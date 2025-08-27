HK.cash pierde 2% 📉 Indicii chinezi scad din cauza îngrijorărilor legate de reglementarea pieței

Câștigurile din China, alimentate de optimismul din sectorul tehnologic și de relaxarea tensiunilor comerciale cu SUA, își pierd avântul pe fondul realizării de profituri. Contractul HK.cash a scăzut cu peste 2%, pe măsură ce piața devine îngrijorată că autoritățile ar putea reveni la o politică de reducere a îndatorării și ar putea obliga mai mulți brokeri să înăsprească condițiile de finanțare. În august 2025, piața bursieră din China a câștigat peste 1 trilion de dolari în valoare, atingând cele mai înalte niveluri din ultimul deceniu. Creșterea a fost determinată de fluxurile puternice de investiții din partea investitorilor locali și de o îmbunătățire generală a sentimentului în urma detensionării disputelor comerciale cu SUA.

Creșterea bruscă a stârnit temeri de supraîncălzire. Sinolink Securities a majorat cerințele de depozit de marjă pentru noile contracte de finanțare la 100% pentru a limita utilizarea excesivă a efectului de levier.

Unele fonduri mutuale au introdus, de asemenea, limite zilnice de cumpărare. De exemplu, fondul feeder al GF Star Growth Index ETF a limitat noile intrări la doar 100 de yuani, una dintre cele mai restrictive măsuri din perioada actuală de creștere.

Volumul tranzacțiilor pe bursele din China continentală a urcat la 3,1 trilioane de yuani (433 miliarde de dolari), al doilea nivel record înregistrat vreodată. În același timp, soldul finanțării prin marjă a depășit 2,1 trilioane de yuani, cel mai ridicat nivel din 2015, când piața se afla în mijlocul unei bule speculative.

Numărul de conturi noi de brokeraj deschise de investitorii de retail a crescut cu 71% în iulie față de aceeași perioadă a anului trecut, evidențiind un puternic efect „FOMO” și un val masiv de capital de retail care intră pe piață.

Analiștii observă că în anumite segmente s-ar putea forma deja bule speculative, dar cele mai recente restricții de finanțare vizează în principal protejarea brokerilor și a clienților de potențiale pierderi, mai degrabă decât să semnaleze că raliul a atins deja apogeul. Beijingul are o istorie de intervenții de reglementare atât în perioadele de scădere bruscă, cât și în cele de creștere rapidă. Din 2023, autoritățile au înăsprit regulile privind vânzarea în lipsă și au majorat cerințele de marjă pentru fonduri, măsuri care au fost consolidate din nou în 2024. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation 5

