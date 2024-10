Investitorii, tot mai atenți la conflictul din Orientul Mijlociu. Ce sectoare pot reacționa în cazul escaladării războiului?

Intensificarea luptelor în Orientul Mijlociu aduce noi scenarii în prim-plan, cu un risc suplimentar de escaladare și incertitudine sporită înaintea alegerilor din noiembrie din SUA, investitorii, regrupați pe bursa americană după corecțiile din vară și încurajați de pachetul de stimulare din China, se confruntă acum cu noi întrebări, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România. O largă porțiune a piețelor de materii prime, acțiuni și titluri de datorie ar putea cunoaște o pronunțată creștere a volatilității, într-o eventuală accelerare a luptelor, în timp ce băncile centrale din SUA, zona Euro și China s-au angajat, cu diverse grade de fermitate, într-un proces de relaxare a condițiilor monetare. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Nu este clar care vor fi pașii în conflictul dintre Iran și Israel, cu aliații săi, în regiune. Un atac asupra instalațiilor petroliere era greu de imaginat cu doar câteva săptămâni în urmă, acum fiind, însă, în ”tărâmul posibilităților” teoretic avute în vedere de traderi, subliniază Claudiu Cazacu. Petrolul Brent a avansat cu peste 10% de la minimul din 1 octombrie până vineri dimineața, aurul și argintul au rămas în zona maximelor istorice, bursele americane au cunoscut marți scăderi, dar se păstrează într-o regiune înaltă, în timp ce unele titluri din sectorul de apărare, de ambele părți ale Atlanticului, au fost redescoperite de investitori. Lockheed Martin a avansat cu 4,5%, L3Harris Technologies cu 3,5% și RTX cu 2,7% săptămâna aceasta, în timp ce Rheinmetall a crescut cu 6,9%. În Italia, Finmeccanica a avansat cu 1,1%. Sectorul nu a răspuns uniform la știri, titluri precum General Dynamics în SUA sau Dassault și Safran în Europa înregistrând chiar scăderi. De asemenea, Bitcoin a pierdut teren, cu scăderi de 6,5% între luni și vineri dimineață. Tabloul eterogen ridică noi semne de întrebare. Care ar fi instrumentele financiare care ar răspunde la o menținere sau creștere a tensiunilor, într-un scenariu care pare a fi de luat în calcul în săptămânile și lunile următoare? Acțiunile din domeniul de apărare, primele care captează atenția Titlurile din sectorul militar ar fi între primele care apar pe radar, în ciuda aparentei ”blazări” a reacțiilor unora dintre ele. Este posibil ca titluri cu reacții inițiale puternice precum Rheinmetall sau Lockheed Martin să continue să beneficieze de interesul investitorilor distribuit pe un orizont relativ mai lung de timp, arată consultantul de strategie în cadrul XTB România. În aceeași situație ar putea fi ETF-urile din domeniu, între care iShares US Aerospace & Defense ETF, cu un avans de 19,9% de la începutul anului, și VanEck Defense, cu 39,1% acumulate deja de la 1 ianuarie. Indicii bursieri ar redeveni vulnerabili, după consumarea ”energizantelor” oferite de băncile centrale, atât prin stimularea din China cât și prin dublul pas de 0,5 puncte de scădere a dobânzii în SUA, însă volatilitatea s-ar putea grupa mai aproape de momentul alegerilor americane. Cum ar putea evolua Bitcoin și aurul? În privința Bitcoin, e posibil ca nevoia de lichiditate să genereze un apetit pentru marcarea profiturilor, în special pe termen scurt, în cazul unui atac direct și de amploare asupra Iranului sau, anticipativ, în cazul unei lovituri mai puternice decât cele 200 de rachete lansate marți dinspre Iran către Israel. Cu toate acestea, tendința pe termen mediu ar putea fi, ulterior, reorientată favorabil. Aurul pare a se departaja de alte instrumente, aflat într-o secvență de trend ascendent susținut atât de motorul de incertitudine geopolitică cât și de trendul de scădere a dobânzilor, cu noi maxime deloc imposibile anul acesta, punctează Claudiu Cazacu. Petrolul este atât unul dintre cele mai sensibile barometre ale perioadei cât și variabila cheie pentru economia globală, tensionată de fragmentări multiple și cu presiuni în segmentul industrial. O perioadă de fluctuații largi, peste medie, pare a fi scenariul principal pe orizontul apropiat, în timp ce o escaladare care să aibă efect asupra livrărilor de petrol ale Iranului ar putea împinge petrolul Brent la cotații de trei cifre. Ipoteza aceasta rămâne pentru moment, în estimarea noastră, a fi doar scenariul secundar, nu prima variantă ca probabilitate, dar peisajul geopolitic foarte dinamic poate aduce schimbări rapide, subliniază consultantul de strategie XTB România.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."