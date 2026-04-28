Deschiderea sesiunii din SUA: Îngrijorările legate de OpenAI afectează întreaga piață

Ședința de tranzacționare de pe Wall Street începe pe fondul îngrijorărilor privind profitabilitatea sectorului „AI”. Sentimentul pieței este afectat și de lipsa de progrese în negocierile dintre SUA și Iran. Contractele futures pe principalii indici americani sunt în scădere; US100 conduce declinurile, înregistrând o scădere de peste 1% la deschidere. WSJ a raportat luni că OpenAI nu a reușit să atingă un obiectiv cheie legat de venituri și numărul de utilizatori. Acest lucru a stârnit anxietate în întregul sector tehnologic, înregistrându-se scăderi deosebit de accentuate în rândul companiilor cele mai dependente de OpenAI. OpenAI și-a modificat, de asemenea, acordul de cooperare cu Microsoft. Microsoft a fost lipsită de o clauză de exclusivitate legată de licențierea tehnologiei. Un proces între OpenAI și Elon Musk urmează să înceapă joi. Musk solicită despăgubiri de 150 de miliarde de dolari de la start-up, susținând că această companie și-a schimbat ilegal statutul de la non-profit la comercial.

Comunicarea din partea Casei Albe cu privire la negocieri a fost limitată, dar oficialii și-au exprimat dezamăgirea și nerăbdarea față de poziția Iranului. Reprezentanții iranieni rămân la cererile lor maximaliste, solicitând controlul asupra strâmtorii, garanții de securitate și recunoașterea dreptului de a îmbogăți uraniu.

Date macroeconomice Conference Board va publica indicele privind încrederea consumatorilor la 30 de minute după deschiderea sesiunii. Consensul pieței se așteaptă la o scădere de la 91,8 la 89,3 puncte. US100 (interval zilnic) Cumpărătorii au preluat în mod clar inițiativa în ultimele zile, depășind decisiv media mobilă exponențială (EMA200) și împingând apoi prețul către un nou maxim. O astfel de serie lungă de creșteri va deveni din ce în ce mai greu de menținut; indicatorul RSI se menține în jurul valorii de ~70. Dacă se vor face încercări de a împinge prețul în jos, o zonă de rezistență clar definită între retragerile Fibonacci de 23,6% și 38,2% va fi esențială. Sursă: xStation5 Știri despre companii CoreWeave (CRWV.US) & Oracle (ORCL.US): ambele acțiuni au scăzut cu aproape 5% în urma rapoartelor privind eșecurile din partea OpenAI.

Meta (META.US): guvernul chinez a blocat achiziția modelului de AI „Manus” pe fondul preocupărilor legate de securitatea națională. Prețul acțiunilor a scăzut cu peste 1%.

Bed Bath & Beyond (BBBY1.US): compania a raportat rezultate care au depășit semnificativ așteptările privind EPS. Pierderea pe acțiune a scăzut la 0,24 USD, față de așteptările de aproximativ 0,33 USD. Acțiunea a crescut cu peste 25%.

UPS (UPS.US): compania de curierat a înregistrat o scădere de peste 4%, în ciuda rezultatelor decente pentru primul trimestru al anului 2026. Analiștii subliniază lipsa unei creșteri așteptate a țintelor financiare conservatoare ale companiei. Coca-Cola (CCH.UK): grupul din sectorul alimentar și al băuturilor a raportat rezultatele pentru primul trimestru al anului 2026. Compania a îndeplinit așteptările privind veniturile și profitabilitatea; acțiunile au înregistrat o creștere de aproximativ 3%.

