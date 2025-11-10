Inflația din China devine pozitivă – semne de redresare economică?

În octombrie 2025, China a înregistrat prima inflație pozitivă a prețurilor de consum (CPI) din iunie, CPI crescând cu 0,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, ușor peste așteptările pieței de creștere zero. Acest lucru indică faptul că deflația prezentă în cea mai mare parte a anului începe să se atenueze, impulsionată de creșterea cererii consumatorilor și de efectele măsurilor de stimulare economică, în special în perioada sărbătorilor naționale. Pe bază lunară, CPI a crescut cu 0,2%, semnalând o tendință de stabilizare a prețurilor de consum. În același timp, inflația prețurilor de producție (PPI) rămâne în teritoriu negativ, scăzând cu 2,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, deși puțin sub prognoza de -2,2%. Acest lucru arată că presiunea deflaționistă în sectorul industrial persistă, deși într-un ritm în scădere, și continuă de peste trei ani. Prețurile alimentelor au scăzut cu 2,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, în ciuda unei creșteri modeste de 0,2% pe lună, contribuind la dinamica moderată a inflației globale în China. Luate împreună, aceste cifre sugerează că economia chineză se redresează treptat după o perioadă îndelungată de deflație, politicile de stimulare axate pe creșterea cererii interne începând să dea roade. Stabilizarea inflației consumatorilor în octombrie indică faptul că riscul unei creșteri bruște a prețurilor pe termen scurt rămâne scăzut. În practică, acest lucru permite Băncii Populare Chineze să mențină o politică monetară relaxată, care poate sprijini în continuare consumul și investițiile. Cu toate acestea, situația necesită o monitorizare continuă, deoarece deflația continuă a producătorilor indică provocări în sectorul industrial care ar putea avea un impact asupra lanțurilor de aprovizionare globale. Creșterea CPI din China are un efect direct asupra piețelor globale de acțiuni. O valoare pozitivă după o lungă perioadă de deflație semnalează o revigorare a cererii interne, care ar putea stimula creșterea companiilor dependente de consum. Acest lucru îmbunătățește sentimentul investitorilor, în special pe bursele asiatice, și afectează pozitiv indicii globali, crescând apetitul pentru risc. În plus, creșterea moderată CPI reduce îngrijorările legate de majorările agresive ale ratei dobânzii, care altfel ar putea limita evaluările activelor, sprijinind și mai mult piețele de acțiuni. Cu toate acestea, deflația persistentă a producătorilor rămâne un factor pe care investitorii îl urmăresc cu atenție atunci când evaluează perspectivele de creștere economică. Inflația din China joacă un rol important în cursul de schimb al dolarului și în fluxurile globale de capital. Un semnal pozitiv din partea creșterii inflației consumatorilor sporește atractivitatea investițiilor în active chinezești, ceea ce ar putea duce la intrări de capital în China și la întărirea yuanului față de dolar. În același timp, perspectivele economice mai stabile reduc aversiunea față de risc, sprijinind investițiile în piețele emergente și influențând tendințele globale ale capitalului. De asemenea, este important de menționat care sunt clasele de active care beneficiază de obicei de un CPI mai ridicat în China. Acțiunile consumatorilor și mărfurile, în special metalele industriale și energetice, înregistrează de obicei cele mai mari câștiguri deoarece beneficiază de creșterea cererii interne și de prețuri mai ridicate. Obligațiunile de stat oferă randamente mai mari, servind ca un activ de refugiu în comparație cu activele mai volatile. Semnalele pozitive ale inflației susțin piețele de capital din economiile emergente, care beneficiază adesea de consumul în creștere al Chinei. Datele privind inflația din octombrie în China indică începutul unei redresări a consumului și stabilizarea prețurilor de consum, ceea ce ar putea sprijini o politică monetară relaxată și ar putea favoriza un sentiment pozitiv pe piețele globale. În același timp, deflația persistentă a producătorilor reamintește că provocările din sectorul industrial rămân și vor fi esențiale pentru sustenabilitatea redresării economice a Chinei. Sursa: xStation 5

