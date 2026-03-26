Încrederea consumatorilor scade în Germania și Franța pe fondul creșterii prețurilor la energie

Indicele GfK al încrederii consumatorilor a scăzut la -28, față de estimările anterioare de -27,4 și -24,7, semnalând o deteriorare a condițiilor de cumpărare ale gospodăriilor. Se preconizează că încrederea consumatorilor germani se va diminua în luna aprilie, întrucât gospodăriile anticipează creșterea prețurilor la energie determinată de conflictul din Iran, ceea ce ar putea amplifica inflația și afecta redresarea economică fragilă a Germaniei. Indicele încrederii consumatorilor, publicat de GfK și Institutul pentru Decizii de Piață din Nürnberg (NIM), a scăzut cu 3,2 puncte, ajungând la -28,0 în luna aprilie.

Analiștii chestionați de Reuters se așteptau la o scădere mai mică, până la -27,0 puncte.

Așteptările consumatorilor privind veniturile au scăzut în teritoriu negativ pe fondul îngrijorărilor că inflația ar putea eroda puterea de cumpărare.

Așteptările economice au scăzut atingând minimul din decembrie 2022.

Sondajul indică faptul că mulți consumatori se tem că redresarea prudentă a economiei germane ar putea suferi un regres semnificativ, mai ales dacă conflictul persistă.

Conform unui studiu recent al NIM, 60% dintre germani se așteaptă ca prețurile petrolului, gazelor și combustibililor să rămână ridicate pe termen lung, ceea ce afectează negativ încrederea consumatorilor, a declarat Rolf Buerkl, șeful departamentului de climat al consumatorilor la NIM. În Franța, indicatorul climatului de afaceri a rămas neschimbat față de valoarea anterioară, la 97, comparativ cu așteptările de 96; cu toate acestea, în sectorul manufacturier, acesta a scăzut la 99 față de 101 cât se aștepta și 102 anterior, în timp ce încrederea consumatorilor a scăzut la 89 de la 91 anterior Sursa: xStation 5

