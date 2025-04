IBM înaintea rezultatelor din Q1 2025: Considerații cheie

În cursul zilei de astăzi, după închiderea Wall Street, veterana firmă americană de tehnologie IBM urmează să își publice rezultatele financiare pentru primul trimestru al anului 2025. Investitorii vor urmări cu atenție raportul „Big Blue”, în special în contextul volatilității persistente a acțiunilor din sectorul tehnologiei, legată de incertitudinile comerciale internaționale. Interesant este faptul că IBM a contracarat tendința generală a sectorului tehnologic, înregistrând un câștig de aproximativ 11% de la începutul anului până în prezent, în timp ce numeroși colegi au înregistrat scăderi notabile de la începutul anului. Înainte de publicarea rezultatelor, acțiunile IBM se tranzacționează astăzi cu 2% mai sus. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Care sunt așteptările pentru raportul de astăzi? Câștiguri pe acțiune (EPS): Previzionat în intervalul 1,40 - 1,43 USD, reprezentând o scădere de aproximativ 15% de la an la an. Cu toate acestea, este important de remarcat faptul că veniturile din anul precedent au inclus un câștig unic din cesionarea Weather Company.

Venituri: Se așteaptă să fie de aproximativ 14,4 miliarde de dolari, similar cu anul precedent.

Segmentul software: Creștere anticipată de 7,5% de la an la an.

Segmentul de consultanță: Se preconizează o scădere de 2,6% de la an la an.

Segmentul infrastructură tehnologică: Se preconizează o scădere de 10,2% de la an la an.

Defalcarea veniturilor: Se preconizează că sectorul software va contribui cu 44% din venituri, urmat de consultanță cu 35% și infrastructură cu 19%. Cum a reacționat compania la comunicatele anterioare? În 60% din comunicatele privind rezultatele din ultimii cinci ani, prețul acțiunilor IBM a reacționat pozitiv.

Randamentul median pozitiv după anunțarea câștigurilor a fost de 4,8%.

Câștigul maxim într-o singură zi după publicarea unui raport financiar a ajuns până la 13%.

Datele istorice sugerează că IBM a avut de obicei performanțe rezistente în timpul perioadelor de instabilitate a pieței, după cum s-a evidențiat în 2000, 2008 și 2020. Compania nu a înregistrat recent o creștere semnificativă a veniturilor. De asemenea, este demn de remarcat faptul că primul trimestru prezintă de obicei performanțe mai slabe în comparație cu trimestrele următoare. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB La ce să fim atenți? Un aspect cheie al raportului financiar va fi dacă IBM depășește așteptările analiștilor, în special în cadrul segmentului său de software, care este proiectat să fie principalul motor de creștere. Investitorii vor fi, de asemenea, foarte atenți la comentariile conducerii cu privire la strategia sa legată de inteligena artificială și la impactul potențial al oricăror tarife vamale asupra operațiunilor IBM. Având în vedere poziția sa stabilă, fluxurile substanțiale de venituri din software și consultanță, precum și o prezență puternică în rândul clienților corporativi din Fortune 500, IBM este considerată de unii drept un „refugiu sigur” în domeniul tehnologiei, în contextul actual al pieței volatile, ceea ce ar putea favoriza reacții pozitive la rezultate favorabile. Acțiunile companiei au depășit recent indicele futures Nasdaq 100 (US100). Acțiunile IBM se tranzacționează cu aproximativ 7-8% sub maximele locale recente și rămân peste nivelul de dinaintea publicării rezultatelor din Q4 2024, care au depășit semnificativ așteptările. Sursă: xStation5

