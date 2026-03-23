În această săptămână

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Prețul petrolului continuă să dea tonul piețelor financiare. Petrolul Brent a revenit peste 113 dolari pe baril la începutul săptămânii, iar pentru acțiunile europene se așteaptă pierderi semnificative, după ce acțiunile din Asia au înregistrat o scădere bruscă. Indicele Nikkei a scăzut cu peste 3%, în timp ce Hang Seng a înregistrat o scădere de peste 4%. Vânzarea masivă este generalizată, dar sectoarele energiei, tehnologiei, materialelor și imobiliarelor conduc indicele japonez în jos, iar ne așteptăm ca situația să fie similară în Europa.

Declinul aurului continuă

Prețul aurului se prăbușește. Astăzi a scăzut cu 7%, iar argintul a scăzut cu 8%. Metalul galben se tranzacționează acum în jurul pragului de 4.150 de dolari pe uncie. Săptămâna trecută, prețul aurului a pierdut pragul de 5.000 de dolari, iar săptămâna aceasta pragul de 4.000 de dolari pare să fie în pericol. Aceasta înseamnă că s-ar putea să urmeze o altă zi dură pentru acțiunile britanice, după pierderile grele înregistrate săptămâna trecută de companiile miniere de aur listate în Marea Britanie, Antofagasta și Fresnillo, ale căror prețuri ale acțiunilor au scăzut cu 10%. În afară de marile companii petroliere și de câteva știri corporative bine primite, există puține locuri de refugiu pentru investitorii în acțiuni în această etapă a conflictului.

Strâmtoarea Ormuz în centrul atenției pe măsură ce criza se intensifică din nou

Intrăm în a patra săptămână a conflictului din Orientul Mijlociu și încă nu se întrevede un sfârșit. Miza a crescut săptămâna trecută după ce ambele părți au atacat infrastructura energetică. Acum intrăm într-o nouă fază de escaladare a acestui război: Donald Trump a acordat regimului iranian 48 de ore pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz sau pentru a se confrunta cu un bombardament al centralelor sale electrice.

Iranul a ripostat și a declarat că va închide complet strâmtoarea dacă centralele sale electrice vor fi lovite. Deoarece Iranul a sfidat în mod constant așteptările și a lansat atacuri aproape continue cu drone și rachete împotriva vecinilor săi, Trump ar putea constata că ultimatumul său va rămâne fără ecou.

O săptămână decisivă pentru conflict

Aceasta ar putea fi o săptămână decisivă pentru conflict și am putea vedea cine cedează primul. Toate privirile sunt îndreptate spre Strâmtoarea Ormuz, care este epicentrul piețelor financiare. Dacă strâmtoarea este redeschisă, prețul petrolului ar putea scădea; cu toate acestea, dacă Iranul nu respectă ultimatumul lui Trump, acest lucru ar putea slăbi serios poziția președintelui, cu consecințe incalculabile pentru piețele globale.

Criza energetică lovește săptămâna aceasta, pe măsură ce exporturile de GNL din Qatar se epuizează

Acest război pare departe de a se fi încheiat, iar acest lucru ar trebui să mențină prețurile energiei la un nivel ridicat. Prețul Brent a depășit WTI în ultima săptămână, iar creșterile săptămânale ale prețului petrolului de la începutul acestui conflict se află la niveluri istorice. Fluxul de gaz natural lichefiat (GNL) din Orientul Mijlociu se va opri săptămâna aceasta, pe măsură ce tancurile care au plecat înainte de atacurile asupra Iranului ajung la destinație. Acestea proveneau în mare parte din Qatar, care a oprit exporturile și se confruntă acum cu o scădere de aproape 20% a producției din cauza daunelor provocate de drone câmpului de gaze Ras Laffan. Acest lucru înseamnă că multe țări se află acum la marginea prăpastiei, în special în Asia, odată cu epuizarea exporturilor de GNL. Prețurile spot ale GNL sunt în creștere, ceea ce înseamnă că importatorii de GNL vor înregistra o lovitură majoră la finanțele lor în următoarele săptămâni și luni. În ultimele 3 săptămâni am petrecut mult timp discutând despre criza energetică care se apropie, iar săptămâna aceasta am putut vedea ce înseamnă aceasta în practică.

