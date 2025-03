Indicele de volatilitate VIX, la maximul ultimelor 7 luni

Debutul săptămânii a adus un val de tensiuni care ulterior s-au transpus în corecții ample pe piețele globale de capital. Vânzările constante de acțiuni americane s-au extins luni, pe măsură ce temerile legate de recesiune s-au răspândit pe Wall Street. Aversiunea față de risc s-a extins și în Asia, iar investitorii au început să se orienteze către activele de refugiu convenționale precum yenul și obligațiunile guvernamentale. Temerile investitorilor nu au fost neremarcate, strategii Goldman Sachs și-au redus ținta pentru indicele de referință american (S&P 500) și și-au îmbunătățit poziția cu privire la câștigurile companiilor europene, fiind un nou semnal al dinamicii actuale din piețe. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Mai mult, J.P. Morgan a crescut probabilitatea unei recesiuni în SUA la 40% pentru 2025, citând creșterea tensiunilor economice și schimbările de politică ale președintelui Trump ca principali factori de risc. Posibilitatea unei recesiuni este o preocupare din ce în ce mai mare deoarece previziunile actualizate ale J.P. Morgan marchează o schimbare notabilă a perspectivelor economice. În plus, Goldman Sachs și Morgan Stanley prevăd o creștere mai lentă de 1,7% și, respectiv, 1,5%. Tarifele reciproce propuse de președintele Trump ar putea împinge riscurile de recesiune peste 50%. Având în vedere că 95% dintre economiștii intervievați în cadrul unui sondaj Reuters consideră aceste tarife drept o amenințare majoră, nu este surprinzător faptul că investitorii sunt temători. Goldman se alătură unui număr tot mai mare de bănci care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la creșterea economică pe fondul accentuării tensiunilor geopolitice. Analiștii Citigroup și HSBC și-au revizuit în scădere opiniile cu privire la acțiunile americane în această săptămână, citând îngrijorări similare cu privire la economie și remarcând oportunități mai bune în altă parte. Scăderile semnificative de pe piețe ne arată că noile tarife și direcțiile politice incerte îi neliniștesc deja pe investitori, eclipsând perspectivele de creștere economică pe termen lung. Probabilitatea în creștere a unei recesiuni și potențialele taxe vamale agită piețele, creând un val de neîncredere și incertitudine care, ulterior, se traduce în corecții semnificative ale acțiunilor. În acest context, caracteristica SUA de hub investițional se diluează, pe fondul provocărilor legate de guvernanță și politici. Posibilele consecințe ale tensiunilor generate de tarifele vamale depășesc granițele SUA, amenințând echilibrele comerciale globale și stabilitatea economică. Toți acești „nori negrii” se transpun pe piața de capital printr-o creștere a indicelui de volatilitate VIX, care a atins cel mai ridicat nivel din august 2024. Avansul din ultimele sesiuni a dus cotația în zona de supracumpărare, indicatorul RSI depășind pragul de 70 de puncte și exprimând nervozitatea accentuată a participanților la piață. Radu Puiu, Research Analyst

