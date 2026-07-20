În această săptămână

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În timp ce Donald Trump înmâna trofee ale Cupei Mondiale în New Jersey, forțele americane se angajau în operațiunea lor... La începutul acestei săptămâni, prețul petrolului se află din nou în centrul atenției; țițeiul Brent a crescut cu peste 3% și se apropie de 91 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel de la jumătatea lunii iunie. Cea mai recentă escaladare geopolitică dintre Iran și SUA s-a intensificat în weekend; luni, forțele americane au lovit Iranul pentru a noua zi consecutivă și există temeri că Strâmtoarea Ormuz se va închide complet traficului, după ce Iranul a declarat că două petroliere au explodat și au fost imobilizate.

Traficul din Strâmtoarea Ormuz se reduce

Acordul provizoriu de încetare a focului se destramă pe zi ce trece, iar traficul din Strâmtoarea Ormuz riscă să se oprească complet pe fondul acestei noi escaladări. Există rapoarte conform cărora unii armatori încă traversează strâmtoarea, dar acest lucru implică un risc ridicat și costuri mari de asigurare, ceea ce îi va descuraja fără îndoială pe alții. Un alt semn al tensiunilor în creștere este faptul că Iranul a vizat obiectivele cheie de infrastructură ale aliaților SUA din regiune, inclusiv Kuweitul, ceea ce sugerează că atacurile din partea SUA vor continua pe termen scurt.

Creșterea prețurilor petrolului are consecințe macroeconomice

Petrolul Brent a crescut cu 8% săptămâna trecută. Pe măsură ce primele de risc politic împing prețul petrolului peste 90 de dolari pe baril, acest lucru prezintă riscuri macroeconomice mai ample pe măsură ce ne îndreptăm spre a doua jumătate a anului. De asemenea, a erodat ipoteza că criza din Orientul Mijlociu s-a încheiat și că prețurile la energie se vor normaliza. Dacă presiunile asupra prețurilor generale se vor reflecta în inflația de bază în următoarele săptămâni și luni, atunci preocupările geopolitice vor cauza din nou bătăi de cap băncilor centrale globale.

După o săptămână pierdută pentru Wall Street, contractele futures pe acțiuni sunt practic neschimbate; contractele futures pe Nasdaq indică o ușoară creștere mai târziu astăzi, în timp ce indicele S&P 500 se îndreaptă spre o ușoară scădere. Acțiunile europene sunt, de asemenea, în mare parte în scădere în această dimineață, după o altă zi dificilă în Asia, atât indicele Nikkei, cât și Kospi înregistrând luni o scădere de 4%.

La începutul acestei noi săptămâni, s-a produs o schimbare majoră a sentimentului de pe piețele bursiere. Investitorii își temperează entuziasmul excesiv față de anumite segmente ale sectorului AI, iar al treilea trimestru se dovedește a fi mult mai dificil decât al doilea trimestru. Investitorii trec de la exuberanța din al doilea trimestru la o evaluare bazată pe fundamentele economice. Ei doresc să vadă ce pot oferi giganții din domeniul AI în acest sezon al raportărilor financiare înainte de a se angaja într-o nouă etapă de creștere a raliului bursier din sectorul AI.

Cumpărătorii nu mai dețin controlul

Acesta este un moment decisiv pentru piețele bursiere globale și, pentru prima dată în ultimele câteva luni, cumpărătoriii nu mai dețin controlul. Săptămâna trecută s-a înregistrat o rotație majoră în detrimentul acțiunilor din sectorul tehnologic. Indicele Nasdaq 100 a scăzut cu aproape 3,5%, comparativ cu o scădere de 1,2% pentru S&P 500 și de 1% pentru Russell 2000. Deși o scădere de 3% este semnificativă, valul de vânzări din sectorul tehnologic a fost deosebit de accentuat în cazul acțiunilor producătorilor de cipuri. Indicele Philadelphia pentru semiconductori a scăzut cu aproape 9% săptămâna trecută și a înregistrat o scădere de 14% în ultima lună.

Au existat doi factori care au determinat vânzarea masivă a acțiunilor din sectorul cipurilor de săptămâna trecută. În primul rând, a apărut știrea că Google își va amâna lansarea celui mai recent model AI. Acest lucru a generat temeri privind o încetinire a cheltuielilor de capital pentru AI în următoarele trimestre. Producătorul taiwanez de cipuri TSMC a raportat, de asemenea, o creștere a costurilor de bază, ceea ce provoacă îngrijorări cu privire la o inflație mai mare în sectorul AI, care ar putea, în cele din urmă, să declanșeze o scădere a cererii.