Perspectivele economice sunt actualizate

A existat o goană a analiștilor și a băncilor centrale care și-au actualizat previziunile privind creșterea globală și inflația în urma războiului. Nu este de mirare că creșterea economică este revizuită în jos, iar inflația este așteptată să crească. Se preconizează că SUA și China vor avea cele mai rezistente economii, în timp ce Marea Britanie va înregistra una dintre cele mai slabe rate de creștere din G7, deși situația nu este prea roz nici pentru Zona Euro sau Japonia. Inflația globală a fost revizuită în sens ascendent, atât SUA, cât și Marea Britanie urmând să înregistreze un CPI peste pragul de 3% pentru cea mai mare parte a acestui an. Interesant este că, în acest stadiu, majoritatea analiștilor nu prevăd o recesiune sau un vârf al inflației de tipul celui din 2022, care să atingă două cifre. Dacă conflictul persistă, acest lucru s-ar putea schimba.

Toate aceste previziuni sunt supuse modificărilor, iar scenariul cel mai dăunător ar fi un conflict pe termen lung. Deși Israelul a declarat că va continua atacurile pe toată durata Paștelui evreiesc, care începe în aprilie, evoluțiile din jurul Strâmtorii Ormuz din această săptămână vor fi decisive pentru traiectoria viitoare a acestui război.

Acțiunile au pierdut câștigurile inițiale de săptămâna trecută, iar sentimentul s-a deteriorat pe piețele globale de acțiuni după ce marile bănci centrale și-au exprimat îngrijorarea cu privire la perspectivele inflației, ceea ce a provocat o vânzare masivă a obligațiunilor globale și o reevaluare a așteptărilor privind rata dobânzii. Pe măsură ce conflictul s-a intensificat în weekend, atât SUA, cât și Iranul respingând ideea unui armistițiu, acțiunile americane s-au vândut masiv.

Aurul nu reușește să atragă fluxuri către active de refugiu

Acțiunile europene continuă să înregistreze performanțe inferioare față de omoloagele lor americane și, deși FTSE 100 beneficiază de un sector energetic puternic, acesta a fost afectat de companiile miniere de aur, după ce metalele prețioase au înregistrat o vânzare masivă. Prețul aurului a scăzut cu 10% săptămâna trecută, cea mai mare scădere săptămânală de la vânzarea masivă a metalelor prețioase de la sfârșitul lunii ianuarie. Oricine se aștepta ca aurul să aibă o performanță superioară în contextul actual a fost profund dezamăgit, mai ales acum că se așteaptă ca băncile centrale să majoreze ratele dobânzilor în acest an, pe fondul declarațiilor dure privind impactul inflaționist al acestui conflict.

Performanța inferioară a obligațiunilor față de acțiuni

Până în prezent, cea mai mare victimă financiară a acestui conflict a fost piața obligațiunilor. Îngrijorările legate de inflația globală au dus la o reevaluare bruscă a porțiunii inițiale a curbei randamentelor la nivel mondial, în special în Marea Britanie. Randamentele obligațiunilor britanice pe 2 ani au crescut cu 46 de puncte de bază săptămâna trecută și sunt cu peste 100 de puncte de bază mai mari de la începutul războiului. Randamentele obligațiunilor de stat britanice pe 2 ani au crescut cu o cincime în ultima lună, în comparație cu o scădere de 8,5% a indicelui FTSE 100 în lire sterline și o scădere de 10% a indicelui FTSE 250. Subperformanța obligațiunilor față de acțiuni ne spune două lucruri: în primul rând, obligațiunile sunt mult mai sensibile la modificările ratei dobânzii decât acțiunile și, în al doilea rând, datoria suverană nu mai este considerată un activ de refugiu.

De ce obligațiunile de stat britanice sunt vizate de fiecare dată

Creșterea bruscă a randamentelor obligațiunilor de stat britanice în comparație cu alte țări care sunt, de asemenea, expuse șocului prețurilor la energie subliniază poziția vulnerabilă a Regatului Unit ca economie cu inflație ridicată și finanțe publice slabe. Nu își poate permite cheltuielile actuale cu asistența socială, cu atât mai puțin să salveze gospodăriile și întreprinderile în timpul acestei creșteri a prețurilor la energie, ceea ce face ca această perioadă să fie una dificilă pentru economia britanică. Ne putem aștepta la o serie de revizuiri în jos ale previziunilor de creștere pentru Marea Britanie în următoarele săptămâni, mai ales dacă Banca Angliei își menține poziția de politică monetară restrictivă.

