Meta demonstrează cum se poate înregistra o pierdere de aproape 10% în ciuda vânzărilor record, din cauza dezvoltării în domeniul AI

Piața se întreabă de mult timp dacă merită să se parieze în continuare pe cele mai mari companii implicate în dezvoltarea din domeniul inteligenței artificiale. Meta a fost unul dintre liderii în adoptarea AI, domeniu din care a obținut profituri substanțiale timp de mai multe trimestre. Înainte de publicarea de astăzi, investitorii se așteptau la rezultate excepționale, sperând să găsească dovezi că ritmul vertiginos al cheltuielilor pentru inteligența artificială se va traduce într-o monetizare concretă într-o măsură și mai mare. În schimb, Mark Zuckerberg a servit pieței un adevărat duș rece: nu contează că mașina de publicitate generează un flux imens de numerar, deoarece profiturile au fost devorate de rezerve de miliarde destinate litigiilor juridice, plăților compensatorii pentru angajații concediați și unui apetit insațiabil pentru servere noi. Inițial, s-a observat o scădere de 5%, iar câteva minute mai târziu, în tranzacțiile de după închiderea sesiunii, scăderile s-au adâncit la 9%, ducând la scăderi și mai mari pe indicele tehnologic Nasdaq, în ciuda încercărilor puternice anterioare de revenire. Rezultatele din Q2: Giganții publicității nu au reușit să depășească așteptările privind profitul Doar la nivelul veniturilor, Meta a afișat o formă de invidiat de restul industriei, nu doar de cei care activează în publicitate, ci și în industria AI. Din păcate, cu cât analizăm mai atent rezultatele, cu atât comparația arată mai prost pentru companie: Venituri totale: 60,80 miliarde USD (+28% față de aceeași perioadă a anului trecut) față de 60,24 miliarde USD așteptate. Observăm aici o ușoară depășire a consensului. Este prea puțin pentru a stimula așteptările pieței.

Venituri din publicitate: 59,36 miliarde USD (+27% față de aceeași perioadă a anului trecut) față de consensul de 59,07 miliarde USD.

Segmentul „Family of Apps” (venituri): 60,37 miliarde USD (+28% față de aceeași perioadă a anului trecut), estimările fiind de 59,77 miliarde USD.

Profitul operațional: 18,78 miliarde USD (în scădere cu 8,2% față de aceeași perioadă a anului trecut), ceea ce reprezintă o dezamăgire dureroasă față de cele 21,50 miliarde USD așteptate.

Profitul operațional al segmentului de publicitate (Family of Apps): 23,39 miliarde USD (-6,3% față de aceeași perioadă a anului trecut), comparativ cu cele 26,11 miliarde USD așteptate de piață.

Marja operațională: 31% . Aceasta reprezintă o scădere semnificativă față de rezultatul de acum un an, când marja era de 43%, iar piața se aștepta la un nivel de 35,6%.

Profitul pe acțiune (EPS): 6,18 USD , comparativ cu 7,14 USD în anul precedent și cu așteptările analiștilor care se situau între 7,15 și 7,22 USD.

Indicatori publicitari și utilizatori: Afișările publicitare au crescut cu 14% față de aceeași perioadă a anului trecut (așteptări: +14,6%), prețul mediu pe anunț a crescut cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut (așteptări: +11,7%), iar numărul de utilizatori activi zilnic (DAU) a ajuns la 3,60 miliarde (așteptări: 3,61 miliarde). Cu excepția celui de-al treilea trimestru al anului 2025, înregistrăm cel mai scăzut profit din al treilea trimestru al anului 2024. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Unde s-au dus banii? Avocați, plăți de despăgubire și mai mulți bani investiți în metavers Investitorii s-ar putea freca la ochi de uimire când vor vedea diferența de profit. Nu am mai văzut de mult timp o dezamăgire atât de mare în ceea ce privește profitul pe acțiune (EPS) la o companie din sectorul Big Tech. De obicei, chiar și o depășire minoră a așteptărilor era suficientă pentru a duce la o vânzare masivă, iar astăzi avem parte de o dezamăgire majoră, deși trebuie subliniat totuși că acestea sunt rezultate relativ bune. Răspunsul la întrebarea unde s-au dus profiturile se află într-un coș de cheltuieli punctuale și discutabile care au afectat profitabilitatea în al doilea trimestru: 2,40 miliarde USD pentru litigii juridice: Meta a fost nevoită să suporte cheltuieli juridice uriașe legate de procedurile aflate în curs. Mai grav, compania a avertizat că viitoarele procese din SUA privind impactul platformelor asupra tinerilor ar putea genera „pierderi semnificative” suplimentare.

