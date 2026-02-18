NZDUSD: scăderi bruște după poziția dovish a RBNZ 🎙️📄

Banca Centrală a Noii Zeelande (RBNZ) a menținut rata oficială a dobânzii la 2,25%, emițând o declarație echilibrată și prudentă. Politica băncii rămâne acomodativă, iar tonul nu a fost hawkish, ci subtil mai ferm decât în noiembrie, reflectând îmbunătățirea perspectivelor de creștere și o mai mare încredere că inflația revine către ținta stabilită. Poziția politicii monetare: acomodativă, dar condiționată Comitetul a subliniat că condițiile monetare vor rămâne favorabile „pentru o perioadă de timp”. Factorii de decizie au convenit că retragerea prea timpurie a stimulentelor ar putea pune în pericol redresarea și ar risca ca inflația să scadă sub punctul mediu al intervalului țintă de 1-3%. Punctele cheie din declarație: OCR menținut la 2,25% (decizie unanimă).

Inflația a depășit recent intervalul țintă de 1-3%, dar se așteaptă o revenire rapidă în cadrul acestui interval.

Se preconizează că inflația se va stabiliza în jurul valorii de 2% (punctul mediu al intervalului țintă) în următoarele 12 luni.

Economia prezintă în continuare o capacitate neutilizată semnificativă (decalaj negativ al producției).

Creșterea salariilor rămâne moderată, iar inflația de bază este sub control.

Normalizarea politicii monetare va fi graduală și va depinde de consolidarea în continuare a redresării economice. Traiectoria actualizată a OCR a fost ușor revizuită în sens ascendent față de noiembrie, sugerând posibilitatea unei majorări a ratei dobânzii mai devreme decât se preconiza anterior. Cu toate acestea, această informație nu a susținut NZD, care a scăzut brusc în timpul sesiunii. Perspectivele inflației: revenire către țintă Inflația anuală CPI a crescut la aproximativ 3,1% la sfârșitul anului 2025, depășind limita superioară a intervalului țintă. Creșterea a fost determinată în principal de prețurile alimentelor, costurile energiei electrice și componentele volatile ale bunurilor tranzacționabile. Banca rămâne încrezătoare că inflația va reveni către 2%. Riscurile pentru inflație sunt evaluate ca fiind echilibrate. Creșterea economică și piața muncii: redresarea este în curs, dar inegală RBNZ a descris redresarea ca fiind timpurie, dar stabilă. Creșterea economică este susținută de prețurile ridicate ale materiilor prime și de reducerile anterioare ale ratei dobânzii, deși dinamica rămâne inegală între sectoare. PIB-ul se redresează după o contracție la mijlocul anului 2025, iar șomajul rămâne ridicat (în jur de 5,4%), dar se stabilizează. Conferință de presă – remarci cheie ale guvernatoarei Anna Breman Guvernatorul Anna Breman a menținut un ton prudent și s-a distanțat de interpretările care sugerează un început iminent al unui ciclu de majorare a dobânzilor. Breman ocupă funcția de guvernator al RBNZ din decembrie anul trecut. Mesaje cheie: Traiectoria OCR este condiționată, nu reprezintă un angajament.

O majorare a dobânzii până la sfârșitul anului este posibilă, dar nu este planificată.

Banca nu intenționează să majoreze dobânzile până când nu va observa o creștere mai puternică și o presiune inflaționistă mai evidentă.

Orice înăsprire ar fi graduală.

O majorare în al patrulea trimestru nu este pe deplin inclusă în proiecții.

Nu se preconizează o creștere bruscă a prețurilor pe piața imobiliară. Comunicarea a avut în mod clar scopul de a împiedica piața să prețuiască un ciclu agresiv de înăsprire. Reacția pieței În ciuda traiectoriei ușor mai ridicate a ratei, piața a interpretat mesajul ca fiind mai degrabă dovish decât hawkish. Dolarul neozeelandez s-a depreciat semnificativ după decizie. NZD a fost cea mai slabă monedă majoră a zilei, scăzând cu aproximativ 0,6-0,9% față de coșul de valute.

NZDUSD a scăzut cu aproximativ 0,92% în timpul sesiunii. Reacția pieței sugerează că investitorii se așteptau la un semnal mai puternic de înăsprire, dar au primit în schimb un mesaj care sublinia răbdarea și dependența de date.

