Industria auto europeană sub presiune – BMW la cel mai scăzut nivel din 2020

Acțiunile producătorilor auto europeni au intrat sub presiune miercuri, după ce BMW și-a redus drastic previziunile financiare pentru 2026. Avertismentul grupului german nu a afectat doar cotația acțiunilor BMW, ci a stârnit și îngrijorări cu privire la alte companii din acest segment – în special Mercedes-Benz și Volkswagen. BMW a înregistrat o scădere de peste 6%, Mercedes de peste 3%, iar Volkswagen de peste 1%. Valul de vânzări arată că investitorii nu tratează problemele BMW ca pe un risc specific companiei, ci ca pe un semnal de alarmă pentru întregul sector auto. BMW și-a redus semnificativ previziunile privind marja EBIT pentru 2026 în segmentul auto, de la 4–6% la 1–3%. Compania a mai declarat că profitul brut al grupului va scădea cu peste 15%. Anterior, atât BMW, cât și piața se așteptau doar la o deteriorare moderată a rezultatelor. Se spune că principalul motiv al revizuirii în sens negativ îl reprezintă încetinirea tot mai accentuată a creșterii economice din China, în special în segmentul autovehiculelor cu motor cu ardere internă (ICE). O sursă suplimentară de presiune rămâne războiul din Iran, care, potrivit companiei, a crescut semnificativ costurile energetice și a înrăutățit încrederea consumatorilor la nivel global mai mult decât se presupunea anterior.

Analiștii de la Barclays au subliniat că Mercedes ar putea resimți efectul comparativ negativ într-o măsură deosebit de puternică. Acest lucru se datorează expunerii similare la piața din China și sensibilității la o deteriorare globală a cererii în segmentul autovehiculelor premium. Cu toate acestea, Mercedes nu și-a actualizat încă propriile previziuni. Aceasta este deja a treia revizuire a profitului BMW legată de China în ultimii doi ani, ceea ce subminează imaginea sa anterioară de companie stabilă. De asemenea, ridică semne de întrebare cu privire la prezența continuă a companiilor europene pe piața chineză și la capacitatea acestora de a concura cu omologii locali susținuți de guvern. Piața ia din ce în ce mai mult în calcul un scenariu în care presiunea concurenței chineze, slăbirea cererii pentru autoturismele cu ICE și creșterea presiunilor geopolitice vor constitui o problemă structurală, mai degrabă decât una temporară. BMW.DE (Interval D1) Graficul companiei arată destul de sumbru. De la maximul local atins la începutul anului, valorile de piață au scăzut cu peste 30%. „Death cross”-ul din aprilie a împins prețul acțiunilor la cel mai scăzut nivel de la sfârșitul anului 2020. Cu toate acestea, merită menționat faptul că nivelurile RSI au atins deja teritoriul extrem (24,6), ceea ce susține scenariul unei reveniri, cel puțin temporare. Sursa: xStation 5

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