Prețul ridicat al cipurilor de memorie îi îngrijorează deja pe investitori, mai ales în contextul în care continuăm să așteptăm monetizarea investițiilor în AI. Dacă rapoartele privind profiturile din săptămânile următoare vor sugera că ne aflăm în continuare în faza de cheltuieli a dezvoltării AI, investitorii vor deveni probabil și mai nerăbdători, iar valul de vânzări s-ar putea prelungi pe parcursul lunilor de vară.

Ce urmează pentru SpaceX?

La începutul acestei noi săptămâni, merită să urmărim doi factori. În primul rând, ce se va întâmpla cu SpaceX? Prețul acțiunilor sale a scăzut sub prețul de la oferta publică inițială (IPO) săptămâna trecută, iar titlul s-a închis sub 124 de dolari pe acțiune, după o scădere de 5,4% vineri. A pierdut 17% săptămâna trecută și se află cu 40% sub nivelul maxim atins. În al doilea rând, după o vânzare masivă, unele acțiuni din sectorul AI par supravândute, dar vor interveni investitorii să le cumpere acum că evaluările lor sunt mai rezonabile?

Unde sunt vânătorii de chilipiruri?

Printre acțiunile din domeniul AI care sunt puternic supravândute se numără Oracle, care a scăzut cu 15% săptămâna trecută, dar a reușit să înregistreze o creștere de 1,7% vineri. De asemenea, a crescut peste noapte cu 0,25%, ceea ce sugerează că orice redresare ar putea fi modestă luni. Super Micro a scăzut, de asemenea, cu 15% săptămâna trecută, iar IBM a înregistrat cea mai gravă vânzare masivă din istoria sa, scăzând cu peste 28%. Scăderea Oracle a început când compania a anunțat că va înregistra un flux de numerar liber negativ pentru acest an, în același timp încercând să strângă mai mulți bani pentru a-i cheltui pe extinderea capacităților sale de AI. Investitorilor nu le place acest tip de indisciplină financiară și va trebui să vedem dacă scăderea bruscă a prețului acțiunilor este suficientă pentru a atrage din nou mai mulți investitori către aceste acțiuni.

Oracle are acum un raport P/E de 21 de ori, ceea ce este mai mic decât raportul P/E al indicelui S&P 500, care depășește de 25 de ori câștigurile. De asemenea, acțiunea pare atractivă din perspectivă tehnică, având un indicator RSI care se află cu mult în teritoriu negativ, la 17.

Indicii asiatici au suferit o lovitură săptămâna trecută: indicele chinez Shenzhen a scăzut cu 11%, în timp ce indicele sud-coreean Kospi a înregistrat o nouă scădere de 8%. Kospi se află acum în teritoriul pieței bear și a înregistrat o scădere de aproape 30% în ultima lună. Cu toate acestea, de la începutul anului până în prezent, acesta a înregistrat totuși o creștere de 54%, astfel încât ar putea urma noi scăderi, mai ales că vânzările masive au fost exacerbate de numărul mare de ETF-uri cu efect de levier legate de piața sud-coreeană și de componentele acesteia.

Activele fizice revin la modă

Indicii europeni au înregistrat cele mai bune performanțe, iar FTSE 100 a crescut cu peste 1%. Acesta a beneficiat de un dublu avantaj: ponderea redusă a acțiunilor din sectorul tehnologic și impulsul dat de creșterea prețului petrolului. În SUA, slăbiciunea sectorului tehnologic a contribuit la stimularea cererii pentru energie, imobiliare și bunuri de larg consum. Activele fizice revin în prim-plan pe măsură ce intrăm în al treilea trimestru.

Există doi factori care vor determina volatilitatea piețelor în zilele următoare. Mai jos, analizăm care sunt aceștia și cum ar putea influența deciziile dumneavoastră de tranzacționare.

1. Sezonul raportărilor financiare se intensifică

Google și Tesla sunt principalele companii care își vor publica rezultatele în această săptămână, întrucât 77 de companii listate în indicele S&P 500 urmează să-și raporteze rezultatele financiare pentru trimestrul trecut în zilele următoare. IBM va prezenta, de asemenea, raportul complet privind rezultatele financiare, după ce raportul preliminar a sugerat că cererea pentru echipamentele sale a fost afectată negativ de faptul că unii clienți și-au redirecționat cheltuielile de capital către cipuri de inteligență artificială mai scumpe. Acest lucru a determinat cea mai mare scădere zilnică din istorie a acțiunilor companiei; acestea au scăzut cu 28% săptămâna trecută. Conducerea se va grăbi acum să găsească o modalitate de a schimba perspectiva atunci când va prezenta raportul complet la sfârșitul acestei săptămâni.

