Inflația din SUA, la testul final al anului: ce va arăta CPI din decembrie? 🔎

Aspecte esențiale CPI global: +0,3% MoM, +2,7% YoY (neschimbat față de noiembrie)

Core CPI (fără alimente și energie): +0,3% MoM, +2,7% YoY (în creștere față de 2,6% în noiembrie)

Raportul din decembrie ar putea da astfel impresia unei reveniri a presiunilor asupra prețurilor din cauza distorsiunilor din datele din noiembrie.

Astăzi, la 15:30 ora României, vom primi datele CPI din SUA pentru luna decembrie. Acesta este cel mai important raport al săptămânii și, alături de NFP, una dintre publicațiile cheie din perspectiva politicii monetare a Rezervei Federale. Inflația din SUA va crește probabil ușor la sfârșitul anului 2025. Consensul se așteaptă ca CPI din decembrie să se situeze la +0,3% MoM atât pentru inflația globală, cât și pentru inflația de bază. Pe bază anuală, CPI global este estimat la 2,7%, în timp ce core CPI se așteaptă să revină la 2,7% de la 2,6% în noiembrie. Această creștere modestă este atribuită în principal normalizării după o valoare neobișnuit de slabă în noiembrie, mai degrabă decât începutului unui nou val de presiuni inflaționiste. CPI din noiembrie a fost distorsionat de blocajul guvernului SUA, care a întârziat colectarea datelor privind prețurile și a obligat Biroul de Statistică a Muncii (BLS) să se bazeze pe imputări, în special în ceea ce privește componentele legate de locuințe. Potrivit Bloomberg Economics, acest lucru ar fi putut subestima inflația cu aproximativ 20 de puncte de bază. Drept urmare, raportul din decembrie ar putea părea să semnaleze o revenire a presiunilor asupra prețurilor, pe măsură ce aceste efecte punctuale se estompează. Unele bănci indică, de asemenea, posibilitatea unor distorsiuni persistente, sugerând că primele date cu adevărat „curate” ar putea să nu sosească până în februarie. Piețele evaluează la aproximativ 95% probabilitatea ca Fed să mențină ratele dobânzilor neschimbate la următoarea reuniune. Factorii de decizie vor monitoriza impactul tarifelor asupra prețurilor, dar majoritatea previziunilor presupun că inflația se va răci treptat în 2026. Se preconizează că dezinflația în sectorul locuințelor și presiunile salariale mai moderate vor compensa efectele tarifelor. Interesant este faptul că prețurile pieței pentru decizia din ianuarie au devenit din ce în ce mai hawkish pe zi ce trece. Această schimbare poate ajuta la explicarea recentei reveniri a dolarului american. Sursa: CME FedWatch Tool. EURUSD (Interval D1) Dolarul rămâne relativ calm înainte de publicarea raportului. EURUSD se tranzacționează ușor în scădere, cu 0,02%. Perechea este influențată și de incertitudinea geopolitică crescută și de evoluțiile actuale din jurul băncii centrale americane, care ar putea tempera reacția pieței la raportul CPI.

