Investiții în uraniu: Energia nucleară poate fi soluția energetică?

Roboții vor putea să conducă pentru noi în viitor? Vor putea să efectueze operații chirurgicale cu un nivel ridicat de precizie? Telefoanele mobile, mașinile sau aparatele electrocasnice vor deveni din ce în ce mai performante? Inteligența artificială ne va putea ajuta în viața de zi cu zi? Toate aceste premize ar putea contribui la îmbunătățirea viitorului nostru, dar pentru a deveni realitate, vor necesita cantități mari de energie, o cerință fundamentală pe care nici combustibilii fosili, din cauza restricțiilor politice și de mediu, nici energiile regenerabile, din cauza eficienței lor reduse, nu o pot satisface. Pentru a rezolva această dilemă, un nou tip de energie câștigă tot mai multă popularitate în rândul companiilor: energia nucleară. În ultimele luni, mari companii precum Google, Amazon și Microsoft au semnat acorduri cu diverse centrale nucleare pentru a utiliza acest tip de energie pentru alimentarea centrelor lor de date, infrastructură cheie pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Mai mult, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), anul acesta ar putea înregistra un record mondial în producția de energie electrică pe bază nucleară, ajungând la 2.900 TWh și reprezentând aproape 10% din producția mondială de energie electrică. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În spatele acestei energii se află o materie primă a cărei cerere este în creștere pe măsură ce centrele de date și soluțiile de inteligență artificială câștigă tot mai multă importanță: uraniul. Prețul acestei materii prime, esențiale pentru producerea energiei nucleare, a crescut vertiginos în ultimii cinci ani, după o lungă perioadă de stabilitate, ajungând la peste 100 de dolari la începutul anului 2024. De atunci, însă, prețul acestei materii prime a scăzut, dar încă are un potențial mare care ar putea fi de interes pentru investitori, având în vedere rolul său cheie în diverse industrii de vârf. Dar cum putem investi în uraniu? Și ce putem aștepta de la acesta? 2025, un început slab pentru prețul uraniului De la începutul anului 2024, când a depășit 100 de dolari, prețul uraniului a scăzut cu mai mult de o treime. Mai mult, în acest an, tendința nu s-a inversat și a scăzut cu aproximativ 11% în primele luni. Printre motivele scăderii prețului său, putem evidenția trei factori. Pe de o parte, apariția Deepseek a declanșat un val de vânzări în sector deoarece piața a luat în calcul o scădere a consumului de energie pentru antrenarea modelelor de AI. Cu puțin peste un an în urmă, uraniul era în plină expansiune, pe măsură ce tot mai multe țări se îndreptau spre redeschiderea reactoarelor nucleare, iar cererea de energie electrică era așteptată să crească odată cu dezvoltarea AI și a centrelor de date. Un alt factor care explică scăderea prețurilor la uraniu este escaladarea tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și Canada, unul dintre cei mai mari producători mondiali de combustibil nuclear. Statele Unite sunt cel mai mare consumator mondial de uraniu, cu 94 de reactoare nucleare care alimentează zeci de milioane de locuințe și birouri, dar cea mai mare parte a materialului provine din importuri străine. De fapt, energia nucleară din SUA depinde de Canada pentru mai mult de un sfert din uraniul său, mai mult decât orice altă sursă. Trump a amenințat inițial cu tarife de 25% pentru uraniul canadian și alte produse energetice, înainte de a reduce această cifră la 10%, dar acest lucru continuă să determine piața să ia în calcul o scădere a cererii. În plus, se poartă discuții privind un armistițiu în războiul Rusiei din Ucraina, ceea ce ridică posibilitatea relaxării sancțiunilor asupra producției de uraniu din Rusia și, prin urmare, posibilitatea creșterii ofertei, ceea ce ar reduce prețul uraniului. Pana de curent din Spania oferă câteva lecții Luni, 28 aprilie, Spania și Portugalia, precum și o mică parte a Franței, au suferit ceea ce ar putea deveni cunoscut drept prima pană de curent majoră din era energiei regenerabile. Peste 50 de milioane de oameni au rămas fără electricitate iar curentul nu a revenit timp de câteva ore. A fost vorba de un atac cibernetic? De o creștere bruscă a energiei solare într-o zi însorită? Deocamdată, prima ipoteză pare puțin probabilă. În ceea ce privește cea de-a doua, deși evenimente de acest gen sunt extrem de rare, ele nu sunt imposibile. Este important să învățăm cum să le prevenim sau, cel puțin, să le minimizăm impactul, având în vedere că cererea globală de energie electrică crește vertiginos și că energiile regenerabile ocupă o pondere din ce în ce mai mare în mixul energetic. Spania și Portugalia și-au exploatat rețelele cu un mix energetic foarte dependent de condițiile meteorologice, care reprezenta peste 75% din producție. Puține dintre vechile centrale electrice pe gaz, nucleare sau hidroelectrice, care sunt esențiale pentru asigurarea stabilității rețelei, erau operaționale. Acest lucru s-ar putea întâmpla și în alte țări din lume, având în vedere că majoritatea țărilor adoptă energia solară și eoliană, deși nu cu aceeași intensitate. Rețelele dominate de energia solară și eoliană nu sunt rele în sine, dar tind să fie mai fragile decât cele dominate de producția tradițională. Desigur, ele au un avantaj major: nu poluează. Cu toate acestea, factorii