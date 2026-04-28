Rezumatul zilei: Incertitudinea domină piața pe fondul sezonului de raportare a rezultatelor financiare (28.04.2026)

Ședința de tranzacționare din SUA a fost dominată de îngrijorările privind sustenabilitatea profitabilității companiilor din domeniul AI. Se pare că sentimentul pieței a fost afectat și mai mult de impasul în care se află negocierile dintre Iran și SUA. Contractele futures pe indicii de la Wall Street sunt în scădere. NASDAQ 100 și Russell 2000 înregistrează cele mai mari pierderi, cu scăderi de peste 1%. S&P 500 și Dow rezistă mai bine. Emiratele Arabe Unite au anunțat oficial ieșirea din cartelurile OPEC și OPEC+ Conference Board a publicat indicatorul privind încrederea consumatorilor, care a crescut în mod neașteptat la 92,8 față de așteptările de 89,3. CNN raportează că prețul mediu pe galon de benzină a crescut la 4,18 dolari – cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani. Informații despre rezultatele dezamăgitoare ale OpenAI au ajuns la cunoștința publicului. Se pare că unul dintre liderii cursei/revoluției AI nu a reușit să-și atingă obiectivele în ceea ce privește veniturile și numărul de utilizatori. Acest lucru a declanșat o undă de pesimism și îngrijorare pe piață - cele mai mari scăderi afectează companiile care depind cel mai mult de succesul firmei. CoreWeave și Oracle au scăzut cu aproximativ 5%. Spotify a înregistrat rezultate solide, dar piața a fost dezamăgită de previziunile privind profiturile mai mici în Q2. Acțiunile au înregistrat o scădere de două cifre. UPS a înregistrat o scădere de peste 3%, în ciuda rezultatelor solide, deoarece investitorii sunt dezamăgiți de obiectivele financiare conservatoare ale companiei. Coca-Cola a depășit așteptările pieței și și-a îmbunătățit perspectivele pentru următoarele perioade de raportare. Acțiunile au înregistrat o creștere de peste 5%. General Motors a înregistrat rezultate solide, depășind semnificativ așteptările, dar sentimentul a rămas pesimist după ce compania și-a majorat substanțial previziunile privind costurile legate de tarife. Acțiunile au încheiat sesiunea aproape de prețul de deschidere. Bed Bath & Beyond a raportat rezultate - pierderile au fost mult mai mici decât se aștepta. Acțiunile au crescut inițial cu peste 25%, apoi au inversat tendința și au încheiat sesiunea în scădere cu aproximativ 7%.

Sentimentul pe bursele europene a fost mixt și mai moderat decât în SUA, deși încă înclinat spre scădere. Continentul se confruntă cu o serie de întrebări și îngrijorări, legate în principal de prețurile combustibililor. Indicele paneuropean EURO STOXX 50 a scăzut cu aproximativ 0,4%. Spania a înregistrat o creștere puternică a vânzărilor cu amănuntul, precum și o creștere a șomajului. Vânzările cu amănuntul au crescut cu 4,1% față de anul precedent, în timp ce șomajul a crescut la peste 10,8%. Airbus a raportat rezultatele pentru primul trimestru. Compania a înregistrat o scădere notabilă a veniturilor și a profitabilității, dar acțiunile rezistă la scăderi, deoarece firma și-a menținut neschimbate previziunile pentru întregul an. Pe termen scurt, stocurile de combustibil pentru avioane din Europa s-ar putea îmbunătăți, potrivit CEO-ului Ryanair. Compania germană Bayer a pierdut peste 4%; scăderea urmează unui proces în instanță din SUA legat de utilizarea pesticidelor și impactul negativ al acestora asupra sănătății.

Pe piața valutară, pierderile francului elvețian ies în evidență. CHF a scăzut cu aproximativ 0,5% față de principalele perechi valutare. Mișcarea reflectă o combinație de marcare a profiturilor, speculații privind politica SNB și incertitudine pe fondul războaielor comerciale în curs.

În ceea ce privește materiile prime agricole, grâul înregistrează cea mai mare creștere — în principal din cauza îngrijorărilor legate de producția alimentară în contextul potențialelor probleme de disponibilitate a îngrășămintelor.

Prețurile petrolului au crescut cu aproximativ 2,5%. Brentul se apropie de 104 USD, în timp ce WTI se situează peste 100 USD pe baril.

Scăderile domină în rândul metalelor. Aluminiul și cuprul au scăzut cu peste 1%, în timp ce argintul și aurul au scăzut cu aproximativ 2%.

În domeniul criptomonedelor, sentimentul este mixt. Bitcoin și Solana au scăzut cu puțin sub 1%. Ethereum prezintă o volatilitate limitată și se menține în jurul valorii de ~2.280 USD.

