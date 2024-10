🗽Împrumuturile de consum din SUA cresc la un ritm record de la sfârșitul anului 2022💵 Ce urmează pentru TNOTE?

Conform datelor Rezervei Federale publicate ieri (luni, 9 septembrie), valoarea total─â a ├«mprumuturilor de consum restante ├«n SUA a crescut cu 25,5 miliarde de dolari ├«n iulie fa╚Ť─â de iunie. Rezultatul a dep─â╚Öit toate previziunile anali╚Ötilor Bloomberg ╚Öi s-a dovedit a fi cel mai ridicat de la sf├ór╚Öitul anului 2022. A╚Ötept─ârile sugerau o cre╚Ötere de 2 miliarde de dolari, fa╚Ť─â de valoarea anterioar─â de 8,93 miliarde de dolari (revizuit─â ├«n sc─âdere, la 5,23 miliarde de dolari). Totalul creditelor de consum din SUA a crescut ├«n iulie cu 6% fa╚Ť─â de anul precedent, la 5.093 miliarde de dolari. Ponderea creditelor auto restante, cu ├«nt├órzieri la plat─â de cel pu╚Ťin 30 de zile, a fost cea mai mare din 2010. Ponderea restan╚Ťelor la cardurile de credit noi a crescut la 9,05%, cel mai ridicat nivel din ultimii aproape 12 ani.

Datoriile re├«nnoibile, inclusiv cardurile de credit, au crescut de la o lun─â la alta cu 10,6 miliarde de dolari; acesta a fost cel mai ridicat nivel ├«nregistrat ├«n ultimele cinci luni. ├Ämprumuturile nerambursabile (├«mprumuturi pentru vehicule/├«mprumuturi pentru studen╚Ťi), au crescut cu 14,8 miliarde de dolari ├«n mai mult de un an.

Cre╚Öterea recent─â a datoriilor a contribuit la cea mai mare cre╚Ötere a v├ónz─ârilor cu am─ânuntul de la ├«nceputul anului 2023. Aceasta a inclus ├«n principal o cre╚Ötere a achizi╚Ťiilor de vehicule. Un procent ├«n cre╚Ötere al ├«mprumuturilor pe carduri de credit restante ╚Öi cererea de datorii cu dob├ónd─â ridicat─â, ├«mpreun─â cu minimele multianuale apropiate ale ratei de economisire a gospod─âriilor din SUA, ar putea ├«nsemna o presiune tot mai mare pentru reducerea impulsului cheltuielilor de consum. De asemenea, ratele dob├ónzilor practicate de Fed, de╚Öi este probabil s─â scad─â ├«ncep├ónd din septembrie, vor dura mai multe trimestre p├ón─â c├ónd vor ├«ncepe s─â aib─â un impact semnificativ asupra bugetelor gospod─âriilor americanilor, care au fost mai ├«nt├ói ÔÇ×loviteÔÇŁ de infla╚Ťia ridicat─â, iar acum, odat─â cu sc─âderea ratei economiilor, este probabil s─â ├«nceap─â s─â fie influen╚Ťate de ratele dob├ónzilor. ├Än prezent, procentul consumatorilor afla╚Ťi ├«n incapacitate de plat─â este ├«nc─â relativ sc─âzut, de 3,2% (raportul Fed New York din august), ├«ns─â proiec╚Ťiile de baz─â sugereaz─â o cre╚Ötere de la aceste niveluri. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil TNOTE (interval W1) Contractele futures la obliga╚Ťiunile americane pe 10 ani au crescut recent, de la niveluri care nu au mai fost ├«nregistrate din 2005; o revenire peste 120 ar oferi confirmarea pe termen mediu a unei schimb─âri de tendin╚Ť─â. ├Än prezent, randamentele obliga╚Ťiunilor de trezorerie americane pe 10 ani se situeaz─â la 3,71%; ├«n mod firesc, sc─âderea acestora a favorizat c├ó╚Ötigurile TNOTE; preocup─ârile ÔÇ×recesionisteÔÇŁ suplimentare privind dinamica economiei ├«n str─âin─âtate, ├«mpreun─â cu ├«nceputul unui ciclu de relaxare monetar─â, ar putea oferi mai mult combustibil pentru tauri, ├«n timp ce surprizele pe partea de infla╚Ťie, datele mai robuste ╚Öi o posibil─â revenire a pre╚Ťurilor petrolului de la nivelurile supra-v├óndute din prezent ar putea pune o nou─â presiune descendent─â.

Sursa: xStation 5 Sursa: Rezerva Federal─â, Bloomberg Finance L.P.

