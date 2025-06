Industria auto, din nou pusă la încercare. Limitările impuse exporturilor unor metale rare pot afecta marii producători de mașini

Limitarea exporturilor din China ale unor metale rare și ale magneților realizate din acestea ar putea avea efecte asupra producătorilor de automobile din SUA și UE, ceea ce reprezintă noi provocări pentru o industrie care a mai resimțit, în trecut, ecouri ale diferitelor crize, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România. În Europa, asociația producătorilor germani a vorbit deja despre posibile reduceri ale producției, fără a oferi, însă, un orizont de timp. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Este un avertisment inițial, care pornește de la unii furnizori de componente ale căror stocuri sunt în scădere. Deși producția nu este în prezent afectată, Mercedes-Benz are discuții cu furnizorii pentru a crea stocuri de rezervă. China a decis suspendarea livrărilor, dar a oferit ”portițe” prin unele licențe de export comercianților care livrează sectorului auto. Potrivit Volkswagen, deși un flux de aprovizionare continuă, cantitățile furnizate nu sunt considerate suficiente, ceea ce generează îngrijorare. În SUA și India, asociații din domeniul auto au vorbit despre un risc de afectare a producției în câteva săptămâni, însă situația se poate schimba dacă sunt grăbite livrările prin oferirea de noi licențe. Tesla și General Motors au menționat, la rândul lor, riscul unor opriri parțiale ale producției. De asemenea, Ford a oprit luna trecută producția unui model al său pentru o săptămână la fabrica din Chicago din cauza lipsei unor componente. Metalele rare sunt utilizate în cadrul motoarelor electrice de diferite tipuri, sistemelor de frânare, dar și telefoanelor mobile, echipamentelor aerospațiale sau rachetelor. Metalele rare, atu la negocieri tensionate Deși materialele nu sunt atât de rare, așa cum sugerează numele, procesul de rafinare este unul dificil și poluant. China este producătorul dominant de metale rare grele, potrivit unui importator al elementelor, Noble Elements, în timp ce restul lumii are o producție în volume foarte mici, aproape de ”laborator”. La nivelul pământurilor rare obținute din mine, China deține o cotă de 69% din oferta globală. În cadrul relațiilor comerciale tensionate, metalele rare pot fi utilizate drept atu în negocieri. Europa a impus taxe vamale majorate unor producători de automobile din China, o măsură criticată de Beijing. În același timp, în ciuda unei pauze de 90 de zile, taxele vamale impuse de SUA se află la niveluri mai ridicate decât înaintea mandatului președintelui Trump, cu un risc de creștere. Planul de revocare a vizelor studenților din China și restricțiile pentru exportul de procesoare AI și software pentru proiectarea cipurilor au fost sever criticate. Intensificarea tensiunilor pare a fi trendul curent, în ciuda unor inversări bruște, ceea ce nu prevestește calm pe piețele de elemente rare, subliniază Claudiu Cazacu. În egală măsură, reciclarea este o opțiune studiată în Vest, dar cantitățile sunt, în prezent, limitate. Operațiunile sunt costisitoare, ca timp și bani. Totuși, oferta va crește odată cu apropierea finalului de ciclu pentru prima serie de autovehicule electrice. Utilizarea în motoare electrice de mici dimensiuni în cadrul automobilelor cu combustie internă înseamnă o cerere de aproximativ 140 de grame per vehicul, însă în cazul variantelor electrice, cantitatea ajunge la 550 de grame. China a impus, de altfel, restricții pentru 7 elemente, însă aceasta pare a fi mai degrabă o avertizare. Dacă tensiunile vor escalada, ar fi posibilă o închidere suplimentară a ”robinetului” de export, prin limitarea licențelor sau lărgirea elementelor vizate. Chiar și în condițiile actuale, fără o deblocare a unor cantități suplimentare, producătorii auto europeni ar întâmpina bariere în menținerea cotelor de producție, în special pentru segmentul electric. BMW a dezvoltat un motor electric fără magneți, dar o serie de alte componente ale mașinii depind în continuare de metale rare. Disrupții la adresa ofertei ar putea însemna o nouă lovitură pentru industria europeană care deja se confruntă cu dificultăți. VW continuă planurile pentru disponibilizarea a 35 de mii de angajați până în 2030. Reorientarea unei părți a lucrătorilor spre industria de apărare este un proces în derulare, punctează consultantul de strategie XTB România. Totuși, metalele rare sunt utilizate și în domeniul militar. Un avion F35 utilizează aproximativ 400 de kg de metale rare, iar unele submarine pot utiliza 4 tone. Anul trecut, China a exportat în total peste 55 de mii de tone de metale rare, arată consultantul de strategie XTB România. Acțiunile BMW au pierdut 15,2% în ultimul an, cele ale Mercedes-Benz 21%, în timp ce titlurile VW au scăzut cu 17,9%. Pe lângă creșterea costurilor, războiul comercial și concurența foarte strânsă dinspre China, limitarea unor componente prezintă noi provocări pentru sectorul auto european și are ecouri ale crizei cipurilor din anii trecuți. Măsuri de eficientizare a activității și o reorientare a unor capacități de producție ar putea fi răspunsul Germaniei și al altor state europene la situația curentă.

