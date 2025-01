Intuitive Surgical pierde 5% în ciuda câștigurilor puternice din Q4 🚩 Ritmul de creștere încetinește?

Acțiunile Intuitive Surgical (ISRG.US) pierd 5% după rezultatele financiare Q4 2024, chiar dacă compania a depășit previziunile privind veniturile și câștigurile pe acțiune. O parte din motivul declinului a fost că societatea se așteaptă ca operațiunile din 2025 să crească cu 13%-16% YoY, deci sub rata de creștere de 17% din 2024. Analiștii se așteptau la o creștere de 17,1% în 2025. Compania a instalat până la 174 de roboți da Vinci 5 în SUA în Q4, față de 110 în Q3 2024, dar strategiile de stabilire a prețurilor pe piața chineză au produs rezultate mai slabe decât cele așteptate. Rezultatele financiare din Q4 2024 Intuitive Surgical a obținut un câștig ajustat pe acțiune de 2,21 USD, depășind previziunile de 1,79 USD cu mai mult de 22%

Veniturile au fost de 2,41 miliarde de dolari, depășind așteptările de 2,25 miliarde de dolari. Creșterea vânzărilor de la an la an a fost de 25%.

Compania a instalat 493 de sisteme chirurgicale noi, inclusiv 174 da Vinci 5; aproximativ 66% rezultatul vânzărilor peste așteptări.

Numărul de proceduri efectuate cu sistemele Intuitive Surgical a crescut cu 18%, determinând creșterea vânzărilor de instrumente și accesorii chirurgicale de unică folosință.

Vânzările de instrumente au crescut cu 23%, ajungând la 1,41 miliarde de dolari în Q4, ceea ce a depășit previziunile de 1,37 miliarde de dolari.

Intuitive Surgical a avut o penetrare de aproximativ 34% a pieței de chirurgie robotică la sfârșitul anului 2024, ceea ce i-ar putea oferi spațiu pe termen lung pentru a-și dubla piața țintă în viitor (22 de milioane de intervenții chirurgicale pe an)

Scala actuală a Intuitive este de 8 milioane de intervenții chirurgicale pe an, fără a include cele 700.000 suplimentare pe an asociate robotului de biopsie pulmonară, Ion. Oppenheimer anunță o evaluare provizorie a Intuitive Intuitive Surgical a semnat un acord de distribuție semnificativ în valoare de 290 de milioane de euro, care urmează să fie finalizat până în 2026. Acordul va oferi companiei o prezență directă în Italia, Spania și Portugalia. De asemenea, compania a primit aprobarea pentru indicații toracice și colorectale pentru sistemul SP, ceea ce va contribui probabil la comercializarea produsului. Cu toate acestea, analiștii de la Oppenheimer au subliniat mai multe preocupări legate de evaluare și afaceri: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Ei estimează că piața americană pentru produsele Intuitive Surgical pare să ajungă la niveluri de saturație. Valoarea adăugată a noului sistem dV5, cu un preț cu până la 30% mai mare decât prețul modelului Xi anterior, rămâne incertă.

Pe de altă parte, Truist Securities, Deutsche Bank, BTIG și Raymond James și-au majorat prețurile țintă pentru acțiunile ISRG; Bernstein și-a reafirmat ratingul “outperform” și a stabilit un preț țintă de 700 USD.

Marja brută a companiei a fost de 69,5%, iar marja operațională a fost de 38,4%. Marjele puternice din vânzările noilor roboți Da Vinci 5 au contribuit la rezultatele trimestriale impresionante.

Analiștii preconizează că performanța financiară a companiei se va îmbunătăți pe tot parcursul anului. Perspectivele de creștere sunt susținute de cinci cicluri de produse revoluționare despre care analiza Bernstein spune că vor accelera creșterea companiei în viitorul apropiat. Într-un scenariu optimist, analiștii prevăd că EPS-ul Intuitive Surgical ar putea ajunge la 11,50 dolari până în 2026. Creșterea veniturilor, sănătatea financiară solidă și introducerea preconizată pe scară largă a noului sistem dV5 sunt factorii cheie care susțin optimismul. Acțiunile Intuitive Surgical (interval zilnic) Acțiunile companiei se retrag astăzi cu aproape 5%, cedând totuși relativ puțin din recentele câștiguri euforice. Este posibil ca investitorii să observe că evaluarea companiei a devenit dificilă din cauza stării bune de sănătate a activității, iar orice „poticnire minoră” ar putea fi costisitoare pentru noii acționari. Raportul preț/beneficii este de aproape 4 ori mai mare decât media companiilor din S&P 500, iar în prezent se situează la aproximativ 93 de ori câștigurile anuale ale Intuitive Surgical. Sursa: xStation5

