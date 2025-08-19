Home Depot indică o creștere moderată și perspective prudente pentru 2025

Home Depot (HD.US) a raportat rezultatele pentru al doilea trimestru al anului 2025, care au fost în linie cu așteptările pieței, deși nu au oferit prea multe surprize pozitive. Compania a înregistrat venituri de 43,18 miliarde de dolari, iar câștigul pe acțiune (EPS) a fost de 4,68 dolari, ușor sub previziunile analiștilor. Acțiunile companiei se tranzacționează astăzi la un nivel ușor mai redus, ceea ce ar putea reflecta prudența investitorilor pe fondul îngrijorărilor legate de încetinirea economică și creșterea limitată a vânzărilor. Home Depot Inc. este unul dintre cele mai mari lanțuri de retail din lume, specializat în vânzarea de materiale de construcții, unelte, produse pentru amenajarea și renovarea locuințelor și servicii de renovare. Compania operează în principal pe piața din SUA, deservind atât clienți individuali, cât și antreprenori profesioniști. Cu o ofertă largă de produse și o rețea extinsă de magazine, Home Depot este lider în sectorul amenajării și renovării locuințelor. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Rezultate financiare pentru trimestrul al doilea al anului 2025 Venituri (GAAP): 43,18 miliarde USD, în creștere cu 0,6% față de anul precedent (față de 42,91 miliarde USD în trimestrul al doilea al anului 2024)

Profit brut (ajustat): 14,4 miliarde USD, cu o marjă brută stabilă de aproximativ 33%

EBITDA (ajustat): 7,5 miliarde USD

Venit net (ajustat): 4,56 miliarde de dolari, o ușoară scădere față de anul precedent, cu o marjă netă de aproximativ 10%

Câștig pe acțiune (EPS, ajustat): 4,68 dolari, ușor sub previziunile pieței de 4,69 dolari, reprezentând o scădere de 0,2% față de al doilea trimestru al anului 2024

Vânzări comparabile în SUA: Creștere de 1,4% față de anul precedent, indicând o cerere stabilă în segmentul de retail

Marja operațională: 13,0%, în conformitate cu așteptările analiștilor

Fluxul de numerar operațional: 5,4 miliarde de dolari, în scădere față de anul precedent

Fluxul de numerar disponibil: 4,7 miliarde de dolari, de asemenea în scădere față de anul precedent

Cheltuieli de capital: 720 milioane de dolari, ușor mai mici decât în anul precedent Home Depot (interval zilnic) Sursa: xStation5 Perspective Home Depot și-a reafirmat previziunile pentru întregul an 2025, estimând o creștere a veniturilor de aproximativ 2,8%, alături de o scădere preconizată a EPS de aproximativ 3%. Deși creșterea stabilă a veniturilor și marjele operaționale susținute reflectă o poziție financiară relativ solidă și un control eficient al costurilor, ritmul moderat al creșterii vânzărilor comparabile în SUA poate semnala o potențială încetinire în viitor. Scăderea fluxurilor de numerar este un motiv de îngrijorare și necesită o monitorizare atentă în trimestrele următoare. Cu toate acestea, cheltuielile de capital rămân sub control, ceea ce sugerează o abordare prudentă a investițiilor în contextul incertitudinii actuale a pieței. În concluzie, deși Home Depot își menține o poziție puternică pe piață, factorii macroeconomici nefavorabili și încetinirea ritmului de creștere a vânzărilor ar putea limita ritmul de creștere a profiturilor în viitor.

