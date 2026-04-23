Israelul este gata să lovească din nou❓ Dolarul revine pe fondul reapariției temerilor legate de război 📈

Indicele dolarului (USDIDX) și-a încetat recentul declin și și-a reluat tendința ascendentă în urma declarațiilor ministrului israelian al Apărării. Israel Katz a afirmat că țara sa este pregătită să reia atacurile asupra Iranului și că, în prezent, „așteaptă undă verde din partea Statelor Unite”. Pe lângă cererea de active sigure generată de temerile privind o escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu, dolarul a beneficiat de un impuls semnificativ din partea celor mai recente date PMI. Rapoartele indică o revenire record a activității economice din SUA, consolidând perspectiva „mai mult timp la niveluri mai ridicate” pentru ratele dobânzilor. USDIDX a înregistrat o revenire de succes de la EMA30 pe intervalul H1. Sursă: xStation5 Semne de inflație în datele PMI Indicii PMI au depășit așteptările atât în sectorul serviciilor, cât și în cel al producției. Cu toate acestea, detaliile interne oferă o notă „hawkish”: contribuțiile puternice ale subindicilor de preț — care acoperă atât costurile de producție, cât și prețurile produselor finale — au declanșat alarme cu privire la presiunea inflaționistă care se extinde în întreaga economie. Aceste date sugerează o poziție mai „hawkish” din partea Rezervei Federale, reducând potențial șansele unor reduceri semnificative ale ratei dobânzii în 2026. S&P Global Insight: Sectorul privat din SUA a revenit cu fermitate pe o traiectorie de expansiune. Sursă: S&P Global Reacțiile valutare: Piețele emergente vs. G10 Puterea dolarului se resimte cel mai acut pe piețele emergente (EM), de exemplu: Forintul maghiar ( USDHUF ): +0,5%

Rupia indiană ( USDINR ): +0,2%

Randul sud-african ( USDZAR ): +0,2% În cadrul G10, sentimentul de „aversiune la risc” este cel mai vizibil în cazul dolarului neozeelandez (NZDUSD: -0,4%), care și-a pierdut câștigurile de la începutul sesiunii, întrerupând o serie de recuperări care dura de la începutul săptămânii. Interesant este faptul că dolarul australian (AUD) dă dovadă de o reziliență similară cu cea a lirei, a yenului și a euro, care se tranzacționează aproape la același nivel (AUDUSD, EURUSD, GBPUSD: -0,05%). Acest lucru se datorează în mare parte unei reveniri puternice a valorilor PMI din Australia, care au accentuat riscul unor noi majorări ale ratei dobânzii de către RBA. Contextul pieței: În ciuda corecției de astăzi, NZD a înregistrat totuși o evoluție relativ mai puternică în această lună față de USD, comparativ cu celelalte monede din G10. Sursă: XTB Research Paradoxul coroanei norvegiene (NOK) Coroana norvegiană pierde astăzi teren în mod disproporționat. Teoretic, creșterea recentă a prețurilor petrolului Brent ar trebui să susțină NOK, dar revenirea USDNOK de la un minim de 4 ani sugerează că această slăbiciune este determinată exclusiv de mediul general de „aversiune la risc”, mai degrabă decât de fundamentele din sectorul energetic. Vizualizarea tendinței de evitare a riscului: tendința de refugiu către active sigure este deosebit de evidentă atunci când se compară creșterea abruptă a perechii USDNOK cu aprecierea perechii NOKSEK, în concordanță cu creșterile înregistrate de contractele futures pe petrol. Sursă: xStation5

