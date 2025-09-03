Heico a scăzut cu 10% față de maximul istoric 📉Ce urmează pentru gigantul din nișa aerospațială?

Acțiunile Heico (HEI.US) au fost printre cele mai mari câștigătoare din ultimele luni, înregistrând performanțe puternice și conducând creșterile din sectorul industrial american alături de nume precum Curtiss Wright și RTX Corp. Pe de altă parte, acțiunile au scăzut cu aproape 10% față de maximul istoric, în timp ce reacția euforică la recentele câștiguri a fost rapid întâmpinată cu presiune de vânzare. Este clar că firmele americane cu lanțuri de aprovizionare sigure și scurte, care furnizează componente și servicii nu numai întreprinderilor private, ci și Pentagonului și sectorului spațial, ar trebui să înregistreze performanțe cel puțin solide în următoarele trimestre. Deci, de ce au scăzut acțiunile Heico? Heico domină piețele de nișă din domeniul aerospațial Heico este unul dintre liderii din acest domeniu. Compania oferă servicii de întreținere a aeronavelor, piese de schimb critice și piese de schimb OEM de cea mai bună calitate, permițând întreprinderilor și instituțiilor să economisească la componente critice, de la electronice la elemente structurale. În ultimele luni, au persistat speculații cu privire la posibile creșteri ale comenzilor Pentagonului, având în vedere că Departamentul Apărării „plătește în exces” adesea furnizorilor OEM, ceea ce face din Heico o alternativă firească.

În al treilea trimestru al anului 2025, compania a raportat vânzări de 1,15 miliarde de dolari și un profit net de 177,34 milioane de dolari, reflectând o creștere de la an la an de aproape 20% și, respectiv, 30%. De zeci de ani, Heico a urmărit o strategie agresivă de achiziții, absorbind afaceri de nișă, strategice, pentru a-și consolida poziția pe piață pe termen lung. Acest lucru a făcut ca compania să devină o verigă aproape de neînlocuit în sectorul aerospațial, cu comenzi în creștere atât pentru misiuni militare, cât și spațiale. Numai în 2025, a achiziționat cinci companii suplimentare.

Heico estimează că veniturile sale anuale vor ajunge la 5,4 miliarde de dolari până în 2028, ceea ce înseamnă o rată medie anuală de creștere a vânzărilor de aproximativ 8%. Mai important, se așteaptă să genereze un profit net de aproape 1 miliard de dolari până atunci, reprezentând o creștere medie de aproximativ 15% față de profitul net de aproximativ 700 de milioane de dolari din acest an. Această perspectivă sugerează că achizițiile nu vor dilua semnificativ marjele, în timp ce costurile asociate contribuie la crearea unui „efect de bulgăre de zăpadă” al creșterii scalabile. Acțiunile Heico (interval H1, D1) Ieri, acțiunile au închis la 315 dolari pe acțiune. Puțin peste acest nivel se află EMA50 și EMA200 pe oră. O depășire a nivelului de 316 dolari astăzi ar putea deschide calea pentru o nouă testare a maximelor istorice. Piața este în general de acord că afacerea Heico este înfloritoare. Singura preocupare este evaluarea, care, chiar și după recenta scădere, rămâne la multipli istorici ridicați ai raportului preț/profit și preț/vânzări. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Creșterea medie anuală a veniturilor de 8% și creșterea profitului net de aproximativ 15% nu justifică pe deplin multiplicatori de aproximativ 60 de ori câștigurile, deși activitatea previzibilă și dominația Heico în industriile de nișă fac ca perspectivele sale de scalare pe termen lung să fie aproape certe. Această dinamică a dus la episoade periodice de supraevaluare. Pe de altă parte, așteptările companiei pot fi prea defensive, lăsând pieței un potențial de creștere dacă investitorii vor observa îmbunătățirea marjelor și efectele pozitive ale achizițiilor pe termen scurt. Sursa: xStation 5 Acțiunile companiei testează în prezent media mobilă exponențială pe 50 de zile (EMA50, linia portocalie) pe intervalul de timp zilnic. O scădere sub acest nivel ar putea deschide calea pentru un test al EMA200 în apropierea valorii de 282 USD pe acțiune. În schimb, o depășire a acestui nivel ar sugera un nou test al limitei superioare a canalului de preț în jurul valorii de 328 USD.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."