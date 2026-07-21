Intel înainte de publicarea rezultatelor. Vor începe să dea rezultate reducerile de costuri și concedierile la nivel de grup?

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Peste două zile, Intel (INTC.US) va publica rezultatele trimestriale, care ar putea fi printre cele mai importante de la începutul programului de restructurare. Chiar înainte de publicare, compania a anunțat un nou val de concedieri, care vizează de data aceasta departamentul responsabil de centrele de date și soluțiile pentru inteligența artificială.

Decizia atrage atenția, deoarece segmentul Data Center și AI este unul dintre cele mai importante domenii de activitate ale Intel și a înregistrat o îmbunătățire a rezultatelor în ultimele trimestre. Cu toate acestea, Consiliul de Administrație transmite un semnal clar că programul de austeritate vizează întreaga organizație. Prioritatea rămâne îmbunătățirea eficienței și reducerea costurilor, chiar și în unitățile considerate strategice pentru dezvoltarea viitoare a companiei.

Aceasta reprezintă următoarea etapă a schimbărilor pe care Intel le implementează de mai multe luni. Compania își simplifică structura organizațională, reduce numărul de angajați și cheltuielile operaționale, încercând să-și recâștige profitabilitatea după câțiva ani dificili. Piața cunoaște deja bine această poveste. Informațiile suplimentare privind reducerile de costuri nu reprezintă o surpriză și nu vor schimba, în sine, atitudinea investitorilor.

Mult mai important este dacă măsurile luate de consiliul de administrație încep să se traducă în rezultate financiare. Acționarii doresc să vadă că restructurarea încetează să mai fie doar un plan corectiv și începe să aducă rezultate măsurabile.

Consensul pieței presupune în prezent un profit pe acțiune de 0,214 dolari și venituri de aproximativ 14,4 miliarde de dolari. Cu toate acestea, simpla atingere a acestor valori s-ar putea să nu fie suficientă. După mai multe trimestre de schimbări organizaționale intense, piața se va aștepta la semne care să indice că Intel își recâștigă capacitatea de a genera profituri în mod permanent și că îmbunătățirea performanței nu este doar rezultatul reducerii costurilor.

Comentariile consiliului de administrație cu privire la a doua jumătate a anului vor avea, de asemenea, o importanță deosebită. Investitorii vor căuta un răspuns la întrebarea dacă cererea pentru soluțiile Intel începe să se îmbunătățească și dacă compania vede posibilități de recuperare suplimentară a marjelor. Previziunile și perspectivele sunt cele care pot avea un impact mai mare asupra cotațiilor decât rezultatele pentru trimestrul încheiat.

O atenție deosebită va fi acordată segmentului centrelor de date. Intel încearcă de câțiva ani să-și recâștige poziția după ce a pierdut o parte din cota de piață în favoarea AMD și, în același timp, să-și găsească un loc pe piața dominată de Nvidia. Tocmai acest domeniu va juca un rol cheie în viitorul companiei, motiv pentru care informațiile privind reducerea personalului din această entitate sunt deosebit de interesante. Acestea pot însemna o optimizare suplimentară a costurilor, dar, în același timp, arată cât de mare este presiunea la care este supusă întreaga organizație.

Piețele vor analiza, de asemenea, cu atenție progresele înregistrate de Intel în strategia de producție a semiconductorilor. Compania investește miliarde de dolari în dezvoltarea propriilor fabrici și dorește să redevină unul dintre cei mai importanți producători de cipuri din lume. Este vorba de un proiect de mare amploare, al cărui succes va depinde nu numai de avantajul tehnologic, ci și de capacitatea de a menține o situație financiară sănătoasă.

Pentru unii acționari, noi concedieri ar putea fi un semnal pozitiv. O bază de costuri mai redusă înseamnă șanse mai mari de îmbunătățire a marjelor și o rentabilitate mai ridicată în următoarele trimestre. Cu toate acestea, piața pare să se afle într-o situație diferită față de cea de acum un an. Astăzi, ceea ce contează nu este dacă Intel poate reduce costurile, ci dacă poate să-și extindă din nou activitatea și să concureze eficient în cele mai promițătoare segmente ale pieței de semiconductori.

Prin urmare, următorul raport va fi mai mult decât o simplă publicare a rezultatelor trimestriale. Acesta poate arăta dacă Intel intră cu adevărat în următoarea etapă a reconstrucției sale. După luni de restructurare, investitorii se așteaptă în primul rând la dovezi că compania nu doar economisește, ci începe să înregistreze din nou profituri. Acest element se poate dovedi a fi cel mai important factor care determină reacția pieței.