🔼 Indicele JP225 crește cu 2%

Aspecte esențiale Indicele JP225 a înregistrat o creștere de la aproximativ 67.700 la 69.700 de puncte între orele 17:00 ora României și 11:45 ora României, continuându-și revenirea puternică.

O redresare a pieței de acțiuni din Coreea de Sud a contribuit la creșterea piețelor asiatice în general și a oferit un sprijin suplimentar sectorului tehnologic din Japonia.

În ciuda redresării pieței de acțiuni japoneze, ADR-urile SoftBank (SFT.DE) se tranzacționează astăzi la un nivel mai scăzut și au înregistrat o scădere de aproape 30% față de maximele recente.

Contractul futures pe indicele Nikkei 225 din Japonia a înregistrat astăzi o creștere de peste 2%, slăbiciunea continuă a yenului japonez oferind un impuls suplimentar principalilor exportatori ai țării, prin îmbunătățirea perspectivelor de profit din vânzările în străinătate. Indicele Nikkei 225 din Japonia a crescut cu 1,5%, recuperând o parte din pierderile recente, companiile din sectorul imobiliar, bancar și al materialelor pentru semiconductori conducând avansul. Rohm (+14%), SUMCO (+11%) și Kioxia (+9%) s-au numărat printre cele mai performante titluri, ceea ce sugerează că investitorii revin către anumite acțiuni din lanțul de aprovizionare al semiconductorilor, după recenta corecție bruscă.

Amploarea pieței a rămas excepțional de puternică , numărul acțiunilor în creștere depășind cu mai mult de trei la unu pe cele în scădere la Bursa de Valori din Tokyo, indicând o activitate de cumpărare pe scară largă, mai degrabă decât câștiguri determinate doar de câteva titluri cu capitalizare mare.

Recenta scădere cu 27% a Indicelui de Volatilitate Nikkei până la cel mai scăzut nivel din ultimele trei luni indică o îmbunătățire a apetitului pentru risc și o diminuare a îngrijorărilor privind volatilitatea pieței pe termen scurt.

Contextul macroeconomic general rămâne moderat favorabil pentru acțiunile japoneze. Petrolul Brent s-a redresat peste 72 de dolari pe baril , yenul japonez rămâne slab , iar aurul a înregistrat o creștere de 1,5% , reflectând un mediu de piață în care cererea de active defensive persistă, în ciuda îmbunătățirii sentimentului pe piața de acțiuni. JP225 (Interval H1) Contractul futures JP225 continuă să se tranzacționeze sub atât media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de perioade, cât și cea pe 200 de perioade, indicând faptul că investitorii optimisti trebuie încă să demonstreze că pot prelua din nou controlul asupra tendinței. Rezistența cheie se situează în prezent în jurul valorii de 7.000 de puncte, iar o depășire susținută a acestui nivel ar putea deschide calea către 7.200 de puncte, unde reacțiile anterioare ale prețului au format o zonă importantă de rezistență. Sursă: xStation 5 SoftBank (Interval D1) Gigantul japonez al tehnologiei SoftBank (SFT.DE) a înregistrat o scădere de peste 30% față de maximele istorice atinse la începutul lunii iunie. Dacă declinul actual se stabilizează în jurul acestor niveluri, ar putea semăna cu modelul corectiv 1:1 observat în toamna anului 2025. Suportul cheie se află în apropierea valorii de 28, unde este poziționată media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile, în timp ce rezistența principală se situează în jurul valorii de 35, unde media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile coincide cu un decalaj semnificativ al prețului. Sursă: xStation 5

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