gaze. Pentru Japonia, o economie energetică puternic dependentă de importuri, acest lucru se traduce prin costuri de producție mai mari și o deteriorare a balanței comerciale.

În acest context, rapoartele privind o posibilă revenire a subvențiilor energetice în timpul verii evidențiază încercarea guvernului de a atenua presiunile asupra costurilor, deși astfel de măsuri par mai degrabă instrumente de stabilizare pe termen scurt decât un răspuns structural la slăbiciunea persistentă a yenului.

160 ca nivel psihologic și test al răbdării pieței

Depășirea pragului de 160 nu este doar o mișcare tehnică. Ea reprezintă un test direct al pragului de toleranță al Japoniei față de slăbiciunea monedei. Istoric, aceste niveluri au fost asociate cu o sensibilitate sporită din partea autorităților, însă lipsa unei reacții imediate încurajează piața să exploreze mai departe.

În acest stadiu, balanța forțelor rămâne înclinată spre fundamente. Un diferențial de rate SUA-Japonia persistent de mare continuă să susțină fluxurile de capital către dolar, în timp ce datele industriale slabe din Japonia și presiunile generate de mărfuri lasă BOJ cu puțin spațiu de manevră pentru a înăspri politica monetară în mod agresiv pe termen scurt.

Perspective

Evoluția actuală a USDJPY seamănă din ce în ce mai mult cu un mediu clasic determinat de operațiunile de carry trade, în care fundamentele și impulsul se întăresc reciproc. Cu excepția unei schimbări semnificative a politicii BOJ sau a unei intervenții mai puternice din partea Ministerului Finanțelor, calea cea mai ușoară rămâne cea ascendentă.

Întrebarea cheie nu mai este dacă pragul de 160 va fi depășit, ci cât timp piața va continua să testeze absența intervenției și unde se află, în cele din urmă, adevărata linie de demarcație.