1,18 miliarde USD pentru indemnizații de concediere: Acesta este costul concedierilor în masă din luna mai. Numărul angajaților la sfârșitul lunii iunie a scăzut cu 1% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 75.472 de persoane.

Reality Labs continuă să cheltuiască miliarde: Segmentul responsabil de metavers și realitatea virtuală a înregistrat o pierdere operațională de 4,62 miliarde USD (față de o pierdere de 4,53 miliarde USD în urmă cu un an și o estimare de -4,45 miliarde USD), generând venituri de doar 431 milioane USD. Previziuni pentru trimestrul al treilea și pentru întregul an: cheltuieli de capital (CAPEX) și mai mari și estimări în scădere Dacă profitul dezamăgitor din trimestrul al doilea ar fi fost singura problemă, piața ar fi putut trece cu vederea acest incident. Cu toate acestea, anunțurile pentru lunile următoare nu au făcut decât să alimenteze și mai mult situația: Venituri în trimestrul al treilea sub așteptări: Meta estimează vânzările pentru trimestrul al treilea în intervalul de 61–64 miliarde USD . Valoarea medie a acestei prognoze (62,5 miliarde USD) se situează clar sub consensul pieței, stabilit la 63,17 miliarde USD.

Creșterea limitei inferioare a cheltuielilor de capital (CapEx): Compania nu intenționează să facă economii la infrastructura de AI. Cheltuielile de capital pentru întregul an au fost revizuite la 130–145 miliarde USD (anterior, limita inferioară era de 125 miliarde USD), depășind previziunile medii ale analiștilor (135,8 miliarde USD).

Costuri totale mai mari: Cheltuielile operaționale pentru întregul an vor crește la 165–169 miliarde USD (în loc de 162–169 miliarde USD, cât era planificat).

Rată de impozitare mai mare: Compania și-a revizuit în creștere prognoza privind rata efectivă de impozitare pentru a doua jumătate a anului la 15–17% (de la 13–16%). Viziunea lui Zuckerberg: De la Texas la o viziune open-source În ciuda faptului că acțiunile companiei și piața în general sunt pe roșu, Mark Zuckerberg continuă să-și construiască marea sa viziune. CEO-ul Meta susține că inteligența artificială nu doar generează reclame, ci „deschide ușa către oportunități de afaceri complet noi pentru întreprinderi”: Proiect gigant cu BlackRock: În paralel cu rezultatele, au fost dezvăluite planuri de construire a unui campus de centre de date în El Paso, Texas, în valoare de 14 miliarde USD , în cooperare cu BlackRock.

Manifest politico-tehnologic: Zuckerberg se opune cu vehemență ideilor de interzicere a modelelor chineze de AI sau de impunere a restricțiilor la exportul de cipuri. El promovează o viziune a software-ului open-source ca instrument menit să pună puterea în mâinile indivizilor, nu ale corporațiilor închise.

Anunț privind îmbunătățirea profitului anual: În ciuda presiunii asupra marjelor, conducerea susține că profitul operațional anual pentru 2026 va fi mai mare decât în 2025. Un duș rece Meta rămâne o mașină incredibil de eficientă pentru a genera venituri din publicitatea digitală. Problema este că investitorii nu mai doresc să plătească pentru „promisiuni și potențial” în domeniul inteligenței artificiale, în timp ce profitul net este erodat de costurile juridice și de restructurare. Până când investițiile de miliarde în servere nu vor începe să genereze venituri directe și separate din activitate (de exemplu, dintr-o linie de produse AI Cloud), piața va trata fiecare creștere a cheltuielilor de capital (CapEx) ca pe o povară inutilă. Acțiunile Meta ar putea deschide la aproximativ 532 USD, ceea ce ar reprezenta cele mai scăzute niveluri înregistrate de la 31 martie. Ca urmare a scăderii puternice a acțiunilor Meta și a îngrijorărilor pieței cu privire la decizia Fed și la planurile lui Trump referitoare la Iran, indicele US100 își accentuează scăderile și atinge cel mai scăzut nivel de la 30 aprilie. Sursă: xStation

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