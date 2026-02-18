Între calm și furtună: Inflația din UK stagnează, tensiuni la nivelul BCE

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Inflația din Marea Britanie s-a moderat conform așteptărilor în ianuarie, rata globală fiind de 3% la începutul anului, în scădere față de 3,4% în decembrie. Printre principalii factori care au determinat această scădere se numără reducerea prețurilor la benzină și scăderea prețurilor biletelor de avion la începutul anului. Inflația prețurilor la alimente s-a moderat, de asemenea, ceea ce a determinat rata globală CPI să atingă cel mai scăzut nivel din martie 2025.

CPI este pe cale să scadă până la nivelul țintit de BOE în al doilea trimestru

Se preconizează că aceasta va fi începutul unei scăderi semnificative a creșterilor anuale ale inflației globale în acest an, iar Banca Angliei se așteaptă ca rata CPI globală să revină la nivelul țintit de 2% în jurul lunii aprilie. Datele de astăzi sugerează că CPI este pe cale să îndeplinească previziunile BoE.

Rata de creștere a prețurilor de bază a fost ușor mai mare decât se aștepta, la 3,1%, iar creșterea prețurilor serviciilor a scăzut ușor, de la 4,5% la sfârșitul anului la 4,4%. Întrebarea este acum dacă datele de astăzi vor arăta o tendință dezinflaționistă suficientă pentru ca BoE să reducă ratele la ședința de luna viitoare.

Reducerea ratei dobânzii din martie este semnată și sigilată, dar nu a fost încă aplicată după datele din această săptămână

După datele slabe de ieri privind piața muncii, piața futures a ratelor dobânzii preconizează acum o probabilitate de 82% de reducere a ratei dobânzii luna viitoare, cu o a doua reducere preconizată în prezent între septembrie și noiembrie. Se preconizează că ratele dobânzii din Marea Britanie vor încheia anul la aproximativ 3,22%, în scădere față de 3,34% la începutul anului.

Piața muncii este în centrul atenției BoE

O serie de date economice mai slabe a determinat o recalibrare a așteptărilor privind ratele dobânzilor din Marea Britanie, BoE fiind acum așteptată să reducă ratele mai rapid, din cauza deteriorării accentuate a pieței muncii din Marea Britanie. În timp ce BoE este încă preocupată de inflație, piața muncii este probabil o preocupare mai acută pentru bancă, deoarece moderarea creșterii salariilor stimulează perspectivele CPI.

Guvernul se pregătește să facă o altă schimbare radicală pentru a calma temerile legate de șomaj

Catherine Mann, membru al BoE cu o poziție hawkish, a declarat într-un interviu acordat weekendul trecut că există o legătură între creșterea semnificativă a salariului minim și creșterea șomajului în rândul tinerilor. Acest lucru susține opinia că Banca Angliei se concentrează mai mult pe preocupările legate de piața muncii, în contextul în care economia britanică se confruntă cu condiții dificile. Se pare că și guvernul ia notă de preocupările BoE legate de piața muncii.

The Times a raportat în această dimineață că miniștrii din Partidul Laburist iau în considerare renunțarea la promisiunea din programul electoral de a plăti tinerilor același salariu minim ca și lucrătorilor mai în vârstă, din cauza creșterii șomajului în rândul tinerilor din Marea Britanie. Având în vedere că unul din șase tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani este șomer, datele justifică o reevaluare, iar guvernul Starmer ar putea fi pe punctul de a face o altă schimbare radicală, care ar putea avea un impact asupra politicii Băncii Angliei în viitor, dacă va reduce presiunea asupra angajărilor.

Lira sterlină se stabilizează, dar rămâne vulnerabilă la o nouă vânzare masivă

Lira sterlină s-a stabilizat după vânzarea masivă de marți. GBPUSD se situează în jurul valorii de 1,3550 USD după raportul CPI de astăzi, ceea ce este puțin peste media mobilă de 50 de zile, de 1,3530 USD. Ne îndoim că datele de astăzi vor oferi un impuls semnificativ pentru a stimula lira sterlină, dar vânzarea masivă ar putea să se oprească.

Dolarul revine miercuri, iar indicele dolarului își extinde câștigurile peste 97,00 în această dimineață. Performanța lirei sterline s-a inversat, de la cea mai slabă performanță marți, la cea mai rezistentă monedă din spațiul G10 FX în această dimineață, deoarece rata de inflație de bază și a serviciilor din Marea Britanie, mai mare decât se aștepta, a fost mai puțin dovish decât se anticipa.

Cu toate acestea, acest lucru nu ascunde faptul că lira sterlină se depreciază pe fondul deteriorării datelor economice din Marea Britanie, iar GBP rămâne cea mai slabă monedă din spațiul G10 FX în această lună. În ultima săptămână, randamentul obligațiunilor de stat britanice pe 10 ani a scăzut cu 10 puncte de bază, ceea ce erodează sprijinul pentru lira sterlină și o face vulnerabilă la noi scăderi.

Euro se depreciază, deoarece Lagarde s-ar putea să nu rămână la BCE

În altă parte, contractele futures pe bursă indică o deschidere mai ridicată astăzi, pe măsură ce presiunea de vânzare legată de tranzacțiile provocate de teama față de AI se stabilizează. Euro se vinde în această dimineață, după ce FT a raportat că președinta BCE, Christine Lagarde, va demisiona din funcție mai devreme. Acest lucru a fost negat de BCE, iar impactul asupra pieței obligațiunilor europene este neglijabil până în prezent. Cu toate acestea, merită să urmărim această poveste, deoarece următorul președinte al BCE va determina direcția politicii ratei dobânzii din zona euro, pe măsură ce economia zonei euro începe încet să-și revină.