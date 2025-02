Grâul aproape de maximul ultimelor 3 luni pe fondul discuțiilor dintre SUA și China. Scăderea exporturilor rusești, slăbirea dolarului american și creșterea prețurilor porumbului în centrul atenției

Contractele futures pe grâu (WHEAT) de la Chicago Board of Trade (CBOT) au urcat la un maxim local al ultimelor trei luni, comercianții rămânând precauți pe fondul riscului unui război comercial între SUA și China. Cu toate acestea, este probabil ca acest lucru să nu reprezinte un factor direct major pentru prețuri în acest moment. Investitorii au salutat abordarea actuală a Beijingului ca fiind un semnal pozitiv, care ar putea evita o escaladare majoră. Cu toate acestea, China a impus taxe vamale asupra echipamentelor agricole americane. Dar ce înseamnă acest lucru pentru piețele de cereale? Este clar că tensiunile comerciale dintre SUA și China ar putea avea un impact asupra produselor agricole precum grâul și soia. În prezent, China este cel mai mare importator mondial de soia și un cumpărător important de grâu și porumb. Cu toate acestea, comercianții consideră că tarifele impuse de China asupra grâului american sunt puțin probabile pentru moment, după cum reiese din creșterea prețurilor grâului CBOT. Între timp, scăderea indicelui dolarului american îmbunătățește competitivitatea cerealelor americane pe piețele mondiale. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Condiții de secetă severă în SUA Conform datelor NOAA, 45 de state americane se confruntă în prezent cu condiții de secetă moderată. Expertul în meteorologie Art Douglas a subliniat provocările grave pentru agricultura din SUA, citând datele NOAA: Înrăutățirea secetei în cea mai mare parte a țării, cu o primăvară foarte secetoasă care sporește riscul de pierdere a umidității pentru principalele culturi.

O vară cu temperaturi extreme și incendii de vegetație, în special în vestul SUA, alături de condiții oceanice incerte, care ar putea avea un impact asupra tiparelor meteorologice în a doua jumătate a anului. În cazul în care aceste condiții se materializează, piețele de cereale din SUA - inclusiv grâul, porumbul și soia CBOT - ar putea fi supuse unei presiuni de creștere a prețurilor din cauza unei prime meteorologice în iarnă/primăvară. Cu toate acestea, previziunile meteorologice pe termen lung sunt rareori precise. Scăderea exporturilor din Rusia și creșterea prețurilor la porumb Chiar mai important, creșterea prețurilor porumbului din SUA exercită o presiune ascendentă asupra grâului. Un alt factor cheie pentru comercianții de grâu este scăderea potențială a exporturilor de grâu din Rusia și Ucraina. Potrivit principalelor organizații pentru alimentație și dezvoltare, o reducere cu 50% a exporturilor rusești și o reducere a exporturilor ucrainene ar putea duce la creșterea prețurilor grâului cu 34% și, respectiv, 19%. Combinația acestor factori indică un risc puternic de întrerupere a aprovizionării, ceea ce ar putea susține în continuare prețurile grâului în lunile următoare. Porumb vs grâu Graficul de mai jos arată că CBOT grâu crește nu la fel de repede ca CBOT porumb futures, dar modelul pare să fie destul de asemănător. În săptămâna încheiată în 28 ianuarie, Managed Money (speculatorii majori) și-au mărit pozițiile nete long pe porumb la 350 de mii de contracte față de 311 mii în săptămâna precedentă (cea mai mare poziție netă long din mai 2022). Pe de altă parte, Managed Money deține în continuare o poziție netă short semnificativă de -106.391 de contracte (79.797 de contracte long față de 186.188 de contracte short) pe grâul CBOT. Producătorii, comercianții și procesatorii dețin 74.777 de contracte long față de 57.751 de contracte short, ceea ce înseamnă că au o poziție netă long, sugerând că jucătorii comerciali se așteaptă la prețuri mai mari la grâu. Sursa: xStation 5 Stocurile de porumb din SUA sunt în scădere. Creșterea prețurilor porumbului la CBOT poate pune presiune în sus asupra prețurilor grâului, în principal din cauza mai multor factori, deoarece porumbul și grâul sunt substituenți în producția de hrană pentru animale. Prin urmare, atunci când prețul porumbului crește, crescătorii de animale și producătorii de furaje pot crește utilizarea grâului, stimulând astfel cererea acestuia. Acest efect este deosebit de vizibil atunci când stocurile de porumb sunt scăzute sau în perioade de cerere puternică de furaje. Creșterea prețului porumbului poate încuraja fermierii să mărească suprafața cultivată cu porumb în detrimentul grâului. Acest lucru poate duce la o reducere a ofertei de grâu în viitor, ceea ce exercită o presiune ascendentă asupra prețurilor. Sursa: Bloomberg Finance L.P. GRÂU (interval D1) Grâul încearcă să inverseze tendința crescând peste EMA200 cu semnale pozitive de la nivelurile MACD și RSI. Un nivel cheie de monitorizat este acum 600 și 620 USD. Creșterea peste aceste niveluri poate sugera că prețul grâului poate intra în faza de recuperare. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."