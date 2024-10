Grâul își adâncește declinul cu 1%, în ciuda estimărilor mai scăzute ale recoltei SovEcon 📉

Grâul cotat la Chicago CBOT (WHEAT) pierde mai mult de 1% astăzi și nu reacționează la știrile de la SovEcon din Rusia, care și-a redus estimarea preliminară a recoltei de grâu pentru 2025. Scăderile continuă să fie stimulate de un dolar american puternic și de vremea bună pentru culturile din regiunea cheie Midwest a SUA, unde vânzătorii nu au fost speriați nici de prognozele de ploaie din sud-vestul SUA. Cel mai recent raport Commitment of Traders, publicat la 15 octombrie, a indicat o poziție încă pesimistă din partea marilor speculatori, în timp ce, în același timp, o poziție short mare din partea Commercials (companii care se protejează împotriva scăderii prețurilor). Acest lucru sugerează că atât speculatorii, cât și producătorii care acoperă stocurile se așteaptă la scăderea prețurilor grâului. Pe de altă parte, însă, poziția short a Managed Money (speculatori) din rapoartele CoT este în scădere din august

SovEcon estimează o recoltă de 80,1 milioane tn în 2025, față de 81,5 milioane tn în acest an (cea mai mică din sezonul 2021-2022) și o medie pe 5 ani de 88,1 milioane tn. Motivul pentru estimările mai mici este seceta, care a redus atât suprafața de plantare, cât și randamentele. Potrivit SovEcon, grâul de iarnă va intra în sezonul rece într-o stare foarte proastă, în ciuda precipitațiilor mai abundente în unele regiuni ale Rusiei relevante pentru aprovizionare. Seceta ar putea determina scăderea randamentelor la cele mai scăzute niveluri din 2019, ceea ce sugerează o problemă cu stocurile globale de grâu, care sunt deja relativ scăzute

Compania de consultanță IKAR preconizează o producție de grâu în Rusia, în 2024, de 81 până la 85 de milioane de tone, după ploile recente, însă aceste previziuni nu sunt susținute de SovEcon, îngrijorată de starea precară a grâului de iarnă, care ar putea surprinde cu randamente mult mai scăzute. În mod semnificativ, oferta mare de grâu rusesc în 2022-2023 a fost un factor major, care a scăzut prețurile globale la grâu.

S&P estimează o scădere cu 16% a exporturilor de grâu ale Ucrainei în acest an, în ciuda acordului comercial din Marea Neagră în vigoare și a cererii record de cereale ucrainene din partea țărilor UE precum și din Bangladesh și Vietnam, printre altele. Ucraina estimează o recoltă de 22,4 milioane de tone pentru sezonul actual, în scădere cu 600.000 de tone față de anul precedent. GRÂU (H1) Privind graficul grâului pe intervalul H1, observăm că prețurile s-au stabilit din nou sub trei medii mobile cheie, indicând o supraîncălzire a trendului ascendent și un posibil test al zonei din jurul unei retrageri Fibonacci de 61,8% a valului ascendent inițiat după ultima scădere. Piața nu a acceptat niveluri de peste 611 USD. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation 5

