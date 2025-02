Heineken câștigă 12% în cea mai bună ședință din 1989 până în prezent, stimulând sectorul berii 📈

Acțiunile gigantului olandez Heineken (HEIA.NL) s-au apreciat cu peste 12% în urma rezultatelor semestriale ale companiei, alimentând o redresare în rândul altor mari producători de bere, cum ar fi Carlsberg (CARLB.DK) și Anheuser-Busch InBev (ABI.BE), ambele câștigând aproximativ 3%. Rezultatele Heineken au indicat o creștere puternică a volumului și o expansiune organică a vânzărilor pe toate piețele. Compania prognozează o creștere a profitului operațional de 4-8% în 2025, în timp ce analiștii se așteptau la o creștere de 6% de la an la an. Aceasta marchează a doua cea mai bună sesiune de tranzacționare a Heineken din 1989.

Extinderea afacerii

Volumul total de bere al Heineken a crescut cu 1,6% de la an la an, volumul mărcii Heineken înregistrând o creștere record de 8,8% YoY. Vânzările organice au crescut cu 5% de la an la an până la 29,9 miliarde de euro, însă veniturile totale au scăzut cu 1,2% de la an la an până la 35,95 miliarde de euro, în principal din cauza efectelor conversiei valutare, care au avut un impact negativ asupra rezultatelor de peste 1,6 miliarde de euro.

Segmentele non-alcoolice și de bere premium au fost cele mai performante, stimulând semnificativ marjele operaționale, care s-au extins cu 40 de puncte de bază, de la 14,7% la 15,1%. Profitul operațional a crescut cu 8,3% de la an la an până la 4,5 miliarde EUR, depășind atât așteptările Heineken (creștere de 8% de la an la an), cât și previziunile pieței (5,3% de la an la an).

Răscumpărări de acțiuni și datorii mai mici

Fluxul liber de numerar a crescut cu 1,2 miliarde EUR față de anul precedent, ajungând la 3,1 miliarde EUR

Datoria netă a scăzut cu 1,1 miliarde EUR , de la 15,8 miliarde EUR la 14,7 miliarde EUR .

În comentariul său, Heineken a subliniat performanța puternică în ciuda sentimentului slab al consumatorilor din Europa, a presiunilor inflaționiste persistente și a riscurilor de devalorizare a monedei în piețele emergente. Cu toate acestea, compania a demonstrat eficiență operațională, reducând costurile cu 400 de milioane de euro în 2024.

De asemenea, piața a reacționat pozitiv la programul Heineken de răscumpărare de acțiuni în valoare de 1,5 miliarde EUR, care va fi executat în următorii doi ani. Dividendul total pentru 2024 s-a ridicat la 1,86 EUR pe acțiune, reprezentând o creștere anuală de 7,5%, dividendul final fiind stabilit la 1,17 EUR pe acțiune.

Heineken (HEIA.NL), interval zilnic

Acțiunile Heineken se tranzacționează în prezent la 76,5 EUR, sectorul mai larg al alimentelor și băuturilor din STOXX 600 înregistrând astăzi cele mai mari câștiguri din indicele de referință. Rezultatele pentru primul semestru din 2024 ale companiei au dezamăgit inițial piața, dar acțiunile după rezultatele puternice din cel de-al doile semestru al 2024 încearcă o revenire după o tendință recentă de scădere, prețul acțiunilor testând media exponențială de 200 de zile (77 euro pe acțiune, linia roșie). Investitorii evaluează pozitiv expansiunea companiei pe segmentul berii premium, care oferă marje de profit mai mari, precum și creșterea sa pe segmentul băuturilor nealcoolice. Privind în perspectivă, piața este optimistă cu privire la faptul că o revenire a cheltuielilor de consum în Europa se va traduce prin vânzări mai mari în toate categoriile de produse Heineken. În ciuda unui mediu dificil, compania continuă să își extindă afacerile, încheind a doua jumătate a anului cu un profit net de peste 978 milioane de euro.

Sursa: xStation5