Nicio revenire rapidă pentru acțiuni

Din perspectiva prețurilor activelor, există câteva aspecte demne de menționat. Randamentele obligațiunilor de stat britanice au înregistrat cea mai slabă performanță săptămânală din ultimii 4 ani, în timp ce acțiunile au fost, de asemenea, trase în jos de acest conflict; indicele mondial MSCI a înregistrat o vânzare destul de ordonată, având în vedere escaladarea conflictului de săptămâna trecută. Deși performanța indicelui mondial MSCI a fost destul de rezistentă în comparație cu vânzarea masivă din aprilie anul trecut, acesta a scăzut sub media mobilă de 200 de zile, ceea ce sugerează că impulsul pe termen lung este acum în sens descendent.

Situația este că acțiunile se depreciază pe măsură ce acest conflict se prelungește și, spre deosebire de luna aprilie a anului trecut, s-ar putea să nu existe o redresare rapidă.

În ansamblu, Orientul Mijlociu va domina probabil sentimentul pieței, mai ales pe măsură ce ne apropiem de termenul limită stabilit de președintele Trump pentru ca Iranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz până luni seara târziu.

Ce trebuie urmărit:

Datele economice publicate săptămâna aceasta vor părea probabil complet depășite după volatilitatea recentă de pe piețele energetice, în special CPI din Marea Britanie și rapoartele PMI globale din martie. Cu toate acestea, merită totuși urmărite pentru a vedea care a fost rata de creștere și inflația de bază înainte de acest șoc al prețurilor la energie

PMI-urile globale

Rapoartele PMI din Europa și SUA vin într-un moment interesant, când războiul din Orientul Mijlociu provoacă valuri de șoc majore pentru economia globală. Datele din această săptămână ne-ar putea oferi o indicație timpurie asupra amplorii consecințelor. Datele din martie vor surprinde începutul războiului și creșterea inițială a prețurilor la energie, deși saltul de săptămâna trecută peste 110 dolari a fost prea târziu pentru a fi surprins în acest sondaj. Economiștii se așteaptă ca PMI-ul compozit al Regatului Unit să scadă brusc de la 53,7 în februarie la 52,9, riscurile fiind evident în sensul unei scăderi. Dacă aceste așteptări sunt corecte, atunci acest lucru ar sugera un sector privat mai rezistent în Regatul Unit, ceea ce ar putea atenua temporar temerile privind perspectivele de creștere ale Regatului Unit, oferind o oarecare pauză vânzărilor masive de pe piața titlurilor de stat britanice.

Se așteaptă o scădere a PMI compozit din Zona Euro la 51 de la 51,9 în februarie; până în prezent, nimeni nu se așteaptă ca PMI-urile să semnaleze o scădere iminentă în zona de contracție. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, ne putem aștepta la o reacție reflexă de scădere a activelor de risc și a monedei euro.

CPI din Marea Britanie

Deși ar putea fi tentant să credem că raportul privind IPC-ul din Marea Britanie va fi ignorat săptămâna aceasta, considerăm că acesta va fi folosit ca punct de referință. Dacă inflația este mai puternică decât prognoza de 3% pentru CPI global din februarie, atunci ar putea duce la un alt val de panică pe piața obligațiunilor din Marea Britanie, din cauza faptului că efectele șocului prețurilor la energie vor fi chiar mai grave decât se aștepta. Cu toate acestea, o valoare mai slabă ar putea avea efectul opus.

De asemenea, există o serie de vorbitori ai Băncii Angliei (BOE) în această săptămână, inclusiv Megan Greene și Huw Pill. Aceștia pot clarifica comentariile lor cu privire la modul în care conflictul din Orientul Mijlociu va afecta economia Marii Britanii. Dacă aceștia par preocupați doar de inflație, fără a evalua impactul asupra creșterii economice și a cererii, ne așteptăm ca titlurile de stat britanice să rămână în stagnare. Cu toate acestea, după o vânzare masivă atât de bruscă săptămâna trecută, riscul mai mare este acela al unei redresări. Dacă Greene și Pill vor aduce un echilibru în dezbaterea privind modul în care un nou șoc al prețurilor la energie va slăbi finanțele gospodăriilor și economia, am putea asista la o redresare pe termen scurt a randamentelor. Din acest motiv, merită să ascultăm cu atenție ceea ce vor avea de spus membrii MPC în zilele următoare. Lira sterlină a fost în mare parte stabilă săptămâna trecută și a reușit să înregistreze un câștig față de dolarul american, pe fondul creșterii randamentelor. Dacă vom vedea o scădere a randamentelor obligațiunilor de stat britanice în această săptămână, atunci lira sterlină ar putea urma aceeași tendință.