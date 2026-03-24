Indicatorii PMI la nivel mondial evidențiază riscurile economice generate de război, în timp ce prețul petrolului se menține peste 100 de dolari

Apetitul pentru risc este în scădere în această dimineață; acțiunile sunt pe minus, iar prețul petrolului Brent oscilează între 101 și 104 dolari pe baril. Războiul cu Iranul nu s-a încheiat, iar Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, deși conflictul pare să fi intrat într-o nouă etapă. Situația este încă instabilă, iar piețele vor rămâne sensibile la riscurile legate de știrile de ultimă oră.

Efectele economice ale războiului ies la iveală și în această dimineață. Rapoartele PMI globale pentru luna martie au fost publicate și ne reamintesc de riscurile economice pe scară largă generate de acest conflict.

Economia britanică dă deja semne de slăbiciune cauzate de război

PMI-ul britanic pentru luna martie a fost mai slab decât se aștepta, PMI-ul compozit scăzând brusc la 51,0 de la 53,7 în februarie. Interesant este că sondajul din sectorul manufacturier a fost mai puternic decât se aștepta, la 51,4, față de așteptările pentru o valoare de 50. Valoarea PMI-ului din sectorul serviciilor a fost de 51,2, mai slabă decât cea de 52,9 care era așteptată.

Detaliile au fost, îngrijorătoare: prețurile de intrare au crescut la cel mai înalt nivel din ultimii 3 ani, ceea ce arată cât de rapid conflictul din Orientul Mijlociu afectează economia britanică. Așteptările companiilor pentru anul următor au scăzut brusc, s-a înregistrat o creștere rapidă a presiunilor asupra costurilor în sectorul privat, iar indicele costurilor de intrare ajustat sezonier pentru sondaj a crescut cu 14 puncte între februarie și martie, cea mai mare accelerare lunară a inflației costurilor de intrare din 1992.

Presiunile inflaționiste se acumulează deja

Valoarea PMI din martie a înregistrat o scădere a comenzilor noi pentru prima dată în ultimele 4 luni, iar respondenții au remarcat un comportament prudent al consumatorilor în ceea ce privește cheltuielile de la începutul războiului. Așteptările companiilor pentru anul următor au atins cel mai scăzut nivel din ultimele 9 luni, iar producătorii și-au majorat costurile de producție, ceea ce va contribui probabil la presiunea ascendentă asupra raportului CPI din martie al Regatului Unit.

Detaliile raportului PMI al Regatului Unit au fost mai slabe decât sugerează cifrele principale, iar, deocamdată, cifrele principale rămân în teritoriu expansionist. Cu toate acestea, detaliile sugerează că efectele economice ale războiului încep deja să afecteze economia Regatului Unit, iar presiunea inflaționistă, împreună cu o creștere mai slabă, vor exercita o presiune puternică asupra economiei Regatului Unit pe măsură ce intrăm în al doilea trimestru.

Donald Trump trebuie să arate mai multe progrese în negocierile de pace pentru a stimula sentimentul pieței

Lira se află la cel mai slab nivel al zilei pe fondul acestor date, iar GBPUSD a revenit sub 1,34 USD; cu toate acestea, lira nu este singură, iar USD se întărește pe o bază largă marți, după retragerea de luni, pe măsură ce aversiunea față de risc se strecoară din nou pe piață. Deși randamentele obligațiunilor britanice sunt stabile în această dimineață, vor fi necesare declarații mai dovish din partea lui Donald Trump pentru a prelungi raliul de recuperare de luni și a da speranțe că războiul este pe cale să se încheie. Datele PMI de astăzi sunt un semn că, cu cât acest conflict se prelungește, cu atât vor fi mai proaste rezultatele economice pentru economia globală.

PMI-urile din Zona Euro indică dificultăți economice

Acțiunile europene au renunțat la câștigurile anterioare după ce o serie de date economice au afectat starea de spirit. Valorile PMI din Zona Euro pentru martie sugerează că întreprinderile se confruntă cu dificultăți sub greutatea costurilor mai mari ale factorilor de producție.

PMI-ul compozit francez a intrat și mai adânc în zona de contracție în această lună, în timp ce valoarea PMI-ului compozit german rămâne în zona de expansiune, dar a înregistrat o scădere bruscă la 51,9 față de 53,2 în februarie. Acest conflict din Orientul Mijlociu a izbucnit tocmai când economiile europene începeau să dea semne de redresare la nivel macroeconomic. Riscul este ca datele PMI, care sunt un indicator anticipator, să marcheze începutul unei serii de date economice mai slabe care vor urma.

Sondajele din sectorul serviciilor indică o presiune descendentă mai mare față de PMI-urile din sectorul manufacturier

O evoluție interesantă este faptul că sondajele din sectorul manufacturier rezistă mai bine decât cele din sectorul serviciilor în Zona Euro și în Marea Britanie. Acest lucru era așteptat. Un volum de comenzi restante va susține probabil indicatorii din sectorul manufacturier, în timp ce întreprinderile din sectorul serviciilor vor resimți efectele imediate ale unei atitudini prudente a consumatorilor. În ultimele trei săptămâni, consumatorii au fost afectați de creșterea prețurilor petrolului și de așteptările crescânde privind majorarea ratelor dobânzilor, înainte ca războiul să determine reduceri ale ratelor dobânzilor în Marea Britanie și SUA. Astfel, pentru moment, indicatorii din sectorul serviciilor ne oferă o imagine mai clară a impactului economic al războiului din Iran.

Acțiunile europene sunt expuse riscului

Efectele negative ale șocului prețurilor la energie s-au manifestat rapid: inflația costurilor de producție din Franța a atins cel mai înalt nivel din noiembrie 2023, iar costurile de producție din Germania au crescut la cel mai înalt nivel din ultimii 3 ani. Deocamdată, companiile nu transferă aceste costuri asupra consumatorilor. Dacă situația persistă, profiturile vor fi afectate, ceea ce arată că conflictul din Orientul Mijlociu poate continua să reprezinte un risc de scădere pentru acțiunile europene atâta timp cât aprovizionarea cu petrol rămâne limitată și Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă.