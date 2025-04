Incertitudinea din economia mondială, vizibilă şi la iepuraşii de Paşte

Paştele din acest an aduce un paradox al preţurilor: iepuraşii şi ouăle de ciocolată sunt mai scumpe decât în 2024, deşi preţul boabelor de cacao a scăzut cu aproape 40%. Motivul acestei situaţii? Companiile sunt prudente şi menţin preţurile ridicate din cauza incertitudinilor legate de posibilele tarife impuse de Donald Trump, arată Radu Puiu, analist financiar XTB România, companie de investiţii pe bursele internaţionale. Consumul de ciocolată creşte în această perioadă, sub forma de iepuraşi şi ouă de ciocolată. Însă, în ultimii ani boabele de cacao s-au numărat printre cele mai active mărfuri, din perspectiva creşterilor. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Aproximativ două treimi din cantitatea globală de cacao provin din ţările vest-africane Coasta de Fildeş şi Ghana, o zonă restrânsă din punct de vedere geografic, ceea ce sporeşte vulnerabilitatea producţiei la factorii climatici. Impactul fenomenelor meteorologice extreme şi cel al schimbărilor climatice din Africa de Vest au dus la o creştere a preţurilor în 2024, similară cu cea înregistrată în aceeaşi perioadă a anului 2023, când preţurile s-au cvadruplat din cauza secetelor, inundaţiilor şi bolilor arborilor de cacao. Preţul boabelor de cacao, principalul ingredient al ciocolatei, a crescut puternic în ultimii trei ani. Creşterea se datorează, în principal, recoltelor reduse din Africa de Vest. Schimbările climatice au provocat căldură extremă în zonă, ceea ce a limitat producţia de cacao. În aceste condiţii, preţul pentru o tonă metrică de boabe de cacao a urcat la aproape 12.900 de dolari în decembrie, marcând un avans de peste 200% în 2024 şi o creştere majoră de la nivelul de 2.200 de dolari înregistrat în august 2022 (+480%), explică Radu Puiu. Piaţa ciocolatei, o afacere de miliarde Dar care sunt perspectivele pentru piaţa ciocolatei, care se ridică la 109 miliarde de dolari, într-o lume care deja se confruntă cu o climă în continuă schimbare? Costurile de producţie ale ouălor de Paşte cresc vertiginos din cauza majorării preţurilor boabelor de cacao, iar consumatorii vor fi afectaţi de două ori mai mult. Incertitudinea financiară globală creată în contextul ameninţărilor taxelor lui Donald Trump, schimbările climatice şi costurile forţei de muncă au fost menţionate drept cauze. De la maximul atins în decembrie 2024 şi până în prezent, tariful boabelor de cacao s-a redus cu mai mult de 38% şi, comparativ cu perioada de Paşte a anului trecut, înregistrăm o "reducere" cu 32%, arată analistul financiar XTB România. Deşi ar părea firesc să regăsim reduceri şi la raft, nu ne putem aştepta la preţuri mai mici ale iepuraşilor şi ouălor de ciocolată, comparativ cu cele de anul trecut, având în vedere că toate companiile se pregătesc pentru un mediu incert, cu numeroase obstacole. În acelaşi timp, pe lângă preţul ridicat, clienţii se confruntă şi cu aşa-numitul fenomen de "shrinkflation", adică vor cumpăra aceeaşi ciocolată la o cantitate mai mică, dar la acelaşi preţ. Un alt răspuns a fost reducerea cantităţii de ciocolată din reţeta produsului. Unde se află România la capitolul consum şi producţie? Consumul anual de ciocolată din România pe cap de locuitor se plasează în intervalul 4,9 - 5 kg de ciocolată. Această valoare este în creştere faţă de anii trecuţi, dar pentru comparaţie, în Elveţia, consumul se situează undeva la 10 - 11 kg. Totuşi, media globală se ridică la 0,9 kilograme, arată analistul financiar Radu Puiu. Piaţa ciocolatei din România se ridică în prezent la 600 de milioane de euro, iar producţia locală la 50 - 60 de milioane, adică doar 10% din consum se produce local, restul fiind import. Deşi se înregistrează o creştere faţă de anii trecuţi, doar 60.000 de tone de ciocolată se procesează anual România. Având în vedere că 90% din cantitatea de ciocolată este importată, războiul tarifar reprezintă un factor de presiune ascendentă asupra preţurilor.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."