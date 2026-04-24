Intel: AI stă la baza rezultatelor, iar procesoarele ar putea reprezenta următoarea etapă a revoluției

Rezultatele Intel (INTC.US) pentru primul trimestru al anului 2026 confirmă în mod clar opinia că firma începe să iasă dintr-o perioadă de mai mulți ani marcată de slăbiciune operațională. Raportul în sine a depășit cu mult așteptările, dar și mai importante sunt previziunile pentru lunile următoare, care conferă comunicatului un ton clar orientat spre creștere și au acționat ca un catalizator pentru o reacție puternică a pieței. Principalele date financiare pentru Q1 Venituri de 13,58 miliarde USD, 7,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, peste consens

EPS ajustat de 0,29 USD față de așteptările de aproximativ 0,01 USD

Marjă brută de 41% față de prognoza de 34,5%

Data Center & AI 5,05 miliarde USD, 22% față de aceeași perioadă a anului trecut

Foundry 5,42 miliarde USD, 16% față de aceeași perioadă a anului trecut

Venituri operaționale de 1,67 miliarde de dolari față de 0,69 miliarde de dolari cu un an în urmă Amploarea surprizei pozitive este vizibilă nu numai în venituri, ci mai ales în profitabilitate. Creșterea marjei brute la 41% sugerează îmbunătățiri atât în structura vânzărilor, cât și în eficiența costurilor. Acest lucru indică faptul că măsurile luate în ultimele trimestre încep să se traducă în rezultate financiare tangibile. Segmentul Centrelor de date și AI rămâne principalul motor de creștere, înregistrând o creștere de 22% față de anul precedent. Acest lucru confirmă faptul că inteligența artificială generează deja o cerere reală și în creștere, în special în infrastructura de servere. Importanța crescândă a aplicațiilor de inferență și a celor legate de edge consolidează rolul procesoarelor (CPU) în cadrul ecosistemului mai larg. Prima fază a boom-ului AI a fost determinată în mare măsură de GPU-uri, unde NVIDIA (NVDA.US) și-a stabilit o poziție dominantă. Cu toate acestea, există indicii tot mai clare că următoarea fază ar putea muta centrul de greutate către procesoare, în special în contextul extinderii și adoptării pe scară mai largă a aplicațiilor AI. Segmentul de producție se extinde cu 16% față de anul precedent și devine treptat o parte tot mai semnificativă a mixului de afaceri. Disponibilitatea îmbunătățită a capacității sugerează că restricțiile anterioare de aprovizionare se atenuează, susținând atât volumele de livrări, cât și prețurile. Previziunile rămân punctul central al pieței. Pentru al doilea trimestru, compania se așteaptă la venituri cuprinse între 13,8 și 14,8 miliarde de dolari și un EPS de 0,20 dolari, clar peste așteptările anterioare. În plus, marja brută prognozată de aproximativ 39% indică o îmbunătățire continuă a profitabilității. Într-o perspectivă mai largă, compania semnalează o cerere puternică susținută și potențialul unei creșteri peste nivelul sezonier în următoarele trimestre ale anului 2026, susținută de expansiunea AI și de îmbunătățirea condițiilor de aprovizionare. Acest lucru sugerează că dinamica observată la începutul anului ar putea continua și în a doua jumătate a anului. Reacția pieței a fost foarte puternică, acțiunile crescând cu peste 20% în premarket, impulsionând și alte companii din sectorul semiconductorilor. Este de remarcat faptul că acțiunile Intel au înregistrat deja o creștere de peste 70% de la începutul anului. În ciuda îmbunătățirii evidente, provocările rămân. Presiunea exercitată de cheltuielile de capital ridicate este încă evidentă la nivelul fluxurilor de numerar, subliniind faptul că procesul de transformare continuă să necesite timp și o execuție consecventă. În ansamblu, rezultatele raportate și perspectivele indică o îmbunătățire din ce în ce mai credibilă a fundamentelor companiei. Sprijinul oferit de creșterea cererii determinate de AI, disponibilitatea mai bună a capacității și îmbunătățirea eficienței operaționale creează o bază solidă pentru creșteri suplimentare ale performanței în trimestrele următoare. În același timp, așteptările mai ridicate ale pieței înseamnă că menținerea acestei tendințe va fi esențială pentru performanța viitoare a acțiunilor. Sursa: xStation 5

