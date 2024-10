Grâul se retrage după recenta creștere 📉 Piețele așteaptă plantarea din octombrie, preocupările europene persistă

Contractele futures pe grâul de la CBOT (WHEAT) scad sub 580 USD astăzi după raliul recent, atunci când cereale nu au reușit să depășească pragul psihologic de 600 USD. În ciuda acestui fapt, fundamentele pentru creșterea prețurilor la grâu par să fie încă solide, din cauza preocupărilor privind cererea și oferta la nivel mondial, cu soluri uscate în Rusia și Ucraina, care amenință plantațiile pentru recolta de grâu din 2025. Directorul IKAR din Moscova, foarte urmărit de traderii mondiali de cereale, a semnalat că "cea mai mare parte a Rusiei europene se confruntă cu o secetă extraordinară (...) Fermierii au ezitat să semene în praf (...) Dacă partea europeană a Rusiei primește ploi bune înainte de jumătatea lunii octombrie și vremea rămâne caldă, atunci «nu este încă foarte periculos .» O mare parte din terenurile principalilor exportatori de grâu, Ucraina și Rusia, sunt prea uscate pentru plantarea culturilor, ceea ce poate declanșa deficite în 2025.

Vremea uscată din Europa de Est indică riscul în creștere de scurtare a perioadei de însămânțare a grâului de iarnă. Piețele sunt, de asemenea, îngrijorate de potențiala escaladare a situației din Marea Neagră, deoarece conflictul dintre Ucraina și Rusia este încă departe de final, NATO declarând un sprijin mai puternic pentru armata ucraineană.

Deocamdată, grâul CBOT este cu mult sub nivelul maxim al războiului, însă producția Ucrainei este cu o treime sub nivelul de dinaintea războiului, iar recolta Rusiei a scăzut cu 10 % față de anul precedent după secetă. Ploile pe termen scurt nu sunt suficiente pentru a îmbunătăți impactul vremii uscate, fermierii așteptând octombrie/noiembrie pentru însămânțări. Cu toate acestea, în cazul în care vremea va rămâne uscată până în octombrie, grâul pe CBOT poate crește cu mult peste 600 USD.

Raportul USDA din septembrie a raportat că grâul a terminat recoltarea în UE, iar culturile sunt „dezamăgitoare și întârziate în special în nord-vestul Europei” din cauza precipitațiilor excesive, care îi împiedică pe fermieri să muncească, iar bolile plantelor în creștere împiedică culturile de cereale.

Producția Germaniei în septembrie este estimată în scădere cu 1,5 mmt în această lună, la 18,8 mmt, iar Franța, cel mai mare producător de grâu din UE, s-a confruntat, de asemenea, cu precipitații excesive în acest sezon. Producția a scăzut din nou la 27,5 mmt, cu 1,1 mmt mai puțin decât în august. Producția Franței este estimată a fi cea mai scăzută producție din sezonul 1987/88. Producția europeană în acest sezon este estimată la 124 mmt, în scădere cu 4 mmt față de luna august, cu 10,9 mmt mai mică decât în sezonul trecut și cu 8% mai mică decât media pe cinci ani. USDA a redus, de asemenea, suprafața recoltată la 23 de milioane de hectare, cu 100 de mii mai puțin decât în august; cu 5% față de anul precedent și cu 4% sub media pe cinci ani. Agenția se așteaptă acum la un randament de 5,39 tone pe hectar (t/ha), în scădere de la 5,54 t/ha în august; cu mult sub 5,55 t/ha anul trecut și cu 4% sub media pe 5 ani Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: Estimări ale producției europene USDA PSD GRÂU (interval H1) Prețurile grâului încă se mișcă deasupra mediei cheie de moment EMA200 (linia roșie); scăderea sub 570 - 568 USD ar fi un semnal pentru o posibilă inversare a tendinței pe termen scurt. Cu toate acestea, creșterea peste 590 USD poate declanșa un alt impuls crescător peste 600 USD per bushel. Factori fundamentali precum uraganele și impactul precipitațiilor, seceta din Ucraina și Rusia, precum și conflictul din Marea Neagră pot semnala un sprijin și mai puternic pentru continuarea tendinței ascendente a grâului CBOT. Pe fondul recentei creșteri, Managed Money (speculatorii mari și fondurile speculative) care raportează în Commitment of Traders (CoT) au redus semnificativ poziția scurtă netă pe grâu, interesul deschis scăzând la nivelurile din decembrie 2023. Sursa: xStation 5

