Instituțiile își actualizează previziunile, a început Fed un ciclu agresiv de reducere a ratelor? 💲

Piețele câștigă astăzi în euforie după decizia “dovish” a Fed de ieri. Cu toate acestea, există și speculații conform cărora Fed „știe mai multe”, ceea ce a dus la reducerea mai mare a ratei. Deși acestea sunt încă speculații, datele concrete din economia americană nu indică încă o încetinire mai accentuată. Astăzi, am văzut mai multe actualizări ale previziunilor economice din partea instituțiilor financiare care au luat în considerare noua poziție a Fed. În mod surprinzător, noua previziune a Fitch pare oarecum în dezacord cu perspectiva optimistă a Fed. Fitch Ratings preconizează o încetinire semnificativă a creșterii economice în SUA în 2025, ca urmare a reducerii ratelor de către Rezerva Federală, precum și o creștere mai lentă a veniturilor la bugetul de stat. Fitch evidențiază piața muncii și creșterea ocupării forței de muncă, ambele fiind deja în încetinire, statele trecând de la o perioadă de creștere dinamică la o nouă normalitate de expansiune moderată. Fitch subliniază că recenta rezistență fiscală a statelor le-a ajutat să se adapteze fără probleme la condițiile economice în schimbare. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Previziunile privind piața imobiliară Fitch Ratings remarcă faptul că, în timp ce reducerile de rate ale Rezervei Federale atenuează unele presiuni asupra pieței imobiliare din SUA, este puțin probabil ca ratele ipotecare să scadă sub 5,0% înainte de 2027. Diferența actuală dintre ratele ipotecare pe 30 de ani și randamentele Trezoreriei pe 10 ani rămâne ridicată, reflectând creșterea riscurilor de rambursare anticipată și reducerea deținerilor de titluri garantate cu ipoteci de către Fed. Datele de astăzi privind piața muncii nu confirmă încă o redresare a pieței secundare (axa inversată). Cu toate acestea, recenta scădere accentuată a ratelor ipotecare (-11% YoY) va începe să aibă un impact pozitiv asupra pieței imobiliare în lunile următoare. Cererea de proprietăți imobiliare rezidențiale a scăzut, iar nivelul scăzut al stocurilor continuă să limiteze vânzările. Cu toate acestea, scăderea în continuare a ratelor ipotecare va stimula probabil în mod pozitiv cererea pe această piață. Previziunile privind ratele dobânzilor în funcție de instituție Citi Bank a fost una dintre puținele bănci care a prezis o reducere a ratei Fed cu 50 de puncte de bază în septembrie. Banca se așteaptă acum ca relaxarea monetară agresivă să continue în ședințele viitoare și nu exclude o altă reducere de 50 de puncte de bază.

JPMorgan preconizează o nouă reducere a ratei de 50 de puncte de bază în noiembrie, dar acest lucru s-ar putea schimba în funcție de datele mai slabe de pe piața muncii din următoarele rapoarte privind ocuparea forței de muncă.

Goldman Sachs anticipează o serie mai lungă de reduceri ale ratelor cu un sfert de punct din noiembrie până în iunie 2025, decizia între o reducere cu un sfert sau jumătate de punct în noiembrie depinzând de viitoarele rapoarte privind ocuparea forței de muncă.. După cum se vede, previziunile s-au schimbat dramatic față de perioada anterioară conferinței de ieri. Piața se așteaptă acum la reduceri cuprinse între 50 și 75 de puncte de bază în următoarele două reuniuni, până la sfârșitul anului 2024. Previziunile dovish susțin în prezent piața bursieră, câștigurile fiind vizibile în special în cazul companiilor mai mici (US2000) și pe piața criptomonedelor.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."