de decizie politică ar trebui să se asigure că se menține un mix adecvat în sistem. Acest lucru înseamnă probabil investiții în mai multe centrale electrice pe gaz ca rezervă și menținerea în funcțiune a instalațiilor nucleare. Cererea crescândă de energie electrică necesită o rețea mai bună, iar dacă insistăm să utilizăm energia eoliană și solară la niveluri ridicate, avem nevoie și de un alt tip de rețea, ceea ce implică investiții semnificative de bani și timp. Dar există o modalitate de a economisi: energia nucleară. Centralele nucleare funcționează independent de rețea, pot fi amplasate acolo unde energia este cu adevărat necesară și necesită un spațiu minim. Deși pana de curent din Spania din ultimele zile a readus energia nucleară în centrul dezbaterii energetice, determinând creșterea prețului acțiunilor companiilor producătoare de uraniu, zvonurile din Casa Albă potrivit cărora se ia în considerare accelerarea dezvoltării reactoarelor nucleare au determinat creșterea prețului acțiunilor acestora. Considerăm că există un deficit energetic semnificativ la nivel mondial, care se preconizează că va fi acoperit până la sfârșitul deceniului. Pe măsură ce vehiculele electrice și inteligența artificială câștigă teren, consumând energie în centrele de date, există posibilitatea ca rețeaua electrică să nu poată satisface cererea de energie în următorii ani. Având în vedere acest lucru, considerăm că energia nucleară este cu adevărat singura tehnologie de energie curată care asigură o producție stabilă și la scară largă. Cum se poate investi în uraniu? Spre deosebire de alte mărfuri precum aurul sau argintul, este imposibil să investești în uraniu fizic din cauza naturii sale radioactive. Cu toate acestea, există alte opțiuni pentru a investi în acest metal: acțiuni ale companiilor de uraniu și ETF-uri. Acțiuni ale companiilor de uraniu Pe piață, putem găsi mai multe companii de uraniu listate. Iată câteva dintre cele mai notabile: Cameco Una dintre cele mai importante companii de pe piața uraniului este Cameco. Compania canadiană se remarcă prin capacitatea sa puternică de producție de uraniu și cota de piață. Contractele strategice ale Cameco pentru vânzarea a 220 de milioane de livre de uraniu către 41 de clienți globali, cu un accent semnificativ pe piețele occidentale, îi consolidează potențialul de creștere. Rezultatele financiare solide ale companiei, inclusiv o creștere semnificativă a EBITDA și un bilanț robust, evidențiază sănătatea financiară puternică și perspectivele de creștere. În ciuda riscurilor geopolitice și de reglementare, poziția de lider a Cameco în producția de uraniu și perspectivele promițătoare pentru energia nucleară susțin perspectivele de creștere ale companiei. Nuscale Nuscale este o altă alternativă excelentă. După un an 2024 excelent, în care prețul acțiunilor sale a crescut de 5,5 ori, performanța sa din 2025 a fost inferioară nu numai sectorului energiei nucleare, ci și indicelui S&P 500 de la începutul anului. Principalele motive ale declinului includ incertitudinile privind cererea ridicată de energie prevăzută anterior din partea centrelor de date și o creștere masivă a pierderilor în 2024. Cu toate acestea, considerăm că există potențial pentru o redresare semnificativă în 2025. Oklo Printre companiile din sector cu cel mai mare potențial, am putea lua în considerare Oklo. Este o companie în fază de dezvoltare, axată pe proiectarea, autorizarea și implementarea „centralelor electrice”, un concept de reactor nuclear de mici dimensiuni pe care l-a pionierat. Fiind o companie în fază de dezvoltare, în acest moment, compania investește în cheltuieli generale și administrative și în cercetare și dezvoltare, dar nu are încă un produs care să merite menționat, deși prețul acțiunilor sale a crescut în ultimele zile, după anunțul Casei Albe că va sprijini sectorul reactoarelor nucleare. ETF-uri pe uraniu Pe lângă investițiile directe în acțiuni ale companiilor, putem investi în uraniu într-un mod mai diversificat, achiziționând ETF-uri care reproduc performanța companiilor din acest sector. Uranium (URNU.DE) Această alternativă oferă investitorilor acces la o gamă largă de companii implicate în extracția uraniului și producția de componente nucleare, inclusiv cele implicate în extracția, rafinarea, explorarea și fabricarea de echipamente pentru industria uraniului și a energiei nucleare. De la începutul anului, performanța sa a scăzut cu 4,77%. Uraniu și tehnologie nucleară (NUKL.DE) Oferă expunere la performanța companiilor implicate în industria energiei nucleare, de la producători de reactoare la mineri de uraniu. De la începutul anului, a scăzut cu 11,47%. Mineri de uraniu (U3O8.DE) Acest ETF pe uraniu urmărește să ofere investitorilor o modalitate de a investi în creșterea energiei nucleare prin expunere la companii miniere de uraniu. Acesta include companii implicate în industria uraniului, cuprinzând exploatarea, explorarea, dezvoltarea și producția de uraniu. ETF-ul poate investi și în entități care dețin uraniu fizic. Acesta a scăzut cu 24% de la începutul anului. Junior Uranium miners (U8NJ.DE) Oferă expunere la companii miniere de uraniu cu capitalizare mică și medie, care oferă potențial de performanță superioară în viitorul apropiat. Prețul acțiunilor sale a scăzut cu 20% de la 1 ianuarie.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."