IREN Limited anunță parteneriatul cu NVIDIA – Acțiunile companiei se apreciază!

IREN Limited, o companie care activează în sectorul centrelor de date alimentate 100% cu energie regenerabilă, accelerează dezvoltarea platformei sale cloud AI prin investiția de 670 de milioane de dolari în achiziționarea celor mai noi unități de procesare grafică (GPU) de la NVIDIA și AMD. Datorită acestei investiții, puterea de calcul a companiei se va dubla, ajungând la aproximativ 8.500 de GPU, iar până la sfârșitul anului, se preconizează că acest număr va crește la 10.900. GPU-urile achiziționate — inclusiv modelele NVIDIA Blackwell B200, B300 și GB300 — vor fi instalate într-un centru de date de ultimă generație din Prince George, Canada, care are în prezent o capacitate de 50 MW și este pregătit pentru o extindere ulterioară, pentru a suporta peste 20.000 de GPU-uri. Introducerea răcirii cu lichid va spori eficiența energetică și scalabilitatea infrastructurii. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În august 2025, IREN a obținut statutul de partener preferat al NVIDIA, ceea ce îi oferă companiei acces direct la cele mai noi tehnologii și condiții de achiziție favorabile. Acest lucru permite IREN să accelereze dezvoltarea serviciilor sale de cloud și să răspundă mai bine cererii crescânde de putere de calcul în domeniul inteligenței artificiale. Rezultatele financiare pentru 2025 arată o creștere record: veniturile au atins 501 milioane de dolari, profitul net a fost de 86,9 milioane de dolari, iar EBITDA s-a ridicat la 278,2 milioane de dolari. IREN prevede că serviciile sale cloud de AI vor genera între 200 și 250 de milioane de dolari anual în următorii ani. Această investiție și extinderea infrastructurii sunt în concordanță cu tendința globală de creștere a cererii de tehnologii AI, utilizate în domenii precum modelele generative de limbaj, recunoașterea imaginilor și simulările avansate. După anunțarea investiției, acțiunile IREN au crescut cu peste 7%, depășind pragul de 40 de dolari pe acțiune. Cu aceste mișcări strategice, IREN este bine poziționată pentru o creștere dinamică continuă și pentru consolidarea rolului său de lider în infrastructura cloud AI alimentată cu energie regenerabilă Acțiunile companiei se află într-o tendință puternică de creștere, determinată de anunțarea unor evoluții cheie privind viitorul acesteia. Investitorii răspund pozitiv la investițiile semnificative în infrastructura modernă GPU și la parteneriatul cu NVIDIA. Sursa: xStation5

