Microsoft arată cum se pot face bani din centrele de date. Investițiile în AI încep să dea roade

În timp ce rezultatele Meta au stârnit îngrijorare pe piață cu privire la rentabilitatea investițiilor în AI, ducând la scăderi tot mai accentuate ale contractelor Nasdaq, la Redmond, la sediul central al Microsoft, conducerea companiei poate cu siguranță să deschidă șampania. Cea mai mare companie de software din lume, deși acum este probabil mai mult o companie de cloud, Microsoft, și-a publicat raportul financiar pentru al patrulea trimestru al anului fiscal 2026, demonstrând că, cheltuielile uriașe pentru centrele de date pot merge mână în mână cu depășirea cu mult a așteptărilor analiștilor la toate nivelurile cheie. Reacția investitorilor a fost imediată. În tranzacțiile de după închiderea pieței, acțiunile companiei au crescut cu peste 3% până la 5%, apropiindu-se la un moment dat de pragul de 410 dolari pe acțiune. Deși acțiunile companiei ar fi putut atinge deja nivelul minim în jurul valorii de 350 de dolari pe acțiune, ele se află încă, potențial, la aproximativ o treime din distanța față de maximele istorice de aproape 550 de dolari pe acțiune. Rezultatele pentru trimestrul IV al anului fiscal 2026: o adevărată demonstrație de forță în fiecare segment Spre deosebire de rivalii săi, Microsoft nu a fost nevoită să ofere explicații privind presiunea asupra marjelor sau costurile neașteptate, iar cifrele vorbesc de la sine: Venituri totale: 90,01 miliarde de dolari (creștere de 18% față de aceeași perioadă a anului trecut), comparativ cu consensul pieței de 87,6–87,72 miliarde de dolari.

Câștigul pe acțiune (EPS): 4,81 dolari (EPS ajustat: 4,74 dolari ), care a depășit semnificativ așteptările pieței, situate în intervalul 4,24–4,25 dolari.

Profitul operațional: 40,60 miliarde de dolari , comparativ cu cele 39,02 miliarde de dolari estimate de piață.

Profitul net: 35,8 miliarde de dolari numai pentru acest trimestru.

Venituri totale din cloud (Microsoft Cloud): 59,3 miliarde de dolari , comparativ cu estimările de 58,71 miliarde de dolari.

Segmentul Intelligent Cloud: 39,31 miliarde de dolari , față de așteptările de 38,17 miliarde de dolari.

Segmentul Productivitate și procese de afaceri: 37,85 miliarde de dolari , comparativ cu un consens de 37,27 miliarde de dolari.

Segmentul More Personal Computing: 12,85 miliarde de dolari , comparativ cu cele 12,17 miliarde de dolari preconizate. După o creștere punctuală a profitului în trimestrul anterior, compania a înregistrat rezultate foarte bune, depășind un profit de aproape 32 de miliarde de dolari. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Care este secretul succesului? Azure și Copilot înregistrează rezultate record Wall Street era extrem de îngrijorată de o eventuală încetinire a creșterii serviciului său emblematic de cloud, Azure. Între timp, Microsoft a demonstrat că cererea de putere de calcul pentru AI din cadrul său crește mai rapid decât se prevăzuse: Creștere fulminantă de 43% pentru Azure: Veniturile din Azure și alte servicii cloud (excluzând fluctuațiile valutare) au înregistrat un salt de până la 43% față de aceeași perioadă a anului trecut , depășind estimările medii ale analiștilor (+39,6%).

Un prag magic atins de Azure: Pentru prima dată în istorie, veniturile anuale din vânzările de servicii cloud pentru Azure au depășit pragul de 100 de miliarde de dolari .

Copilot se bucură de o adoptare în masă: Numărul abonamentelor plătite pentru asistentul AI emblematic, Microsoft 365 Copilot, a depășit 30 de milioane . Acest lucru arată că nu neapărat cea mai bună soluție contează, ci cheia o reprezintă modelul de vânzări. De asemenea, este o dovadă clară pentru sceptici că marile corporații plătesc bani grei pentru implementări de AI generativă. Cheltuieli de capital (CapEx) de 41 de miliarde de dolari: cheltuieli care aduc dividende Temerile investitorilor legate de cheltuielile excesive pentru servere și cipuri nu au ocolit Microsoft; totuși, în acest caz, compania și-a apărat strategia cu rezultate concrete de afaceri: Cheltuielile de capital (CapEx) au crescut cu 70%: cheltuielile de investiții numai în trimestrul al patrulea au atins o sumă astronomică pentru companie, de 41 de miliarde de dolari (o creștere de 70% față de aceeași perioadă a anului trecut), reflectând extinderea masivă a centrelor de date pentru nevoile de inteligență artificială.

Profitul din investiția în Anthropic: Rezultatele financiare din acest trimestru au fost susținute și mai mult de profitul de 3,2 miliarde de dolari înregistrat din participația sa la start-up-ul de AI Anthropic.

Diferența față de Meta: În timp ce Meta a pierdut încrederea investitorilor din cauza scăderii marjei operaționale și a lipsei unei monetizări clare a noii infrastructuri în afara propriului său business de publicitate, Microsoft a demonstrat că extinderea serviciilor cloud generează imediat venituri comerciale noi, cu marjă ridicată. Microsoft arată cum se transformă token-urile în monedă forte Satya Nadella, CEO-ul Microsoft, a rezumat trimestrul afirmând că această companie depășește limitele eficienței costurilor, astfel încât „fiecare client să poată transforma token-urile de AI în rezultate reale de afaceri”. Acest raport este un semnal clar pentru piață: investitorii nu se tem de cheltuielile de capital masive în domeniul AI, atâta timp cât acestea sunt însoțite de o creștere de 43% a serviciilor cloud și de o depășire a câștigurilor pe acțiune cu câteva zeci de cenți. Microsoft demonstrează cu succes că, în cursa pentru comercializarea inteligenței artificiale, rămâne liderul incontestabil al grupului.

MSFT nu a reușit să depășească pragul de 400 de dolari în ultimele trei sesiuni, lucru care s-ar putea întâmpla la începutul sesiunii de mâine. Cu toate acestea, trebuie menționat că sentimentul pieței pare negativ, fapt ilustrat de scăderea contractelor Nasdaq 100. Sursă: xStation5

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