Tesla își va prezenta rezultatele după închiderea pieței, miercuri. Compania a înregistrat rezultate peste așteptări în trimestrul trecut și a publicat recent un raport încurajator privind livrările pentru al doilea trimestru. Compania a livrat un număr record de 480.126 de vehicule în cele trei luni până în iunie, o creștere de 25% față de aceeași perioadă a anului trecut și a depășit estimările consensuale cu 18%. Compania a anunțat deja că a atins un record de 13,5 gigawați în ceea ce privește capacitatea de stocare a energiei, pe măsură ce afacerea profitabilă a Tesla cu baterii continuă să înregistreze rezultate bune. Aceste rapoarte au adăugat un impuls ascendent și au creat așteptări ridicate pentru acest raport privind rezultatele financiare.

Piața va dori să afle detalii despre fluxul de numerar; în al doilea trimestru s-a înregistrat o producție sub nivelul așteptărilor, deoarece Tesla a vândut o parte din stocul său de vehicule, ceea ce plasează compania într-o poziție favorabilă pentru viitor. Cu toate acestea, ar putea exista o surpriză neplăcută, iar unii analiști se așteaptă ca Musk să anunțe o întârziere în producția de „cybertaxi”.

Acțiunile Tesla au fost afectate de valul de vânzări din sectorul tehnologic de săptămâna trecută și au înregistrat o scădere de 7%, aducând pierderea de la începutul anului la 16%. Acțiunile Tesla nu au un istoric bun de performanță în ceea ce privește rapoartele financiare, iar prețul acțiunilor a scăzut după ultimele trei publicări ale rezultatelor financiare. Întrebarea este acum: poate compania să rupă acest ciclu și va stimula oare un raport financiar mai bun decât cel așteptat creșterea prețului acțiunilor?

Merită urmărită și Google, deoarece este primul „hyperscaler” care își prezintă rezultatele financiare, care vor fi, de asemenea, publicate miercuri seara. Wall Street se așteaptă la un alt rezultat excelent, deși prețul acțiunilor a înregistrat o scădere treptată în ultima lună. Se estimează că veniturile se vor situa între 116,5 și 116,9 miliarde de dolari, reprezentând o creștere de peste 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, se preconizează că profitul pe acțiune va crește cu 24% față de acum 12 luni, iar marja operațională va crește cu 3%, ajungând la 35,3%.

Printre aspectele cheie de urmărit se numără dinamica diviziei Google Cloud. Aceasta este principalul motor de creștere al companiei, iar investitorii doresc să afle dacă poate continua să înregistreze rate de creștere de peste 60%, așa cum s-a întâmplat în trimestrul trecut. Acest lucru nu ar trebui să reprezinte o problemă, întrucât compania are un portofoliu de comenzi în valoare de sute de miliarde de dolari.

Datele privind cheltuielile de capital sunt, fără îndoială, cele mai importante cifre pe care investitorii le vor urmări miercuri seara. Compania și-a schimbat fundamental strategia privind bilanțul în ultimele luni, după ce a anunțat planuri de a obține peste 80 de miliarde de dolari în capital propriu pentru a-și finanța extinderea agresivă a infrastructurii de AI. Analiștii vor căuta semne care să indice că randamentul investiției va merita efortul. Estimarea privind cheltuielile de capital (capex) pentru acest an fiscal este de 175–190 de miliarde de dolari, sumă care a fost majorată în trimestrul trecut. În contextul actual al pieței, este greu de imaginat că investitorii vor tolera o creștere a cheltuielilor de capital peste acest nivel.

Pentru a sublinia cât de importante sunt aceste rezultate, considerăm că modul în care vor fi primite rezultatele financiare ale Google ar putea determina direcția tranzacțiilor legate de AI pe termen scurt.

2. Un nou prim-ministru pentru Marea Britanie

Marea Britanie va avea astăzi al șaptelea prim-ministru în ultimii 10 ani, când Andy Burnham va prelua funcția la numărul 10 de pe Downing Street. Este posibil să nu rămână mult timp în funcție, întrucât „Regele Nordului” dorește și un „Downing Street al Nordului”, ceea ce pentru mulți sună costisitor și extrem de asemănător cu modelul UE.

Rămâne de văzut dacă va reuși să redreseze soarta Partidului Laburist. Sondajele inițiale sugerează o ușoară revenire, dar nimic de amploarea necesară pentru a declanșa alegeri generale anticipate.